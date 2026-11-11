Названі 2 найкращі курорти світу з системою "все включено"

Відпочинок за системою "все включено" дозволяє насолоджуватися відпусткою без постійних турбот про харчування, розваги та додаткові витрати. Туристичні експерти визначили два найкращі курорти світу, що пропонують не лише високий рівень комфорту, а й незвичайні можливості для відпочинку.

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Як пише Travel Off Path, переможців оголосили під час щорічної премії Travvy Awards 2026, яку часто називають туристичним аналогом "Оскара". Цьогоріч нагородження відбулося вже вдванадцяте, а найкращі готелі обирали професійні туристичні консультанти, які щороку організовують тисячі подорожей.

Sandals Saint Vincent and the Grenadines – найкращий курорт світу

Перше місце в загальному рейтингу посів Sandals Saint Vincent and the Grenadines, розташований на карибському острові Сент-Вінсент. Курорт вирізняється мальовничим розташуванням серед тропічної рослинності, гірських краєвидів і бірюзових вод Карибського моря.

Однією з його головних особливостей стали дворівневі вілли, збудовані просто над водою. З одного боку відкривається панорама густих зелених лісів, а з іншого – морські простори. Гості можуть відпочивати на приватних терасах, милуватися краєвидами та насолоджуватися усамітненням.

Оскільки Сент-Вінсент має переважно гористий рельєф, пересування островом іноді потребує чимало часу. Для гостей окремих категорій люксів передбачили трансфер водним таксі з аеропорту, завдяки якому можна дістатися до курорту приблизно за 20 хвилин, оминаючи звивисті дороги.

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Особливу увагу тут приділяють гастрономічним враженням. Відпочивальникам пропонують різноманітні ресторани міжнародної кухні, зокрема заклади, що спеціалізуються на японських стравах і суші.

Серед інших переваг – просторі номери, ванни на відкритому повітрі, облаштовані пляжі та можливості для дайвінгу. Курорт особливо привабливий для тих, хто прагне поєднати розкішний відпочинок із красою незайманої природи.

Impression Moxché by Secrets – розкішний відпочинок у Мексиці

Срібну нагороду отримав Impression Moxché by Secrets, розташований у мексиканському місті Плая-дель-Кармен на узбережжі Карибського моря. Це курорт преміального класу, призначений виключно для дорослих гостей.

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Його особливість полягає в незвичайному оформленні території. Замість традиційних великих басейнів тут створили зони для плавання, натхненні природними сенотами – характерними для Мексики водоймами, які утворюються у вапнякових породах.

Завдяки тропічним рослинам, кам'яним елементам і продуманому ландшафту такі басейни нагадують приховані серед джунглів лагуни. Це створює особливу атмосферу усамітнення навіть на території великого готельного комплексу.

Ще одна перевага курорту – різноманітні гастрономічні та вечірні розваги. Тут працює ресторан високої кухні Teodoro з дегустаційним меню та винним супроводом. Для любителів нічного життя передбачений прихований клуб у стилі speakeasy.

Гості Impression Moxché також мають доступ до ексклюзивних зон відпочинку, приватних басейнів і ресторанів. Водночас вони можуть користуватися інфраструктурою сусіднього комплексу Secrets Moxché, що значно розширює вибір розваг.

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