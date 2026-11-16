Ностальгічні канікули і нові чоловічі подорожі: 7 туристичних трендів 2027 року

Подорожі дедалі частіше стають не просто можливістю побачити нові країни, а способом відновити емоційну рівновагу, повернутися до дитячих захоплень або зміцнити стосунки з близькими. У 2027 році туристи шукатимуть незвичайних вражень, коротких поїздок та занять, які допоможуть відволіктися від повсякденних турбот.

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Як пише BBC, на туристичні вподобання дедалі більше впливають розвиток штучного інтелекту, зміна суспільних цінностей та прагнення до справжнього людського спілкування. Експерти визначили сім тенденцій, які можуть стати особливо популярними наступного року.

Подорожі у світ фантастики та містики

Звичайних туристичних маршрутів багатьом мандрівникам уже недостатньо. Натомість зростає інтерес до місць, які нагадують декорації фантастичних фільмів або ожилі сторінки казок. Це можуть бути старовинні замки, загадкові руїни, гори незвичайної форми чи віддалені куточки природи, де можна спостерігати за зоряним небом.

За прогнозом Booking.com, 65% опитаних мандрівників зацікавлені у відпочинку з елементами містики та паранормальних явищ. Популярність романтичного фентезі також підсилює бажання відвідати місця, схожі на вигадані світи.

Наприклад, швейцарський курорт Церматт приваблює шанувальників книжкової серії Сари Дж. Маас "Двір шипів і троянд". Його альпійські пейзажі асоціюють із фантастичним містом Веларіс.

Чоловічі подорожі для дружби та емоційного відновлення

Традиційні чоловічі поїздки, присвячені розвагам, спорту чи активному відпочинку, поступово набувають нового змісту. У 2027 році експерти прогнозують зростання популярності групових подорожей, під час яких чоловіки зможуть не лише відпочивати, а й відверто спілкуватися, ділитися переживаннями та знаходити підтримку.

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Дедалі більше таких програм зосереджуються на емоційному добробуті, самопізнанні та подоланні самотності. Йдеться не обов'язково про психологічні тренінги. Спільні походи, ночівлі в наметах, приготування їжі на природі та подолання фізичних викликів створюють невимушені умови для розмов.

У Великій Британії, наприклад, організовують спеціальні ретрити Both Sides Retreats, присвячені особистісному розвитку та пошуку внутрішньої рівноваги.

Ностальгічні канікули: повернення у дитинство

Ще одна незвичайна тенденція – відпочинок, який дозволяє дорослим хоча б ненадовго забути про відповідальність і відчути безтурботність дитячих років. Такий формат отримав назву un-adulting trips – подорожі, під час яких люди свідомо обирають дитячі розваги замість звичних туристичних програм.

Головні історії дня

За даними Expedia, 57% опитаних мандрівників розглядають можливість такого відпочинку у 2027 році. Серед представників покоління Z та міленіалів цей показник сягає 71%.

Туристи відвідують парки атракціонів, катаються на водних гірках, беруть участь у тематичних заходах та обирають курорти, де більшість побутових питань вирішується без їхньої участі. Наприклад, у Walt Disney World у Флориді пропонують розваги для дорослої аудиторії, а на Ямайці курорт Princess Senses The Mangrove поєднує відпочинок без дітей із доступом до водних атракціонів.

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Живе спілкування замість цифрових технологій

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, туристи дедалі більше цінують те, чого не можуть отримати від технологій, – особистий контакт. Мандрівники частіше обирають групові поїздки, спільні оздоровчі програми, сімейні подорожі та відпочинок, що передбачає активне спілкування.

За даними Hilton, 60% опитаних туристів більше зацікавлені в оздоровчих водних процедурах, якщо можуть розділити цей досвід з іншими людьми. Водночас дослідження Priceline показало, що 66% американців готові доплачувати за винятково уважне персональне обслуговування.

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Одним із прикладів цього тренду став курорт Evermore Resort в Орландо. Тут пропонують спільні вечері, групові заняття та інші активності, які допомагають родинам і друзям краще пізнати одне одного.

Відпустка заради нового хобі

У 2027 році відпочинок дедалі частіше поєднуватимуть із навчанням та творчістю. Замість звичайного перебування на пляжі туристи обиратимуть фотографічні тури, майстеркласи з кераміки, кулінарні заняття, мовні курси або подорожі, присвячені колекціонуванню антикваріату.

За інформацією Hilton, представники покоління Z майже вдвічі частіше за бебі-бумерів хочуть повернутися з відпустки з новим захопленням, яким можна займатися й удома. Платформа Vrbo також фіксує зростання попиту на спеціальні будинки для відпочинку, пристосовані до спільних творчих занять.

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Цікавий приклад – подорож знаменитим паломницьким маршрутом Каміно-де-Сантьяго в Іспанії, під час якої туристи вранці вивчають іспанську мову, а після обіду вирушають у піші походи.

Мікроподорожі на одну ніч

Для зміни обстановки необов'язково брати тривалу відпустку. Саме тому експерти прогнозують популярність надзвичайно коротких поїздок, іноді лише на одну ніч. Цей тренд називають trip snacking, тобто своєрідними туристичними перекусами.

Згідно з опитуванням Hotels.com, 79% мандрівників планують хоча б одну подорож із ночівлею у 2027 році. Серед молодших поколінь частка охочих сягає 83%. Такі поїздки можуть бути приурочені до концертів, спортивних змагань, сімейних свят або просто бажання провести вихідні в незнайомому місті.

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Головна перевага формату – можливість отримати нові враження без значних витрат часу. Крім того, короткі подорожі потенційно доступніші за повноцінну відпустку, хоча їхня вартість залежить від напрямку та транспорту.

Унікальні враження замість розкішних курортів

Останній тренд пов'язаний зі зміною уявлень про престижний відпочинок. Якщо раніше символом статусу могли бути дорогі готелі та відомі курорти, то тепер дедалі більшої цінності набувають події, які складно або неможливо повторити.

Йдеться про відвідування рідкісних природних явищ, особливих культурних подій або місць, доступ до яких відкривається лише за певних обставин.

Один із найцікавіших прикладів – повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року, яке можна буде спостерігати, зокрема, в єгипетському Луксорі. Для охочих побачити це явище туристичні компанії пропонуватимуть спеціальні круїзи Нілом за участю астрономів та науковців.

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