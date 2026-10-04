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Одна помилка з паспортом може зіпсувати вам відпустку

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 894
Одна помилка з паспортом може зіпсувати вам відпустку
Помилка з паспортом може зіпсувати відпустку - що перевіряти. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Навіть чинний закордонний паспорт не завжди гарантує, що вас пустять на рейс або дозволять в’їхати до іншої країни. У багатьох державах документ має залишатися дійсним ще кілька місяців після завершення подорожі.

Експерти з подорожей Кеті Настро та Девід Алвадіш наголошують: правила відрізняються залежно від країни. Перед поїздкою варто перевіряти не лише дату закінчення дії паспорта, а й вимоги конкретного напрямку.

Чому чинного паспорта може бути недостатньо

У деяких країнах паспорт повинен бути дійсним ще щонайменше три місяці після запланованого виїзду. В інших діє правило шести місяців.

Особливо часто вимогу про шестимісячний запас застосовують у країнах Азії та Близького Сходу. Тобто якщо подорож завершується, наприклад, у липні, паспорт у деяких випадках має діяти щонайменше до січня.

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Через це пасажиру можуть відмовити у посадці ще в аеропорту, навіть якщо формально паспорт на момент вильоту не прострочений.

Навіщо країни встановлюють такі правила

Такий запас часу потрібен на випадок непередбачуваних обставин. Подорож може затягнутися через хворобу, травму, скасування рейсу або інші причини.

Якщо паспорт закінчить діяти під час вимушеного перебування за кордоном, це може створити додаткові проблеми з виїздом із країни та оформленням документів.

Саме тому багато держав вимагають, щоб паспорт залишався дійсним не лише протягом самої поїздки, а й певний час після неї.

У різних країнах правила відрізняються

Єдиного універсального правила немає. Деякі країни вимагають три місяці запасу, інші – шість, а в окремих випадках термін може бути ще більшим.

Водночас існують держави, де достатньо, щоб паспорт був чинним лише протягом усього періоду перебування.

На вимоги також можуть впливати громадянство мандрівника, тип візи та міжнародні домовленості.

Що перевірити перед подорожжю

Експерти радять завчасно перевірити офіційні вимоги країни призначення на сайті її посольства, консульства або міграційної служби.

Після цього потрібно зіставити дату завершення подорожі з датою закінчення дії паспорта та переконатися, що необхідний запас часу є.

Також варто перевірити:

  • чи достатньо в паспорті чистих сторінок;
  • чи немає на документі серйозних пошкоджень;
  • чи потрібна віза або електронний дозвіл на в’їзд;
  • чи немає окремих вимог у авіакомпанії.

Якщо паспорт наближається до завершення строку дії, краще не відкладати його заміну до останнього моменту. Це допоможе уникнути ситуації, коли поїздка вже оплачена, а в літак вас не допускають.

OBOZ.UA пропонує лайфхак, як отримати багаж в аеропорту поза довгою чергою.

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