Нічне життя, пам’ятки та ресторани: що цікавого варто відвідати у Белграді

Белград – одна з найцікавіших, хоча й не надто популярних серед туристів європейських столиць. Тут старовинні вулички сусідять із модерністськими будівлями, а колишні промислові об'єкти перетворюються на мистецькі простори.

Відео дня

Белград приваблює мандрівників поєднанням багатої історії, яскравого нічного життя, самобутньої кухні та цікавих культурних локацій. The Guardian розповідає, які місця варто включити до туристичного маршруту.

Знайомство з Белградом найкраще починати з неспішної прогулянки його історичними районами. Особливої уваги заслуговує Дорчол (Dorćol) – квартал із невеликими художніми галереями, атмосферними кав'ярнями, ресторанами та яскравими муралами. Колишні майстерні тут отримали нове життя, перетворившись на творчі простори.

Любителям старовинної архітектури сподобається Косанчичев-Венац (Kosančićev Venac). Його бруковані вулиці, історичні будівлі та невеликі кав'ярні створюють особливий затишок.

Ще одна цікава локація – Савамала, район поблизу річки Сави. Тут розташований комплекс Beton Hala, відомий ресторанами та закладами з краєвидами на воду.

РЕКЛАМА

Не варто оминати й Калемегдан – великий парк зі старовинною Белградською фортецею. Саме звідси відкривається мальовнича панорама місця, де зливаються Сава та Дунай.

Белград пропонує чимало цікавого поціновувачам історії та культури. У Національному музеї Сербії можна побачити археологічні знахідки доісторичних часів, пам'ятки римської доби та багату колекцію сербського й європейського живопису.

Головні історії дня

Варто відвідати й Музей Ніколи Тесли, присвячений життю та винаходам знаменитого науковця. Тут зберігаються його особисті речі, документи та технічні експонати, а під час екскурсій демонструють роботу електричних пристроїв.

Не менш цікавий Музей сучасного мистецтва, відкритий у 1965 році. Його незвичайну модерністську будівлю спроєктували архітектори Іван Антич та Іванка Распопович. Експозиції знайомлять відвідувачів із розвитком югославського та сербського мистецтва.

Тим, хто шукає менш традиційні культурні локації, варто зазирнути до галереї Kula у приміщенні колишньої броварні. Тут представлені роботи місцевих художників і дизайнерів.

РЕКЛАМА

Окремої уваги заслуговують екскурсії, присвячені белградському стрітарту та архітектурі соціалістичної Югославії. Вони дозволяють побачити місто з іншого боку та краще зрозуміти його непросту історію.

Гастрономічні традиції Белграда – ще одна причина відвідати сербську столицю. Тут можна знайти як традиційні заклади з домашньою кухнею, так і сучасні ресторани з авторськими стравами.

Щоб краще відчути повсякденне життя міста, варто також прогулятися місцевими продуктовими ринками, зокрема Kalenić, Zemun або Palilula. Тут продають свіжі продукти, традиційні делікатеси та готові страви.

РЕКЛАМА

Белград давно відомий своєю насиченою нічною культурою. Особливе місце в ній займає електронна музика, а вечірні розваги часто тривають до ранку.

Одна з найприємніших особливостей сербської столиці – безкоштовний громадський транспорт. Із січня 2025 року пасажири можуть безплатно користуватися міськими автобусами, трамваями, тролейбусами та міською залізницею BG Voz. Метрополітену в Белграді немає, проте центральні райони зручно досліджувати пішки, поєднуючи прогулянки з поїздками громадським транспортом.

РЕКЛАМА

Для проживання варто розглянути історичний центр або район Дорчол. Вартість залежить від дат бронювання.

Головна перевага Белграда – його різноманітність. Тут можна провести ранок у музеї, пообідати традиційними сербськими стравами, зустріти захід сонця біля Дунаю, а потім вирушити до одного з численних барів або клубів.

OBOZ.UA писав про пляжні напрямки для подорожей, які не варті уваги мандрівників.