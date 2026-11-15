На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Мінус ще 2230 окупантів і понад три десятки ББМ за добу: у Генштабі оновили дані щодо втрат РФМінус ще 2230 окупантів і понад три десятки ББМ за добу: у Генштабі оновили дані щодо втрат РФУ російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на найбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відеоУ російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на найбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відеоСША готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і "гравців"США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і "гравців"Відбиття повітряної атаки РФРосія влаштувала нову дронову атаку: сили ППО збили 106 зі 132 ворожих БпЛА: є наслідки в областяхПутін висунув ядерний ультиматум Британії – The TelegraphПутін висунув ядерний ультиматум Британії – The TelegraphVolkswagen GolfУкраїнці масово скуповують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделіУкраїнці шукають "запасні" квартириУкраїнці шукають "запасні" квартири: де найбільший попитМоссад попередив про план Ірану вбити Трампа: відомі деталіМоссад попередив про план Ірану вбити Трампа: відомі деталіБудинок єдиного сина Сінді Кроуфорд виставили на продаж через два місяці після його смерті: що відомо про маєток за понад $3,5 млнБудинок єдиного сина Сінді Кроуфорд виставили на продаж через два місяці після його смерті: що відомо про маєток за понад $3,5 млн15 млрд доларів для України та нові санкції проти Росії: чи змусить новий Конгрес Трампа посилити підтримку України. Інтерв’ю з Веселовським15 млрд доларів для України та нові санкції проти Росії: чи змусить новий Конгрес Трампа посилити підтримку України. Інтерв’ю з Веселовським
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
285
На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя
Тадж-Махал. Джерело: unsplash.com

Індія приваблює мандрівників стародавніми храмами, розкішними палацами, тропічною природою та незвичайними традиціями. Однак через величезні розміри країни побачити всі її визначні пам'ятки за одну подорож практично неможливо. Тому варто заздалегідь визначитися з місцями, які справді заслуговують на увагу.

Мандрівниця Пунат Бінаяк, яка народилася й виросла в Індії, поділилася з Business Insider власним досвідом подорожей країною. Вона назвала три туристичні локації, які залишили в неї найсильніші враження, а також розповіла, які популярні пам'ятки не виправдали її очікувань.

Тадж-Махал 

На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя

Тадж-Махал. Джерело: unsplash.com

Тадж-Махал належить до найвідоміших пам'яток Індії та входить до переліку нових семи чудес світу. Цей біломармуровий мавзолей наказав звести імператор Шах Джахан на згадку про свою дружину Мумтаз-Махал.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,0 т.
Не Мальдіви: яке місце вважають найпопулярнішим для медового місяця
1,0 т.
Не Мальдіви: яке місце вважають найпопулярнішим для медового місяця
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
561
Де дешево покататися на лижах цієї зими: найкращі варіанти в Європі
561
Де дешево покататися на лижах цієї зими: найкращі варіанти в Європі
Аліна МілсентАліна Мілсент
366
Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії
366
Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Споруда вражає симетрією, вишуканим різьбленням по каменю та просторими садами. Навіть попри величезну популярність серед туристів, Тадж-Махал, на думку мандрівниці, повністю виправдовує свою славу.

Найкраще приходити сюди рано-вранці, ще до сходу сонця, щоб уникнути натовпів і сильної спеки. Важливо враховувати, що щоп'ятниці мавзолей зачинений для звичайних туристичних відвідувань.

Побачити Тадж-Махал з іншого ракурсу можна із саду Мехтаб-Багх, розташованого на протилежному березі річки Ямуна. Звідси відкривається панорама знаменитого мавзолею, а туристів зазвичай менше.

Варанасі

На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя

Варанасі. Джерело: unsplash.com

Варанасі, розташоване на березі Гангу, вважають одним із найдавніших постійно населених міст світу. Це важливий духовний центр індуїзму, куди щороку приїжджають численні паломники та туристи.

Особливу атмосферу міста створюють гхати – широкі кам'яні сходи, що спускаються до річки. У Варанасі їх налічується понад 80.

Однією з найцікавіших подій для відвідувачів є вечірня церемонія Ганга-Аарті на гхаті Дашашвамедх. Під час ритуалу священнослужителі виконують синхронні рухи з великими світильниками, а навколо лунають дзвони та релігійні співи.

Церемонія відбувається щовечора після заходу сонця й триває приблизно 45 хвилин. Спостерігати за нею можна безкоштовно. Однак охочих зазвичай дуже багато, тому авторка радить приходити хоча б за 30–45 хвилин до початку.

Керала

На що подивитися в Індії: місця, які запамʼятаються на все життя

Керала. Джерело: unsplash.com

Для тих, хто хоче відпочити від галасливих індійських міст, чудовим напрямком стане південний штат Керала.

Його особливість – розгалужена система лагун, озер і каналів, що простягаються вздовж узбережжя Аравійського моря. Уздовж водойм ростуть кокосові пальми, розташовані невеликі поселення, а серед густої рослинності мешкають численні види птахів.

Найцікавіший спосіб дослідити цю місцевість – подорож на традиційному плавучому будинку кеттуваллам. Колись такі човни використовували для перевезення рису, а тепер їх переобладнали для туристів.

Можна обрати коротку денну прогулянку або залишитися на борту на ніч, спостерігаючи за природою та повсякденним життям місцевих мешканців. Більшість туристів вирушають у такі подорожі з міста Алаппужа, також відомого як Аллеппі. Проте через популярність цього напрямку на каналах буває дуже людно.

Як спокійнішу альтернативу авторка рекомендує Валіяпарамбу в окрузі Касарагод. Ця місцевість славиться мангровими заростями, кокосовими гаями та різноманіттям птахів.

Найкращий період для відвідування Керали – з жовтня до березня. А оскільки грудень і січень є особливо популярними серед мандрівників, плавучий будинок краще бронювати заздалегідь.

Які популярні пам'ятки Індії можуть розчарувати

Не всі знамениті туристичні місця справляють однаково сильне враження. Авторка Business Insider також назвала дві локації, на які, на її думку, не варто витрачати надто багато часу.

Храм Лотоса в Нью-Делі. Ця незвичайна будівля з 27 мармуровими пелюстками належить до найвідоміших зразків сучасної архітектури міста. Однак усередині розташований досить простий молитовний зал, де заборонено фотографувати. Мандрівниця розповіла, що після понад півгодинного очікування в черзі провела там лише кілька хвилин. Тому вона радить насамперед оглянути сади та водойми навколо храму.

Ворота Індії в Мумбаї. Монументальна арка, споруджена з жовтого базальту, є одним із символів міста. Проте через величезну кількість відвідувачів тут буває складно навіть зробити вдалу фотографію.

Натомість авторка рекомендує вирушити поромом на острів Елефанта. Приблизно за годину можна дістатися стародавнього комплексу печерних храмів зі скульптурами, присвяченими індуїстському богові Шиві. Цей комплекс внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Загалом Індія пропонує надзвичайно різноманітні туристичні маршрути. Іноді найяскравіші враження можна отримати не лише біля всесвітньо відомих пам'яток, а й у тихіших місцях, де є можливість ближче познайомитися з природою та культурою країни.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про теплі напрямки для зимової відпустки.

Схожі теми
подорожіІндіятуризм
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!