На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя

Індія приваблює мандрівників стародавніми храмами, розкішними палацами, тропічною природою та незвичайними традиціями. Однак через величезні розміри країни побачити всі її визначні пам'ятки за одну подорож практично неможливо. Тому варто заздалегідь визначитися з місцями, які справді заслуговують на увагу.

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Мандрівниця Пунат Бінаяк, яка народилася й виросла в Індії, поділилася з Business Insider власним досвідом подорожей країною. Вона назвала три туристичні локації, які залишили в неї найсильніші враження, а також розповіла, які популярні пам'ятки не виправдали її очікувань.

Тадж-Махал

Тадж-Махал належить до найвідоміших пам'яток Індії та входить до переліку нових семи чудес світу. Цей біломармуровий мавзолей наказав звести імператор Шах Джахан на згадку про свою дружину Мумтаз-Махал.

Споруда вражає симетрією, вишуканим різьбленням по каменю та просторими садами. Навіть попри величезну популярність серед туристів, Тадж-Махал, на думку мандрівниці, повністю виправдовує свою славу.

Найкраще приходити сюди рано-вранці, ще до сходу сонця, щоб уникнути натовпів і сильної спеки. Важливо враховувати, що щоп'ятниці мавзолей зачинений для звичайних туристичних відвідувань.

Побачити Тадж-Махал з іншого ракурсу можна із саду Мехтаб-Багх, розташованого на протилежному березі річки Ямуна. Звідси відкривається панорама знаменитого мавзолею, а туристів зазвичай менше.

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Варанасі

Варанасі, розташоване на березі Гангу, вважають одним із найдавніших постійно населених міст світу. Це важливий духовний центр індуїзму, куди щороку приїжджають численні паломники та туристи.

Особливу атмосферу міста створюють гхати – широкі кам'яні сходи, що спускаються до річки. У Варанасі їх налічується понад 80.

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Однією з найцікавіших подій для відвідувачів є вечірня церемонія Ганга-Аарті на гхаті Дашашвамедх. Під час ритуалу священнослужителі виконують синхронні рухи з великими світильниками, а навколо лунають дзвони та релігійні співи.

Церемонія відбувається щовечора після заходу сонця й триває приблизно 45 хвилин. Спостерігати за нею можна безкоштовно. Однак охочих зазвичай дуже багато, тому авторка радить приходити хоча б за 30–45 хвилин до початку.

Керала

Для тих, хто хоче відпочити від галасливих індійських міст, чудовим напрямком стане південний штат Керала.

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Його особливість – розгалужена система лагун, озер і каналів, що простягаються вздовж узбережжя Аравійського моря. Уздовж водойм ростуть кокосові пальми, розташовані невеликі поселення, а серед густої рослинності мешкають численні види птахів.

Найцікавіший спосіб дослідити цю місцевість – подорож на традиційному плавучому будинку кеттуваллам. Колись такі човни використовували для перевезення рису, а тепер їх переобладнали для туристів.

Можна обрати коротку денну прогулянку або залишитися на борту на ніч, спостерігаючи за природою та повсякденним життям місцевих мешканців. Більшість туристів вирушають у такі подорожі з міста Алаппужа, також відомого як Аллеппі. Проте через популярність цього напрямку на каналах буває дуже людно.

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Як спокійнішу альтернативу авторка рекомендує Валіяпарамбу в окрузі Касарагод. Ця місцевість славиться мангровими заростями, кокосовими гаями та різноманіттям птахів.

Найкращий період для відвідування Керали – з жовтня до березня. А оскільки грудень і січень є особливо популярними серед мандрівників, плавучий будинок краще бронювати заздалегідь.

Які популярні пам'ятки Індії можуть розчарувати

Не всі знамениті туристичні місця справляють однаково сильне враження. Авторка Business Insider також назвала дві локації, на які, на її думку, не варто витрачати надто багато часу.

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Храм Лотоса в Нью-Делі. Ця незвичайна будівля з 27 мармуровими пелюстками належить до найвідоміших зразків сучасної архітектури міста. Однак усередині розташований досить простий молитовний зал, де заборонено фотографувати. Мандрівниця розповіла, що після понад півгодинного очікування в черзі провела там лише кілька хвилин. Тому вона радить насамперед оглянути сади та водойми навколо храму.

Ворота Індії в Мумбаї. Монументальна арка, споруджена з жовтого базальту, є одним із символів міста. Проте через величезну кількість відвідувачів тут буває складно навіть зробити вдалу фотографію.

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Натомість авторка рекомендує вирушити поромом на острів Елефанта. Приблизно за годину можна дістатися стародавнього комплексу печерних храмів зі скульптурами, присвяченими індуїстському богові Шиві. Цей комплекс внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Загалом Індія пропонує надзвичайно різноманітні туристичні маршрути. Іноді найяскравіші враження можна отримати не лише біля всесвітньо відомих пам'яток, а й у тихіших місцях, де є можливість ближче познайомитися з природою та культурою країни.

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