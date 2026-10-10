Названо країну, де найкращі у світі SPA

Італію визнали одним із найкращих у світі напрямків для SPA-відпочинку. Саме італійські комплекси отримали одразу кілька головних нагород премії World Spa Awards 2026, яка щороку відзначає найкращі SPA-центри, оздоровчі курорти та wellness-проєкти.

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Цьогоріч премія відбулася вже в 12-й раз. Переможців обирали представники галузі та мандрівники з різних країн світу, інформує Independent.

Найкращий курортний SPA у світі

Нагороду в категорії World’s Best Resort Spa отримав Lefay Spa World у готелі Lefay Resort & SPA Dolomiti в Італії.

SPA-комплекс площею близько 5 тисяч квадратних метрів розташований серед гірських пейзажів. Гостям пропонують дев'ять саун із різними рівнями температури й вологості, які об'єднані у спеціальні оздоровчі маршрути.

На території також є кілька критих і відкритих басейнів, зокрема басейн із водою, збагаченою солями магнію. До програм входять масажі, фітотерапія, медитації та практики цигун.

Найкращий wellness-ретрит

Ще один італійський комплекс – Palazzo Fiuggi – отримав звання найкращого wellness-ретриту у світі.

Центр у центральній частині Італії поєднує холістичні практики із сучасною західною медициною. Для гостей розробляють індивідуальні програми, які можуть включати консультації лікарів, аналізи крові, кріотерапію та внутрішньовенні процедури.

Серед wellness-послуг також є сауни, світлотерапія та звукові практики для релаксації.

Унікальний SPA у печері

Найкращим у світі SPA у природному гроті став Grotta Giusti у Тоскані.

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Його головна особливість – термальна вода та природна печера, якій, за даними комплексу, близько тисячі років. Її називають однією з найбільших природних термальних печер такого типу в Європі.

Серед переможців також Нью-Йорк

Кілька престижних нагород отримали й SPA-комплекси у Нью-Йорку.

Guerlain Wellness Spa у готелі Waldorf Astoria визнали найкращим готельним SPA у світі 2026 року. Після реконструкції його площа становить близько 22 тисяч квадратних футів. До послуг гостей – масажі, сауни, парові кімнати та спеціальна "арктична печера".

Головні історії дня

А World Spa у Нью-Йорку отримав нагороду як найкращий денний SPA. Комплекс пропонує фінські сауни, східноєвропейські лазні, турецькі й марокканські хамами, японські онсени та десятки процедурних кабінетів.

Організатори World Spa Awards зазначили, що цьогорічні переможці демонструють високі стандарти сервісу, інновацій і турботи про гостей, а wellness-індустрія продовжує активно розвиватися в усьому світі.

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