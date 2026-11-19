Іноді найцікавіші враження можна отримати, просто прогулюючись міськими вулицями. Експерти визначили найатмосферніші вулиці світу у 2026 році, де історія поєднується із сучасною культурою, гастрономією та незвичайними місцями для відпочинку.

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Як повідомляє Time Out, до цьогорічного рейтингу потрапили 28 вулиць із різних куточків планети. Під час оцінювання редактори враховували різноманітність ресторанів і барів, можливості для шопінгу, нічне життя, місцеві спільноти та унікальні заклади.

Топ-10 найкращих вулиць світу

Song Wat Road – Бангкок, Таїланд

Перше місце посіла історична вулиця в китайському кварталі Бангкока, яка простягається паралельно річці Чаопхрая. Колись тут працювали торговельні склади та крамниці, а сьогодні старовинні будівлі перетворюються на модні кав'ярні, художні галереї та дизайнерські магазини.

Особливість Song Wat Road полягає у поєднанні минулого й сучасності. Тут досі працюють сімейні підприємства, яким понад сто років, а поряд відкриваються нові заклади. Туристам рекомендують скуштувати традиційні парові булочки в Gu Long Bao та завітати до Song Wat Coffee Roasters.

Golborne Road – Лондон, Велика Британія

Ця вулиця в західній частині Лондона відома своєю багатокультурною атмосферою. Тут можна знайти португальські пекарні, марокканські ресторани, заклади близькосхідної кухні та вінтажні магазини.

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Однією з найвідоміших архітектурних пам'яток району є бруталістська вежа Trellick Tower. А любителі незвичайного шопінгу можуть відвідати магазин Rellik, де продають вінтажний одяг відомих дизайнерів.

Fernández de Enciso – Буенос-Айрес, Аргентина

Ця пішохідна вулиця розташована в районі Вілья-Девото, який останніми роками став популярним гастрономічним напрямком.

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Уздовж Fernández de Enciso працюють затишні кафе, ресторани та невеликі магазини. Столики просто неба розташовані в затінку дерев, а неподалік знаходиться площа Ареналес, де проводять ярмарки, концерти та кінопокази просто неба.

Vaasankatu – Гельсінкі, Фінляндія

Ця вулиця вирізняється великою концентрацією ресторанів і барів. Тут можна спробувати піцу в нью-йоркському стилі, відвідати недорогі паби та насолодитися атмосферою нічного життя.

Попри репутацію Гельсінкі як дорогого міста, Vaasankatu залишається одним із порівняно доступних місць для відпочинку. Ще одна цікавинка – магазин Pieni Leffakauppa з величезною колекцією фільмів на DVD, Blu-ray і навіть VHS.

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Neil Road – Сінгапур

Колись на місці цієї вулиці проходила стежка через плантацію мускатного горіха. Сьогодні Neil Road відома історичними будинками, незалежними книгарнями, модними ресторанами та коктейльними барами.

Особливу увагу експерти звертають на корейську книгарню Bommoi, де можна поєднати читання з кавою, а також ресторан Assaggi з італійською кухнею. Тут також розташовані заклади, що організовують тематичні вечірки та культурні заходи.

Boulevard Saint-Laurent – Монреаль, Канада

Бульвар Сен-Лоран простягається приблизно на 11 кілометрів і проходить через кілька історичних та культурних районів Монреаля.

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Тут можна знайти китайські квартали, італійські та португальські заклади, відомі гастрономічні місця й нічні клуби. Особливої атмосфери додають величезні мурали на будівлях. Щороку під час фестивалю MURAL частину бульвару тимчасово перетворюють на пішохідний простір.

Upper Lascar Row – Гонконг, Китай

Вулицю Upper Lascar Row також називають Cat Street. Вона приваблює передусім любителів антикваріату та незвичайних знахідок.

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На місцевих ринках можна придбати старовинну порцеляну, нефритові прикраси, бронзові статуетки, вінтажні меблі та предмети азійського мистецтва. Останніми роками тут також з'явилися невеликі галереї, сучасні бутики й кав'ярні.

Rua do Forno do Tijolo – Лісабон, Португалія

Ця вулиця в районі Анжуш отримала назву від старовинних печей, у яких колись випалювали цеглу та плитку.

Сьогодні вона поєднує сучасні гастрономічні заклади з підприємствами, що працюють десятиліттями. Серед цікавих місць – перукарня Salão Pais із понад 60-річною історією, вінтажний магазин трикотажу Armazém das Malhas та керамічна майстерня Tijolo, де можна навчитися працювати з глиною.

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Beach Street – Джорджтаун, Малайзія

Одна з найстаріших вулиць Джорджтауна на острові Пенанг переживає новий етап розвитку.

Молоді підприємці відкривають тут незалежні кав'ярні, ресторани, магазини вінтажного одягу та дизайнерські простори. Особливу увагу приділяють гастрономії: традиційні малайзійські смаки тут поєднують із сучасними кулінарними підходами.

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Karl-Heine-Strasse – Лейпциг, Німеччина

Замикає десятку приблизно двокілометрова вулиця в районі Плагвіц, який раніше був промисловим центром, а нині перетворився на осередок творчого життя.

Старі фабрики тут переобладнали під художні галереї, ресторани та культурні простори. Одне з найцікавіших місць – колишня металургійна ливарня Westwerk. Неподалік також проходить канал Карла Гайне, яким можна прогулятися на каяку.

Укладачі рейтингу наголошують, що найцікавіші вулиці не обов'язково мають бути найдорожчими чи найпопулярнішими серед туристів. Передусім їх вирізняють жваве місцеве життя, самобутня культура та місця, які дозволяють відчути справжній характер міста.

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