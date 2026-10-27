Новий Міконос: туристам порадили доступніший грецький острів

Міконос вважають одним із найпопулярніших серед туристів островів у Греції. Чудовий клімат, неймовірні краєвиди і запальні вечірки приваблюють сюди тисячі гостей. Втім, це робить острів переповненим і менш затишним.

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Тим, хто шукає спокійнішого відпочинку, видання Travel off Path пропонує звернути більше уваги на Парос. Нічне життя тут майже відсутнє, зате є скелясті узбережжя, рибальські селища біля бірюзового моря, руїни старовинних фортець і традиційна архітектура Кікладських островів. Туристів на Паросі уже чимало, але ситуація ще далека від того, що відбувається в найпопулярніших місцях Греції. Втім, популярність острова зростає і тим, хто хоче побачити його в первозданному вигляді, радять запланувати поїздку заме на 2027 рік, адже ще за 12 місяців він може перетворитися на значно популярніший туристичний напрямок.

Парос – новий туристичний магніт Греції

Острів давно має популярність серед самих греків, але останніми роками сюди дедалі активніше приїжджають іноземні туристи. Місцевий аеропорт зараз готують до масштабної модернізації, яка може відкрити шлях до нових міжнародних рейсів ще до кінця десятиліття. Водночас на Паросі активно розвивається будівництво: за кількістю нових дозволів він уже випередив Міконос і Санторіні.

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Лише у 2025 році тут видали 305 дозволів на будівництво – більше, ніж на будь-якому іншому острові Кікладського архіпелагу. Тож, можливо, нинішні роки – остання нагода побачити Парос до того, як туристичний потік стане надмірним.

Сюди їдуть за неквапливим відпочинком у стилі фільму "Мамма Міа!", купанням у теплому Егейському морі, білими будинками старих містечок і мальовничими гаванями, де стоять човни, а сімейні таверни подають традиційні страви. Атмосфера тут загалом спокійніша й більше підходить для сімейного відпочинку.

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На острові вже відкриваються нові клуби, але Парос не варто вважати ще однією копією Міконоса. Він розташований неподалік від цього відомого курорту, проте пропонує компроміс між гучним тижневим марафоном вечірок і зовсім тихими, малоосвоєними островами на кшталт Фолегандроса.

Як дістатись до Пароса

Аеропорт Пароса (PAS) планують суттєво розширити. Проєкт передбачає будівництво нового термінала площею 12 117 квадратних метрів, подовження злітно-посадкової смуги з 1400 до 1799 метрів, збільшення майданчика для стоянки літаків, модернізацію пасажирської інфраструктури та будівництво нової диспетчерської вежі. Подовжена смуга має дозволити приймати більші літаки.

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Досі розвиток Пароса стримував невеликий аеропорт, який переважно обслуговує компактні турбогвинтові літаки, а не великі пасажирські лайнери, що літають на Міконос і Санторіні. Тому більшості туристів доводиться спершу діставатися одного з великих грецьких транспортних вузлів, зазвичай Афін, а вже звідти летіти на Парос внутрішнім рейсом.

Інший варіант – пором. Із материкової Греції подорож від порту Пірей займає приблизно3-4 години, а швидкісний пором із Міконоса долає відстань за 35-45 хвилин.

Останніми роками на Парос також літали невеликі чартерні авіакомпанії з менших аеропортів Австрії, зокрема з Граца та Клагенфурта. Деякі рейси передбачали проміжну зупинку. Проте поки що транспортне сполучення не дає острову повністю реалізувати свій туристичний потенціал.

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Лише за 2025 рік кількість пасажирських прибуттів на Парос, якщо враховувати авіарейси й пороми, зросла приблизно на 66 тисяч порівняно з 2024-м. Потік продовжує збільшуватися: у першій половині 2026 року кількість пасажирів поромів була приблизно на 7% вищою, ніж за той самий період роком раніше.

До 2028 року Парос може стати одним із головних туристичних напрямків Кікладського архіпелагу й потіснити Міконос і Санторіні, які нині домінують серед популярних островів. Це не означає, що Парос уже втратив свою самобутність і перетворився на суцільний туристичний атракціон, як стверджують деякі песимістичні коментатори. Проте він уже не такий маловідомий, як раніше. Якщо хочеться побачити традиційний Парос із його старою кікладською архітектурою, краще не відкладати поїздку надовго.

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На Міконосі є Маленька Венеція, а на Паросі – Наусса

Якщо на Міконос туристів приваблює район Маленька Венеція з барвистими будинками біля бірюзового моря, то на Паросі одне з найвідоміших місць – рибальське селище Наусса. Його часто називають найгарнішим на острові. Наусса розташована не на краю вулканічної кальдери, а навколо мальовничої гавані, яку оточують білосніжні будинки. Біля води збереглися руїни венеційської фортеці.

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Сюди приїжджають не лише заради пам’яток, а й заради атмосфери. Тут можна гуляти вузькими вуличками, відпочивати на терасах, оповитих бугенвіліями, і зустрічати захід сонця з келихом ракії.

Втім, Наусса – ще й одне з найбільш комерціалізованих місць Пароса. Тим, хто хоче побачити острів таким, яким він був до напливу користувачів Instagram і гостей дорогих готелів, варто вирушити до Лефкеса. Це колишня столиця Пароса, розташована на схилі пагорба. Селище відоме вимощеними мармуром вулицями, традиційними кікладськими будинками, квітучими внутрішніми двориками та величною церквою Святої Трійці. Удень тут значно спокійніше, ніж у Науссі. Лефкес також стане вдалим місцем для проживання, якщо ви віддаєте перевагу тихим вечірнім прогулянкам, неспішним вечерям у тавернах і доступнішим за ціною невеликим готелям.

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Ще одне цікаве місце – невелике сонне селище Марпісса. Воно приваблює середньовічною атмосферою, традиційними тавернами з домашньою грецькою кухнею та старими вітряками.

Короткий путівник Паросом на 2027 рік

П’ять найгарніших селищ

Наусса – мальовниче рибальське селище з венеційською гаванню.

– мальовниче рибальське селище з венеційською гаванню. Лефкес – колишня столиця острова серед пагорбів, відома вуличками з мармуровим покриттям.

– колишня столиця острова серед пагорбів, відома вуличками з мармуровим покриттям. Марпісса – тихе традиційне селище з вузькими вуличками середньовічного вигляду та старими вітряками.

– тихе традиційне селище з вузькими вуличками середньовічного вигляду та старими вітряками. Продромос – невелике селище з білими будинками, квітучими двориками й традиційними арковими проходами.

– невелике селище з білими будинками, квітучими двориками й традиційними арковими проходами. Алікі – спокійне рибальське селище на південному узбережжі з барвистими човнами та тихою гаванню.

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П’ять найкращих пляжів

Колімбітрес – бірюзова вода, невеликі піщані бухти й гранітні скелі.

– бірюзова вода, невеликі піщані бухти й гранітні скелі. Монастірі – захищена від хвиль бухта з мілководдям, оточена скелястими пагорбами.

– захищена від хвиль бухта з мілководдям, оточена скелястими пагорбами. Фарагас – мальовничий південний пляж із золотистим піском і прозорою водою.

– мальовничий південний пляж із золотистим піском і прозорою водою. Кріссі-Акті – довгий піщаний пляж на південно-східному узбережжі, особливо популярний серед любителів віндсерфінгу.

– довгий піщаний пляж на південно-східному узбережжі, особливо популярний серед любителів віндсерфінгу. Санта-Марія – широкий пляж із м’яким піском і кришталево чистою водою неподалік Наусси.

П’ять найкращих таверн

Tsitsanis (Продромос) – історична таверна, де готують традиційні страви з нуту, кролика у вині та півня.

– історична таверна, де готують традиційні страви з нуту, кролика у вині та півня. Klarinos (Лефкес) – традиційний заклад із щедрими порціями м’яса на грилі, зокрема баранини, та гарним краєвидом із тераси.

– традиційний заклад із щедрими порціями м’яса на грилі, зокрема баранини, та гарним краєвидом із тераси. Chrisoula (Geuseis tis Sintrofias, Лефкес) – домашній грецький ресторан, відомий мусакою та іншими стравами за традиційними сімейними рецептами.

– домашній грецький ресторан, відомий мусакою та іншими стравами за традиційними сімейними рецептами. Kafeneio I Palia Agora (Наусса) – жвавий заклад, куди приходять за доступними грецькими мезе та домашнім вином.

– жвавий заклад, куди приходять за доступними грецькими мезе та домашнім вином. To Balcony tou Aki (Алікі) – невибагливий ресторан біля води, де подають восьминога на грилі та іншу свіжу рибу.

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