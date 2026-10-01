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Названа найчистіша авіакомпанія у світі: ви будете здивовані

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 448
Названа найчистіша авіакомпанія у світі: ви будете здивовані
Літак у небі
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Найчистішою авіакомпанією світу у 2026 році визнали тайванську STARLUX Airlines. Вона очолила рейтинг World Airline Awards від Skytrax, обійшовши Singapore Airlines та ANA All Nippon Airways.

STARLUX – відносно молодий перевізник, який почав виконувати рейси у 2020 році. Компанія позиціонує себе у преміальному сегменті та приділяє велику увагу оформленню салонів, сервісу й комфорту пасажирів, інформує Travel and Leisure.

Які авіакомпанії увійшли до трійки найчистіших

За підсумками рейтингу Skytrax перше місце посіла STARLUX Airlines. На другій сходинці опинилася Singapore Airlines, а третє місце отримала японська ANA All Nippon Airways.

Цікаво, що більшість компаній у першій десятці представляють Азію.

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Топ-10 найчистіших авіакомпаній світу у 2026 році

  1. STARLUX Airlines
  2. Singapore Airlines
  3. ANA All Nippon Airways
  4. Hainan Airlines
  5. Cathay Pacific Airways
  6. EVA Air
  7. Qatar Airways
  8. Japan Airlines
  9. China Airlines
  10. Korean Air

У двадцятку також потрапили Malaysia Airlines, China Southern Airlines, Swiss International Air Lines, Hong Kong Airlines, Qantas Airways, Emirates, Air New Zealand, Lufthansa, Etihad Airways та Saudia.

Хто став найкращим у Європі та Північній Америці

Найчистішою авіакомпанією Європи Skytrax назвав Swiss International Air Lines, а в Північній Америці перше місце отримала Alaska Airlines.

У регіоні Австралії та Океанії лідером стала Qantas Airways, на Близькому Сході – Qatar Airways, а в Африці – South African Airways.

STARLUX Airlines у загальному рейтингу найкращих авіакомпаній світу 2026 року посіла 13-те місце. Перше місце цього року дісталося Singapore Airlines, друге – Qatar Airways, третє – Cathay Pacific Airways.

Singapore Airlines також отримала нагороду за найкращий економклас у світі, тоді як Emirates очолила рейтинг авіакомпаній із найкращою системою розваг на борту.

Рейтинг World Airline Awards формує компанія Skytrax на основі оцінок та опитувань пасажирів. Саме ці нагороди часто називають одним із найвідоміших міжнародних орієнтирів у сфері авіаперевезень.

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