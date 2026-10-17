Найкращі бюджетні напрямки в Європі: коли і куди їхати

Подорож Європою не обов'язково потребує великих витрат. Навіть серед популярних туристичних міст можна знайти напрямки, де проживання, харчування та розваги коштують відносно недорого. Особливо якщо правильно обрати сезон і заздалегідь спланувати маршрут.

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Експерти туристичного видання Lonely Planet склали добірку десяти європейських міст, які варто відвідати у 2026 році мандрівникам з обмеженим бюджетом. До переліку потрапили як столиці Балканського регіону, так і відомі туристичні центри Західної Європи.

Де в Європі найдешевше відпочивати

Під час складання рейтингу фахівці враховували середні витрати на житло, харчування, громадський транспорт та відвідування туристичних пам'яток.

Для економних мандрівників орієнтиром стали витрати від 40 до 70 євро на добу. Така сума передбачає ночівлю в хостелі, просте харчування та пересування громадським транспортом. За комфортніші умови, зокрема окремий номер у недорогому готелі та відвідування ресторанів, доведеться витратити приблизно 70–120 євро на день.

Найдоступнішими напрямками виявилися міста Східної Європи та Балкан. Проте до списку також увійшли Португалія, Італія та Велика Британія.

Софія, Болгарія

Бюджет: 40–60 євро на день.

Коли їхати: жовтень, листопад, січень і лютий.

Болгарська столиця приваблює поєднанням стародавньої історії, величних храмів і доступних цін. Тут можна прогулятися центральними вулицями, оглянути руїни римської Сердики. Для відпочинку на свіжому повітрі підійде бульвар Вітоша, звідки відкриваються краєвиди на гори.

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Одна з переваг Софії – недороге харчування. Повноцінний обід у місцевому закладі може коштувати приблизно 5–12 євро.

Тирана, Албанія

Бюджет: 35–50 євро на день.

Коли їхати: з листопада до лютого.

Албанія дедалі частіше привертає увагу туристів, проте її столиця досі залишається порівняно доступною. У Тирані можна побачити незвичайне поєднання османської архітектури, будівель комуністичної доби та сучасних мистецьких просторів.

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Серед найцікавіших місць – площа Скандербега, мечеть Етем-бея та відома Піраміда Тирани. Для неспішного відпочинку підійде Великий парк біля штучного озера, а придбати місцеві продукти можна на ринку Пазарі-і-Рі.

Скоп'є, Північна Македонія

Бюджет: 35–45 євро на день.

Коли їхати: листопад, січень і лютий.

Столиця Північної Македонії стане вдалим вибором для тих, хто захоплюється історією та хоче уникнути надмірного туристичного ажіотажу. У місті збереглися численні пам'ятки османської доби, старовинні мечеті та фортифікаційні споруди.

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Варто відвідати Старий базар, пройтися Кам'яним мостом через річку Вардар і піднятися до фортеці Кале.

Ще одна перевага Скоп'є – доступна місцева кухня. У невеликих пекарнях і закладах старого міста можна поїсти приблизно за 3–6 євро.

Тбілісі, Грузія

Бюджет: 35–45 євро на день.

Коли їхати: з листопада до березня.

Грузинська столиця поєднує старовинну архітектуру, сучасне мистецтво та самобутні кулінарні традиції.

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Тут варто прогулятися історичними кварталами, відвідати блошиний ринок біля Сухого мосту та помилуватися панорамою міста біля монумента Матері Грузії.

Серед доступних гастрономічних задоволень – хінкалі, хачапурі та інші страви національної кухні. Пообідати в місцевому закладі можна орієнтовно за 5–10 євро.

Будапешт, Угорщина

Бюджет: 50–65 євро на день.

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Коли їхати: з листопада до лютого, крім різдвяних свят.

Будапешт відомий величною архітектурою, термальними купальнями та мальовничими набережними Дунаю.

При цьому чимало визначних місць можна оглянути безкоштовно. Наприклад, прогулятися біля будівлі парламенту, побачити історичні мости або насолодитися панорамою міста з пагорба Геллерт.

Любителям незвичайних закладів варто завітати до руїн-барів, облаштованих у старих будівлях. Вартість основних страв у недорогих кафе становить приблизно 6–10 євро.

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Краків, Польща

Бюджет: 45–60 євро на день.

Коли їхати: листопад, січень і лютий.

Краків – один із найцікавіших польських напрямків для короткої подорожі. Його історичний центр внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Туристи можуть безкоштовно прогулятися Ринковою площею, оглянути старовинні вулиці та територію Вавельського замку. Окремі музеї пропонують безплатний вхід у визначені дні тижня, що допомагає додатково заощадити.

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Недорого поїсти можна в традиційних польських молочних барах. Наприклад, порція вареників обійдеться приблизно в 4–7 євро.

Порту, Португалія

Бюджет: 60–75 євро на день.

Коли їхати: листопад, січень, лютий і березень.

Порту часто обходиться туристам дешевше за Лісабон, але не поступається йому атмосферою та кількістю цікавих місць. Місто славиться будинками з традиційною плиткою азулежу, вузькими вулицями та краєвидами на річку Дору.

Тут можна безкоштовно відвідати мальовничі парки, прогулятися мостом Луїша I та оглянути знамениті кахлі на залізничному вокзалі Сан-Бенту. Для економного харчування підійдуть невеликі пекарні, сендвіч-бари й традиційні таверни.

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Любляна, Словенія

Бюджет: 70–90 євро на день.

Коли їхати: з листопада до січня.

Столиця Словенії підійде мандрівникам, які полюбляють затишні європейські міста та тривалі піші прогулянки.

Любляна порівняно невелика, тому більшість центральних пам'яток можна оглянути без використання громадського транспорту.

Серед популярних місць – Потрійний міст, Драконів міст, старе місто та набережна річки Любляниці. Заощадити на харчуванні допоможуть місцеві ринки, де продають випічку, сири та інші продукти. Обід у ресторані зазвичай коштуватиме дорожче – приблизно 7–15 євро за основну страву.

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Неаполь, Італія

Бюджет: 70–95 євро на день.

Коли їхати: з кінця жовтня до лютого.

Неаполь вважається одним із найдоступніших великих туристичних міст Італії. Він відомий своєю кухнею, колоритними вулицями та близькістю до Везувію і Помпеїв. Прогулянка історичним центром дозволить відчути атмосферу південної Італії без додаткових витрат.

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Також можна безкоштовно відвідати кафедральний собор, оглянути галерею Умберто I та помилуватися морськими краєвидами. Особлива перевага Неаполя – ціни на піцу. У невеликих місцевих піцеріях класична маргарита може коштувати близько 5 євро.

Лондон, Велика Британія

Бюджет: 70–120 євро на день.

Коли їхати: із січня до березня.

Попри репутацію дорогого міста, Лондон теж може стати напрямком для відносно бюджетної мандрівки. Його головна перевага – велика кількість безкоштовних музеїв та галерей. Серед них Британський музей, Музей природознавства, Музей науки, Національна галерея та Tate Modern.

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Без додаткових витрат можна відпочити в Гайд-парку, прогулятися набережною Темзи або відвідати Гринвіч.

Заощадити на харчуванні допоможуть готові обідні набори в супермаркетах, а на проживанні – хостели та недорогі готелі за межами центральних районів.

Коли найвигідніше подорожувати Європою

За оцінками Lonely Planet, найдорожчий туристичний сезон у більшості європейських країн припадає на липень і серпень.

У цей період ціни можуть бути на 20–40% вищими, ніж навесні або восени.

Найбільше заощадити зазвичай вдається взимку, особливо в січні та лютому. Винятком стають різдвяні й новорічні свята, коли попит на готелі та туристичні послуги знову зростає.

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Вдалим компромісом між погодою та вартістю подорожі можуть стати квітень–червень і вересень–жовтень. У цей час у багатьох європейських містах уже немає літніх натовпів, а ціни залишаються помірнішими.

Водночас варто пам'ятати, що наведені бюджети є орієнтовними та не включають дорогу до місця відпочинку. Остаточна вартість залежатиме від обраного житла, транспорту, тривалості поїздки та особистих витрат.

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