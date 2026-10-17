Назване найпривітніше місто світу: вгадати нелегко

Чи замислювались ви, де у світі під час подорожей вам траплявся найсердечніший прийом? Тим часом премія Condé Nast Traveller’s Readers’ Choice Awards не просто враховує цей показник, а складає спеціальний окремий рейтинг найбільш привітних міст світу.

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За результатами цьогорічного голосування користувачів, видання визначило десятку міст, куди вирушають за найщирішою автентичною гостинністю. Саме тут місцеві залюбки допоможуть розібратися з меню в затишному закладі чи підкажуть дорогу, коли ви розгублено стоїте на незнайомій станції метро. Від розслаблених куточків Австралії до неонової столиці Південної Кореї – ось 10 найпривітніших міст світу 2026 року.

10. Кейптаун. Оцінка: 96,00

Кейптаун утримується в десятці лідерів, хоч і трохи втратив позиції порівняно з третім місцем у 2025 році. Це колоритне портове місто розташувалося просто на межі океанського узбережжя та гірських пасом. Тут можна піднятися плавною канатною дорогою на пласку вершину Столової гори або помилуватися колоніями пінгвінів на пляжі Боулдерс. А щоб зробити власне відкриття місцевої культури спілкування, варто завітати на традиційний південноафриканський барбекю – "браай". Тут близькі люди збираються разом, аби поділитися історіями, сміхом та смачною їжею щойно з вогню.

9. Бангкок. Оцінка: 96,16

Чого ще чекати від столиці "Країни посмішок", як не впевненого місця серед найпривітніших куточків планети? Природна гостинність пронизує геть усе, що роблять тайці, і саме це, мабуть, робить країну однією з найвідвідуваніших у світі. Бангкок із його бурхливим, строкатим ритмом спочатку може приголомшити, але варто довіритися місцевим жителям, які знають місто як свої п’ять пальців, і ви будете вражені тим, як тепло вас зустрінуть.

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8. Буенос-Айрес. Оцінка: 96,37

Схоже, мешканці Буенос-Айреса заворожили читачів Condé Nast Traveller анітрохи не менше, ніж сам яскравий мегаполіс. Це місто, де живі розмови вихлюпуються просто на тротуари, де люди спілкуються за чашкою мате – традиційного аргентинського чаю. Долучіться до соціальних традицій на кшталт недільного "асадо" – священного аргентинського ритуалу повільного смаження м'яса на деревному вугіллі – і ви побачите, з якою радістю портеньо діляться своїми секретами.

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7. Джайпур. Оцінка: 96,67

Раджастхан має давню традицію прийому мандрівників, тож не дивно, що його столицю, Джайпур, вважають одним із тих місць, де вам найчастіше даруватимуть щиру посмішку. Притаманні індійцям щедрість і прагнення поділитися власною культурою найкраще відчуваються серед крамарів ринку Джохарі-Базар, під час опанування майстерності створення барвистого текстилю чи за дегустацією місцевих смаколиків із чашкою чаю масала.

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6. Перт. Оцінка: 97,28

Знаменита розслабленість австралійців безсумнівно допомогла одразу двом містам потрапити до цьогорічного рейтингу найпривітніших за версією читачів. Гостинність Перта дозволяє мандрівникам миттєво переключитися на ритм Західної Австралії і почуватись тут, наче вдома, вже за кілька годин після виснажливого перельоту з Європи. Життя тут вирує просто неба: чи то за тривалими обідами в затінених зеленню районах, чи на вікенд-маркетах, чи на піску пляжу Коттесло, куди місцеві стікаються компаніями та знайомляться просто біля розжарених грилів.

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5. Амстердам. Оцінка: 97,35

Амстердам давно утримує статус одного з найвідкритіших та толерантніших міст світу. Прапори Прайду прикрашають канали цілорічно, а не лише під час культових щорічних LGBTQ+ фестивалів. А представників 180 національностей, які роблять Амстердам справжнім мультикультурним центром, зустрічають гостей із розкритими обіймами. Місто найкраще досліджувати, крутячи педалі велосипеда по зручних велодоріжках і роблячи зупинки в локальних кав'ярнях та культурних осередках.

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4. Лісабон. Оцінка: 97,50

Лісабон став другим після Кейптауна містом, яке зберегло місце з минулорічного списку, піднявшись із восьмої сходинки одразу на четверту. Мало які європейські столиці можуть змагатися в мальовничості з сонячним португальським містом, зведеним на семи пагорбах над річкою Тежу. Блукайте між черепичними дахами та спостерігайте за жовтими трамвайчиками, що спускаються вузькими вуличками, роздивляючись вишукані розписні кахлі азулежу на фасадах будинків. І жодна поїздка сюди не буде повноцінною без вечора фаду – ці проникливі традиційні мелодії неодмінно відкриють вам справжню душу Лісабона.

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3. Сеул. Оцінка: 97,94

Дивовижні контрасти Сеула роблять його омріяною точкою на карті для мільйонів мандрівників. Вікові традиції тут уживаються з передовими технологіями та караоке-барами в сяйві неону, через що місто спочатку може здатися безкрайнім і надто швидким. Проте дрібні прояви уваги залишають незабутнє враження: чи то власник закладу, який терпляче пояснює склад страви, чи перехожий, який допомагає зорієнтуватися в метро. Корейська культура пронизана глибокою повагою, і це відчуває кожен Гість.

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2. Порту. Оцінка: 98,33

Друге португальське місто в першій п'ятірці яскраво ілюструє, як Порту злетіло в популярності серед шукачів гастрономічних та культурних вражень. Відпочиньте на вистеленій плиткою площі або розділіть петишкос – місцеві закуски – з жителями сусідніх будинків у невеличкому ресторанчику. Так ви швидко зрозумієте, чому саме завдяки такій щирості сюди хочеться повертатися знову і знову.

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1. Мельбурн. Оцінка: 98,52

Захоплення австралійською гостинністю цьогоріч знову на висоті. Хоча Мельбурн за балами лише трохи випередив Сідней, його прохолодніший клімат та особлива творча атмосфера кардинально відрізняють його від залитого сонцем сусіда. Хтось навіть знаходить у Мельбурні європейський шарм – все завдяки ностальгійній вікторіанській архітектурі, атмосферним барам у розмальованих графіті провулках і потужній кавовій культурі. Відмінна робота громадського транспорту, культурні інституції та збалансований темп життя роблять Мельбурн одним із найкомфортніших куточків для життя, а привітні містяни стають приємним бонусом.

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