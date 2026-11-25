На сході Франції розташоване невелике містечко, яке нагадує декорації до казкового мультфільму. Старовинні різнокольорові будинки, бруковані вулиці, середньовічні вежі та затишні крамниці приваблюють мандрівників з усього світу.

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Однак надмірна популярність цього місця дедалі більше турбує місцевих жителів. Йдеться про Риквір – невелику комуну в історичному регіоні Ельзас, яку щороку відвідують від одного до двох мільйонів туристів, пише Express.

Чим Риквір приваблює туристів

Містечко розташоване на Ельзаському винному маршруті та вирізняється добре збереженою історичною архітектурою. Його вузькі вулички прикрашають фахверкові будинки жовтого, рожевого, блакитного та зеленого кольорів, старовинні фонтани й середньовічні вежі.

Риквір часто порівнюють із декораціями до мультфільмів Disney. Існує навіть припущення, що його краєвиди стали одним із джерел натхнення для створення мультфільму "Красуня і Чудовисько".

Особливо популярним містечко стає напередодні Різдва. Святкові гірлянди, прикрашені фасади будинків і традиційний різдвяний ярмарок створюють атмосферу зимової казки. Лише у грудні сюди приїжджають близько 450 тисяч туристів.

Чому місцеві жителі незадоволені

Попри туристичну привабливість Риквіра, його популярність має й негативні наслідки. У містечку проживає менше тисячі людей, тоді як кількість відвідувачів щороку сягає мільйонів.

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Місцеві жителі скаржаться, що колись тихе й затишне містечко поступово втрачає свою самобутність. На вулицях дедалі більше ресторанів, сувенірних крамниць та інших закладів, орієнтованих винятково на туристів.

Один із користувачів Reddit, родина якого походить із Риквіра, розповів, що зберігає фотографії містечка столітньої давнини. За його словами, населений пункт зберіг свій архітектурний характер, проте через наплив мандрівників поступово втрачає атмосферу справжнього житлового містечка.

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Інші місцеві також згадують часи, коли на вулицях панували тиша та спокій. Нині ж історичний центр майже завжди переповнений людьми.

Мер Риквіра Даніель Клак раніше визнавав, що різдвяний період є особливо напруженим для мешканців і вимагає від них неабиякого терпіння.

Проте навіть величезні натовпи не відлякують мандрівників. Туристи продовжують захоплюватися архітектурою Риквіра, називаючи його одним із найкрасивіших місць, які їм доводилося відвідувати. Для гостей це можливість опинитися у справжній казці, а для місцевих – дедалі складніше випробування повсякденного життя.

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