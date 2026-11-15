Найбезпечніші міста у світі для самотніх жінок-мандрівниць: куди вирушити

Самостійні подорожі без компанії останніми роками стали справжнім трендом у туризмі, особливо серед жінок. Зокрема, у 2025 році кількість пошукових запитів Google за фразою "сольні подорожі для жінок" зросла на 44%.

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Водночас, попри зростання інтересу до мандрівок наодинці, вибір напрямку та планування маршруту значною мірою залежать від одного чинника – безпеки. Саме тому аналітики сервісу InsureMyTrip вирішили з’ясувати, куди жінка справді може поїхати на самоті без зайвого ризику для себе. Які десять міст очолили цей рейтинг, назвало видання Travel and Leisure.

Для дослідження, куди жінці безпечно вирушити самій у 2026 році, використали дані індексу злочинності та безпеки Numbeo. Фахівці зосередилися на повсякденних ситуаціях: наскільки безпечно люди почуваються під час прогулянок наодинці вдень і вночі, а також якою вважають імовірність пограбування, крадіжки чи фізичного нападу.

Перше місце в рейтингу посів Тайбей, столиця Тайваню. Місто часто хвалять за зручний громадський транспорт, низький рівень злочинності та загалом упорядковане міське середовище. Завдяки цьому самостійно пересуватися ним нескладно навіть у темну пору доби. Цікаво, що нещодавно Тайвань також назвали найщасливішим місцем в Азії за результатами щорічного Всесвітнього звіту про щастя Gallup.

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Друге місце посів Маскат, столиця Оману. Водночас на момент публікації Державний департамент США рекомендував переглянути плани щодо подорожей до цієї країни, присвоївши їй третій рівень небезпеки. Причиною стали регіональні напруження, пов'язані з війною в Ірані. Як і перед будь-якою поїздкою, туристам радять перевіряти актуальні рекомендації щодо безпеки безпосередньо напередодні вильоту.

Третє та четверте місця посіли європейські міста – Тампере у Фінляндії та Тарту в Естонії відповідно. Обидва вирізняються спокійним ритмом життя та добре розвиненою інфраструктурою. Це створює комфортніші умови для туристок, які подорожують без компанії, і допомагає їм почуватися впевненіше.

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Водночас у першій десятці рейтингу немає жодного міста Північної Америки, а також напрямків із Південної Америки та Австралії. Це свідчить про те, наскільки відрізняється сприйняття повсякденної безпеки в різних регіонах світу.

"Жінки, які подорожують самостійно, звертають увагу не лише на туристичні принади та доступність цін. Вони також запитують себе: "Чи почуватимуся я в безпеці, коли ввечері повертатимуся до готелю?" Цей рейтинг зосереджується саме на повсякденних чинниках безпеки, від яких залежить комфорт жінок під час сольних мандрівок", – зазначила генеральна директорка InsureMyTrip Сюзанна Морроу.

Повний рейтинг 10 найбезпечніших напрямків для самостійних подорожей жінок у 2026 році має такий вигляд:

Тайбей, Тайвань; Маскат, Оман; Тампере, Фінляндія; Тарту, Естонія; Лугано, Швейцарія; Гонконг, Китай; Загреб, Хорватія; Таллінн, Естонія; Мюнхен, Німеччина; Любляна, Словенія.

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