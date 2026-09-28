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Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
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Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи
Сігішоара, Румунія
Джерело: unsplash.com

Європа приваблює мандрівників не лише природою, кухнею чи відомими курортами. Для багатьох головною причиною подорожей залишаються старовинні міста, замки, вузькі бруковані вулиці та архітектура, що збереглася протягом століть.

Водночас за межами найпопулярніших туристичних маршрутів є чимало місць, де можна побачити добре збережену середньовічну забудову без великих натовпів туристів. Видання Travel Off Path назвало п’ять таких міст.

Баутцен, Німеччина

Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Баутцен, Німеччина

Джерело: unsplash.com

Баутцен розташований на південному сході Німеччини, на берегах річки Шпрее. Його історичний центр вирізняється середньовічними вежами, старовинними церквами та добре збереженою забудовою.

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Особливість міста полягає в тому, що значна частина його старого центру пережила Другу світову війну. Хоча у 1945 році Баутцен постраждав під час наземних боїв, масштабного знищення історичної частини, характерного для багатьох німецьких міст, тут вдалося уникнути. Попри те, що Баутцен розташований неподалік від Дрездена, туристів тут значно менше.

Банська Штявниця, Словаччина

Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Банська Штявниця, Словаччина

Джерело: unsplash.com

У самому центрі Словаччини розташувалося невелике колишнє шахтарське місто Банська Штявниця. Воно лежить у великій кальдері, що утворилася після руйнування давнього вулкана.

Попри населення приблизно у 10 тисяч осіб, тут збереглася велика кількість історичних пам'яток: барокові церкви, ренесансні палаци та одразу два замки.

Особливо цікавий Старий замок. Спочатку він був середньовічною церквою, але у XVI столітті споруду перетворили на фортецю для захисту від османських нападів. Новий замок, розташований на сусідньому пагорбі, був зведений як сторожова вежа з чотирма бастіонами. Історичний центр Банської Штявниці входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Ганджі, Італія

Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Ганджі, Італія

Джерело: unsplash.com

Сицилійське містечко Ганджі залишається значно менш відомим серед туристів, ніж Таорміна, Сиракузи чи Чефалу. Його історичний центр складається з лабіринту вузьких кам'яних вулиць і середньовічних будинків.

Серед головних пам'яток – вежа Торре-дей-Вентімілья XIV століття з готико-каталонськими подвійними арками. Колись вона виконувала оборонну функцію, а згодом стала дзвіницею головної міської церкви.

У самій церкві можна побачити масштабну фреску Джузеппе Салерно "Страшний суд", композиція якої нагадує роботи Мікеланджело в Сикстинській капелі. Ще одна визначна споруда – палац Бонджорно XVIII століття з багато оздобленими інтер'єрами та ілюзіоністичними фресками.

Сігішоара, Румунія

Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Сігішоара, Румунія

Джерело: unsplash.com

Румунська Сігішоара має один із найвиразніших середньовічних центрів Трансильванії. Над містом височіє Годинникова вежа, а навколо розташовані будинки з червоними дахами, старовинні церкви та бруковані вулиці.

Місто також тісно пов'язане з легендами про Дракулу. Тут показують будинок, який вважають імовірним місцем народження Влада III Цепеша – історичного правителя, що згодом став одним із джерел натхнення для образу графа Дракули.

Крім румунської спадщини, у цьому регіоні Трансильванії помітний і угорський культурний вплив.

Фетард, Ірландія

Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Фетард, Ірландія

Джерело: traveloffpath.com

Фетард у графстві Тіпперері вирізняється напрочуд добре збереженою системою середньовічних міських мурів. Усередині укріплень залишилися старовинні житлові будинки, церкви та інші історичні споруди.

До наших днів збереглося понад 90% первісних мурів міста. Особливо мальовничою вважається їхня ділянка вздовж річки Клашавлі.

У центрі Фетарда можна побачити замок Едмондс – укріплену середньовічну резиденцію, зведену безпосередньо біля міського муру, а неподалік розташований ще один історичний замок – Корт.

Усі п'ять міст дають змогу побачити іншу Європу – тихішу й менш туристичну, але водночас насичену середньовічною архітектурою та історичними пам'ятками.

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