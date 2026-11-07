Не переповнені туристами: міста в Європі, ідеальні для короткого відпочинку

Рим, Париж і Барселона щороку приваблюють мільйони туристів, однак натовпи біля пам'яток і високі ціни можуть зіпсувати враження від подорожі. Водночас у Європі є чимало цікавих міст, де можна провести кілька днів, насолоджуючись архітектурою, місцевою кухнею та культурою без надмірної метушні. Особливо приємно відкривати такі напрямки восени, коли туристичний сезон поступово стихає.

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Британське видання Daily Mail склало добірку міст, які чудово підходять для короткої відпустки та можуть стати альтернативою найпопулярнішим європейським столицям. Серед рекомендованих місць – шотландський Глазго, французький Бордо, мальтійська Валлетта та інші цікаві напрямки.

Глазго, Шотландія

Глазго стане чудовим вибором для любителів мистецтва, історії та незвичайної архітектури. Місто відоме вікторіанськими будівлями, затишними пабами та численними музеями, чимало з яких можна відвідати безкоштовно.

Одна з найцікавіших пам'яток – художня галерея та музей Келвінгроув, де розміщено 22 виставкові зали з творами мистецтва, історичними експонатами та природничими колекціями.

Також варто відвідати Музей транспорту Riverside, який вирізняється сучасною архітектурою, та прогулятися вулицями з будівлями, спроєктованими відомим шотландським архітектором Чарльзом Ренні Макінтошем.

Окремої уваги заслуговує середньовічний собор Глазго з його готичними склепіннями та вітражами. І хоча восени тут часто дощить, погода не завадить насолодитися музеями, атмосферними кав'ярнями та культурним життям міста.

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Бордо, Франція

Бордо зазвичай асоціюється з виноробством, однак це також одне з найкрасивіших історичних міст Франції. Його центральна частина славиться елегантною архітектурою XVIII століття, широкими площами та мальовничими набережними річки Гаронни.

Серед найвідоміших пам'яток – площа Біржі (Place de la Bourse), навпроти якої розташований знаменитий водяний дзеркальний майданчик. Він створює незвичайне відображення історичних будівель.

Головні історії дня

Любителям шопінгу варто прогулятися вулицею Сент-Катрін, а шанувальникам історії – побачити середньовічну дзвіницю Грос-Клош, один із символів міста. Ще одна цікава локація – музей La Cité du Vin, присвячений історії та культурі виноробства в різних куточках світу.

Бордо особливо сподобається тим, хто хоче поєднати екскурсії, французьку гастрономію та неспішні прогулянки.

Валлетта, Мальта

Столиця Мальти – невелике місто з напрочуд багатою історією. Валлетту заснували у XVI столітті лицарі ордену Святого Іоанна, а її історичний центр сьогодні входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Місто вражає кам'яними укріпленнями, вузькими вулицями, бароковими палацами та краєвидами Середземного моря. Однією з головних пам'яток є собор Святого Іоанна, відомий розкішним оздобленням інтер'єрів і творами Караваджо.

Також варто побачити Палац Великого магістра та сучасну міську браму, створену за проєктом італійського архітектора Ренцо Піано. Ще одна перевага Валлетти – м'який середземноморський клімат. Навіть восени тут часто буває сонячно, тому можна багато гуляти та відпочивати на відкритих терасах.

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Цюрих, Швейцарія

Цюрих нерідко сприймають передусім як фінансовий центр, однак він має чимало цікавого для туристів. Місто розташоване біля Цюрихського озера, звідки витікає річка Ліммат. Його старовинні квартали, доглянуті набережні та численні музеї створюють чудові умови для короткого відпочинку.

Серед найпопулярніших місць – музей шоколаду Lindt Home of Chocolate, де можна дізнатися про історію виробництва швейцарського шоколаду та скуштувати солодощі. Також у Цюриху розташований музей ФІФА, присвячений історії світового футболу.

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Любителям шопінгу варто відвідати знамениту Бангофштрассе – вулицю з бутиками відомих брендів і розкішними магазинами. Після прогулянок можна скуштувати традиційні швейцарські страви, зокрема телятину у вершковому соусі з картопляними рьості.

Цюрих навряд чи можна назвати бюджетним напрямком, проте за два-три дні тут цілком реально познайомитися з головними пам'ятками та відчути атмосферу міста.

Корк, Ірландія

Тим, хто мріє про ірландські паби, старовинні вулиці та місцеві традиції, необов'язково їхати до Дубліна. Корк пропонує схожу атмосферу, але зазвичай не приваблює таких великих туристичних потоків, як столиця.

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Це місто на річці Лі славиться історичною архітектурою, гостинними закладами та цікавою гастрономічною культурою. Одне з найвідоміших місць – Англійський ринок (English Market), який працює з 1788 року. Тут продають місцеві сири, м'ясні делікатеси, морепродукти, випічку та інші традиційні продукти.

Любителям історії варто побачити колишню міську в'язницю Cork City Gaol, де можна дізнатися про життя ув'язнених у минулі століття. Ще одна визначна пам'ятка – собор Святого Фінбарра, відомий своєю неоготичною архітектурою та численними декоративними деталями.

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Корк чудово підійде для неспішного відпочинку, знайомства з ірландською культурою та вечорів у традиційних пабах.

Салоніки, Греція

Поки більшість туристів вирушає до Афін, друге за величиною місто Греції залишається цікавою альтернативою для короткої подорожі. Салоніки поєднують античну, візантійську та османську спадщину із сучасним міським життям.

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Головний символ міста – Біла вежа XV століття, розташована неподалік узбережжя. Сьогодні в ній працює музей, а з верхнього майданчика відкривається панорама міста та затоки.

Ще одна популярна локація – історичний ринок Модіано, де можна придбати місцеві продукти та скуштувати страви грецької кухні. Для прогулянок чудово підходить набережна Неа-Паралія, що простягається вздовж моря. За ясної погоди звідси можна побачити гору Олімп.

Особливу увагу варто приділити місцевій гастрономії. Салоніки славляться традиційними тавернами, свіжими морепродуктами, випічкою та різноманітними закусками. На відміну від пляжних курортів, місто цікаве протягом усього року, а восени тут особливо приємно гуляти та знайомитися з історичними пам'ятками.

OBOZ.UA писав раніше про італійське місто, в якому розташовані 8 памʼяток ЮНЕСКО.