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Названі 6 Карибських островів, куди варто їхати у 2027 році

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
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Названі 6 Карибських островів, куди варто їхати у 2027 році
Карибські острови
Джерело: Postdlf/wikimedia.org

Кариби залишаються одним із найпривабливіших напрямків для тих, хто мріє про тепле море, білосніжні пляжі та тропічну природу. Однак далеко не всі мандрівники хочуть проводити відпустку у великих курортних комплексах серед натовпів туристів.

У добірці Travel Off Path назвали шість місць у Карибському регіоні, на які варто звернути увагу у 2027 році. До переліку потрапили як маловідомі острови, так і пляжі та архіпелаги з незайманою природою.

Бекія, Сент-Вінсент і Гренадини

Невеликий острів Бекія розташований на південь від Сент-Вінсента. Дістатися сюди можна поромом.

Острів давно відомий серед яхтсменів і прихильників спокійного відпочинку. Тут немає метушні великих туристичних центрів, а життя минає у значно повільнішому ритмі.

Одне з найцікавіших місць – Belmont Walkway, вузька прибережна доріжка, яка простягається вздовж моря та з'єднує невеликі пляжі, кафе й бари.

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Бекія також приваблює любителів дайвінгу. Поблизу затоки Admiralty Bay є мілководні рифи з прозорою водою, де можна досліджувати підводний світ острова.

Пляж Морн-Руж, Гренада

Морн-Руж, який також часто називають BBC Beach, розташований неподалік від знаменитого пляжу Grand Anse на Гренаді. Це невелика затока у формі підкови, захищена від сильних океанських хвиль. Завдяки цьому вода тут зазвичай спокійна та прозора.

На узбережжі немає суцільної лінії великих готелів, тому місце зберігає більш камерну атмосферу. Вздовж пляжу працюють невеликі заклади, а ввечері сюди приходять спостерігати за заходом сонця та яхтами у затоці.

Морн-Руж може стати альтернативою популярнішому Grand Anse для тих, хто хоче провести день у спокійнішому місці.

Монтсеррат

Монтсеррат – один із найнезвичайніших островів Карибського моря. Його часто називають "Смарагдовим островом Карибів" через зелені пагорби та густу тропічну рослинність.

У 1990-х роках виверження вулкана Суфрієр-Гіллз суттєво змінило острів. Частину його території, зокрема колишню столицю Плімут, засипало вулканічним попелом.

Сьогодні північна частина Монтсеррату залишається заселеною та приваблює мандрівників природою, пішохідними маршрутами й чорними вулканічними пляжами. Однією з головних розваг стали екскурсії, під час яких можна побачити території, що постраждали від виверження, а також залишки Плімута.

Бокас-дель-Торо, Панама

Архіпелаг Бокас-дель-Торо підійде тим, хто хоче поєднати карибські пляжі з багатою природою Центральної Америки. Колись регіон був особливо популярним серед бекпекерів, однак останніми роками тут дедалі активніше розвивається екотуризм.

Між островами переважно пересуваються водними таксі. На острові Колон можна побачити лінивців серед тропічної рослинності, а неподалік розташований знаменитий Starfish Beach із дуже мілкою прозорою водою та морськими зірками.

Серед інших популярних напрямків архіпелагу – острови Сапатілья з піщаними пляжами, пальмами та бірюзовою водою.

Кет-Айленд, Багамські острови

Кет-Айленд істотно відрізняється від найбільш туристичних районів Багамських островів. Тут немає круїзних терміналів і великих курортних міст, а населення острова становить лише близько кількох тисяч людей.

Одним із головних місць для відвідування є Greenwood Beach. Це довга смуга світлого піску з легким рожевим відтінком, яка простягається вздовж Атлантичного океану.

Ще одна визначна пам'ятка – гора Алвернія, найвища точка Багамських островів. На її вершині розташований невеликий кам'яний монастир The Hermitage. Звідси відкривається панорама острова й океану, а найкомфортнішим часом для підйому вважають ранкові години, поки не почалася денна спека.

Марі-Галант, Гваделупа

Марі-Галант – невеликий французький острів неподалік Гваделупи. Він відомий плантаціями цукрової тростини, старими вітряками та сільськими краєвидами.

Туристична інфраструктура тут значно скромніша, ніж на великих карибських курортах, тому острів часто обирають мандрівники, які шукають тихі пляжі та неспішний відпочинок. Одне з найвідоміших місць – Plage de la Feuillère, довгий пляж із білим піском і прозорою водою.

Острів зручно досліджувати на автомобілі або скутері, зупиняючись біля невеликих поселень, узбережжя та історичних пам'яток. Серед них – Habitation Murat, колишня цукрова плантація XIX століття, де нині можна побачити залишки старих будівель і млина.

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