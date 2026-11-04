Найпопулярніші зимові напрямки в Європі: рейтинг Tripadvisor

Зимові подорожі Європою асоціюються зі сніговими пейзажами, різдвяними ярмарками та атмосферними старовинними містами. Туристи охоче обирають гірські курорти, північні регіони та місця, де можна побачити полярне сяйво.

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Туристична платформа Tripadvisor представила рейтинг європейських напрямків, які викликають найбільше зацікавлення напередодні зимового сезону 2026–2027 років. Як повідомляє Euronews, до десятки потрапили міста Франції, Бельгії, Норвегії, Фінляндії та інших країн.

Які зимові напрямки стали найпопулярнішими

Для складання рейтингу Tripadvisor проаналізував пошукові запити мандрівників із Великої Британії, які цікавилися подорожами в період із листопада 2026 року до кінця лютого 2027-го.

Результати засвідчили помітну зацікавленість відпочинком у холодних регіонах. Замість пляжних курортів туристи дедалі частіше шукають засніжені міста, альпійські курорти та місця для спостереження за північним сяйвом.

До десятки найактуальніших зимових напрямків Європи увійшли:

Страсбург, Франція. Тромсе, Норвегія. Гент, Бельгія. Сааріселькя, Фінляндія. Шамоні, Франція. Закопане, Польща. Брюгге, Бельгія. Нюрнберг, Німеччина. Зальцбург, Австрія. Рига, Латвія.

Варто зауважити, що цей список відображає тенденції пошукового інтересу британських туристів, а не загальну кількість відвідувачів у кожному місті.

Страсбург – найпопулярніший зимовий напрямок

Перше місце посів французький Страсбург, який часто називають однією з різдвяних столиць Європи.

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Місто славиться святковими ярмарками, прикрашеними гірляндами вулицями та традиційними дерев'яними будиночками, де продають сувеніри, солодощі й місцеві делікатеси.

У 2026 році різдвяний ярмарок у Страсбурзі розпочнеться 27 листопада і триватиме близько чотирьох тижнів. Окрім святкових розваг, туристам рекомендують відвідати Страсбурзький собор Богоматері – визначну пам'ятку готичної архітектури. Особливу увагу привертають його вітражі та знаменитий астрономічний годинник.

Тромсе – для тих, хто мріє побачити полярне сяйво

Друге місце в рейтингу посіло норвезьке місто Тромсе, розташоване за Полярним колом.

Головні історії дня

Цей напрямок особливо приваблює мандрівників, які хочуть побачити північне сяйво. Для спостереження за природним явищем організовують спеціальні екскурсії автобусами та човнами. Серед інших зимових розваг – прогулянки на санях, запряжених північними оленями, риболовля у фіордах і знайомство з арктичними пейзажами.

Водночас побачити полярне сяйво можна лише за сприятливих погодних умов і достатньої геомагнітної активності.

Гент – середньовічна архітектура та зимові прогулянки

Третю сходинку посіло бельгійське місто Гент. Воно приваблює туристів історичним центром, старовинними будівлями та численними культурними пам'ятками. Однією з головних визначних пам'яток є замок графів Фландрії, збудований у Середньовіччі. Він зберіг оборонні споруди та рів, що оточує фортецю.

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Узимку Гент особливо цікавий для неспішних прогулянок історичними кварталами, відвідування музеїв і знайомства з бельгійською кухнею.

Які ще міста варто відвідати взимку

Решта напрямків пропонують різні варіанти відпочинку – від активних зимових розваг до різдвяних ярмарків.

Сааріселькя, Фінляндія

Курорт у Лапландії підходить для любителів засніженої природи. Тут популярні сафарі на собачих упряжках, поїздки на снігоходах і фототури для спостереження за полярним сяйвом.

Шамоні, Франція

Альпійський курорт біля Монблану пропонує можливості для катання на лижах і гірських екскурсій. Однією з найвідоміших місцевих пам'яток є вершина Егюй-дю-Міді, куди можна піднятися канатною дорогою.

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Закопане, Польща

Місто біля підніжжя Татр відоме термальними комплексами, традиційною гірською архітектурою та пішохідною вулицею Крупувки. Туристам також рекомендують піднятися фунікулером на Губалувку, звідки відкриваються панорами гір.

Брюгге, Бельгія

Середньовічне місто приваблює каналами, старовинними будинками та затишними вулицями. Тут варто піднятися на дзвіницю Белфорт, скуштувати бельгійський шоколад і відвідати сезонну ковзанку.

Нюрнберг, Німеччина

Місто славиться одним із найвідоміших різдвяних ярмарків Німеччини. Крім того, туристи можуть оглянути середньовічну фортецю Кайзербург і прогулятися історичним центром.

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Зальцбург, Австрія

Батьківщина Моцарта пропонує поєднання культурного відпочинку та різдвяних традицій. Серед головних цікавинок – бароковий Зальцбурзький собор, святковий ярмарок і зимовий фестиваль Winterfest.

Рига, Латвія

Латвійська столиця приваблює архітектурою Старого міста, святковою атмосферою та зимовими розвагами. Туристам радять дослідити історичні вулиці, а за сприятливих умов – скористатися екскурсіями водними каналами.

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