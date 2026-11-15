Найбезпечніші міста у світі для самотніх жінок-мандрівниць: куди вирушити

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
"Зайшов першим": Лубінець розповів про особисту розмову із Меланією Трамп"Зайшов першим": Лубінець розповів про особисту розмову із Меланією ТрампІлюстрація - люди в прапорах УкраїниКількість українських біженців у ЄС різко скоротилася: у яких країнах досі проживає найбільшеСили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" і дронопорт ворога. Фото і відеоСили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" і дронопорт ворога. Фото і відеоПотрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна"Потрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна""Агресивно раділи". Соболенко пояснила свій мерзенний вчинок у матчі зі Світоліною"Агресивно раділи". Соболенко пояснила свій мерзенний вчинок у матчі зі СвітоліноюДе дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Ілюстрація - гроші, виплата.Зарплати українців зросли майже на 80%: кому роботодавці готові платити до 55 тис.грнЩо Польща хоче отримати від України в обмін на МіГ-29: названа технологіяЩо Польща хоче отримати від України в обмін на МіГ-29: названа технологіяЗнищено техніку і живу силу: українські прикордонники влаштували розгром окупантам. ВідеоЗнищено техніку і живу силу: українські прикордонники влаштували розгром окупантам. Відео"Цілі не мінялися": у Путіна зробили цинічну заяву про війну в Україні"Цілі не мінялися": у Путіна зробили цинічну заяву про війну в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Найбезпечніші міста у світі для самотніх жінок-мандрівниць: куди вирушити

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
639
Найбезпечніші міста у світі для самотніх жінок-мандрівниць: куди вирушити
Тайбей був визнаний найбільш безпечним містом для жінок, що мандрують на самоті. Джерело: kecl

Самостійні подорожі без компанії останніми роками стали справжнім трендом у туризмі, особливо серед жінок. Зокрема, у 2025 році кількість пошукових запитів Google за фразою "сольні подорожі для жінок" зросла на 44%.

Водночас, попри зростання інтересу до мандрівок наодинці, вибір напрямку та планування маршруту значною мірою залежать від одного чинника – безпеки. Саме тому аналітики сервісу InsureMyTrip вирішили з’ясувати, куди жінка справді може поїхати на самоті без зайвого ризику для себе. Які десять міст очолили цей рейтинг, назвало видання Travel and Leisure.

Для дослідження, куди жінці безпечно вирушити самій у 2026 році, використали дані індексу злочинності та безпеки Numbeo. Фахівці зосередилися на повсякденних ситуаціях: наскільки безпечно люди почуваються під час прогулянок наодинці вдень і вночі, а також якою вважають імовірність пограбування, крадіжки чи фізичного нападу.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
531
Має лише 220 жителів: де розташований найвіддаленіший острів світу
531
Має лише 220 жителів: де розташований найвіддаленіший острів світу
Аліна МілсентАліна Мілсент
477
На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя
477
На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,1 т.
Не Мальдіви: яке місце вважають найпопулярнішим для медового місяця
1,1 т.
Не Мальдіви: яке місце вважають найпопулярнішим для медового місяця
Найбезпечніші міста у світі для самотніх жінок-мандрівниць: куди вирушити

Сольні мандрівки стали справжнім туристичним трендом серед жінок. Джерело: Pexels

Перше місце в рейтингу посів Тайбей, столиця Тайваню. Місто часто хвалять за зручний громадський транспорт, низький рівень злочинності та загалом упорядковане міське середовище. Завдяки цьому самостійно пересуватися ним нескладно навіть у темну пору доби. Цікаво, що нещодавно Тайвань також назвали найщасливішим місцем в Азії за результатами щорічного Всесвітнього звіту про щастя Gallup.

Друге місце посів Маскат, столиця Оману. Водночас на момент публікації Державний департамент США рекомендував переглянути плани щодо подорожей до цієї країни, присвоївши їй третій рівень небезпеки. Причиною стали регіональні напруження, пов'язані з війною в Ірані. Як і перед будь-якою поїздкою, туристам радять перевіряти актуальні рекомендації щодо безпеки безпосередньо напередодні вильоту.

Третє та четверте місця посіли європейські міста – Тампере у Фінляндії та Тарту в Естонії відповідно. Обидва вирізняються спокійним ритмом життя та добре розвиненою інфраструктурою. Це створює комфортніші умови для туристок, які подорожують без компанії, і допомагає їм почуватися впевненіше.

Водночас у першій десятці рейтингу немає жодного міста Північної Америки, а також напрямків із Південної Америки та Австралії. Це свідчить про те, наскільки відрізняється сприйняття повсякденної безпеки в різних регіонах світу.

"Жінки, які подорожують самостійно, звертають увагу не лише на туристичні принади та доступність цін. Вони також запитують себе: "Чи почуватимуся я в безпеці, коли ввечері повертатимуся до готелю?" Цей рейтинг зосереджується саме на повсякденних чинниках безпеки, від яких залежить комфорт жінок під час сольних мандрівок", – зазначила генеральна директорка InsureMyTrip Сюзанна Морроу.

Повний рейтинг 10 найбезпечніших напрямків для самостійних подорожей жінок у 2026 році має такий вигляд:

  1. Тайбей, Тайвань;
  2. Маскат, Оман;
  3. Тампере, Фінляндія;
  4. Тарту, Естонія;
  5. Лугано, Швейцарія;
  6. Гонконг, Китай;
  7. Загреб, Хорватія;
  8. Таллінн, Естонія;
  9. Мюнхен, Німеччина;
  10. Любляна, Словенія.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як можна безкоштовно отримати будинок для проживання в Італії на 10 років.

Схожі теми
відпочинокподорожіПодорожі ЄвропоюАзіяТайваньКитайжінкибезпекаТайбейрейтинг
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!