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Не кладіть ці речі у багаж: експерти дали поради

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Не кладіть ці речі у багаж: експерти дали поради
Ці речі краще тримати під рукою, а не передавати під відповідальність працівників багажного відділення. Джерело: Pexels

Продумано спаковані речі – ваш перший крок до спокійної та приємної подорожі без зайвого стресу. Але якщо правила для ручної поклажі авіаційна служба завжди контролює суворо й чітко, то рекомендації щодо багажу, який потрібно здавати, тривалий час лишалися не деталізованими.

Саме тому видання Travel and Leisure поспілкувалося з вантажником аеропорту Бенджаміном Джорданом, який пояснив, яким речам не місце у вашій валізі. І ось перелік предметів, які краще тримати при собі – в ручній поклажі.

Павербанки та портативні зарядки

Брати із собою в дорогу павербанк – завжди чудова ідея, однак критично важливо тримати його саме в ручній поклажі. І справа не лише в тому, що вам може знадобитись підзарядити гаджети під час польоту. "Пасажирам суворо заборонено пакувати літієві акумулятори в багажне відділення. Це пожежонебезпечно, тому всі такі речі мають бути виключно в салонній поклажі. Ідеться про ноутбуки, павербанки та вейпи", – пояснив Джордан.

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Ліки

Якщо ви подорожуєте з медикаментами, переконайтеся, що вони надійно сховані в ручній поклажі. Це стане в нагоді зокрема в ситуації , якщо ваша валіза десь заплутається або затримається. Дане правило стосується й інших життєво важливих дрібниць – ключів та документів. Їх тримайте при собі, а за потреби придбайте для них зручний органайзер.

Не кладіть ці речі у багаж: експерти дали поради

Все критично важливе, крихке та потенційно небезпечне возіть з собою у ручній поклажі. Джерело: skynesher

Скляні пляшки

Головний плюс багажу – можливість перевозити більші об'єми рідин. Проте коли йдеться про скляну тару з алкоголем чи парфумами, Джордан радить вживати додаткових заходів безпеки або взагалі відмовитися від цієї ідеї. "Валізи проходять через десятки рук (і не всі працівники однаково обережні), а ще долають кілометри конвеєрних стрічок і потрапляють до досить жорстких автоматичних сортувальних машин", – пояснив він. На щастя, є кілька хитрощів: улюблені парфуми можна перелити у пластиковий атомайзер, а засоби для догляду – у багаторазові мініатюрні флакончики й узяти в салон. Якщо ж ви повертаєтеся з-за кордону з пляшкою доброго вина, Джордан рекомендує скористатися спеціальним м’яким чохлом із захистом, розробленим спеціально для перевезення пляшок у багажі. "Просте загортання в одяг не врятує скло від розбиття, до того ж інспекторам на контролі все одно доведеться розгорнути ваші речі для огляду", – пояснив він.

Крихкі речі

Перевозити крихкі предмети – це завжди ризик, і сам факт здачі валізи в багаж не гарантує їхньої цілісності. Джордан каже відверто: "Серед моїх колег-вантажників вистачає тих, хто намагається працювати максимально акуратно, але є й чимало недбалих. В ідеалі багаж, який ви здаєте, має використовуватися для одягу та звичайних побутових речей, які знадобляться вже на місці".

Важливі документи

Це здається очевидним, але критично важливо тримати закордонний паспорт, посвідчення особи та квитки при собі в ручній поклажі, а не ховати на дно валізи. За словами Джордана, на своєму шляху валіза легко може потрапити під дощ, сніг, на неї може протекти сусідня або пролитись інша рідина. "Якщо у вас є речі, яким намокання протипоказане, як-от папери чи документи, тримайте їх виключно в салон", – радить Джордан.

Раніше OBOZ.UA пояснював, що треба брати з собою в літак, щоби переліт був комфортним.

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