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Ніколи не вдягайте це у літак: названо 4 речі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Ніколи не вдягайте це у літак: названо 4 речі
В літаку вам має бути зручно і тепло - це головний пріоритет. Джерело: Artur Voznenko / Unsplash

Речі, які на землі можуть здаватись дуже зручними та практичними, під час перебування в літаку цілком здатні перетворитись на проблему. На це вказала досвідчена бортпровідниця на ім’я Сілле Райделл.

Як пише видання Express, жінка поділилась у соцмережах порадами про те, якого одягу краще уникати під час перельотів. Вона наголосила, що не збирається критикувати чийсь смак, а прагне лише одного – подбати про безпеку пасажирів від моменту входу в термінал і аж до прибуття в точку призначення. "Я бачу це майже на кожному рейсі, і повірте мені – це не засудження. Ваші тіло та ноги лише подякують вам", – сказала Райделл. І назвала чотири речі, від яких краще відмовитися під час подорожі літаком.

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Шльопанці

Серед найнебезпечніших варіантів взуття для літака – звичайні шльопанці та в'єтнамки. На висоті під час тривалого сидіння ноги набрякають, а на додачу в салоні під час перельоту стає холодно, тому в такому взутті вам буде дуже некомфортно. Та й просто уявіть, як це – бігти у в'єтнамках до свого виходу на посадку, коли ви запізнюєтесь.

Вузькі джинси

Властивість тіла набрякати на великій висоті робить небажаним вибором і вузькі джинси. Вони неодмінно почнуть стискати вас і створювати серйозний дискомфорт. Чи вартує модний вигляд таких страждань – вирішувати вам.

Шорти та кроп-топи

По-перше, кондиціонери на борту працюють на повну потужність, по-друге, подумайте про те, скільки народу сиділо в кріслі, якого ви зараз торкаєтесь оголеними частинами тіла. Краще оберіть довгі штани і повнорозмірну футболку. А на додачу ще й кофту на випадок, якщо вам стане холодно.

Один тонкий шар одягу

Окремо бортпровідниця зазначила, що сподіватися на єдину тонку кофтинку в польоті – це вкрай сумнівна ідея. Адже в літаку може бути дуже холодно, навіть якщо ви летите у спекотну країну. Саме тому ніколи не піднімайтесь на борт без куртки чи теплого светра. Вони знадобляться вам і на зворотному шляху.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яка помилка із паспортом може коштувати вам цілої відпустки.

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