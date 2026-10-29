Має 8 памʼяток ЮНЕСКО: туристам порадили недооцінене місто в Італії

Равенна на півночі Італії приваблює мандрівників давніми мозаїками, історичними базиліками, доступною кухнею та спокійнішою атмосферою, ніж у популярних туристичних центрах країни. Місто було столицею Західної Римської імперії, Остготського королівства та візантійської Італії, тому тут збереглися унікальні пам’ятки різних історичних епох.

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Вісім місцевих пам’яток внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а компактний історичний центр зручно досліджувати пішки. Як пише Travel Off Path, інтерес до Равенни зростає: за даними вихідного матеріалу, торік її історичний центр прийняв понад 300 тисяч туристів із ночівлею, а за період до серпня 2026 року кількість прибуттів збільшилася на 9,1%.

Равенна – місто з вісьмома пам’ятками ЮНЕСКО

Равенна розташована в регіоні Емілія-Романья, який також відомий своїми гастрономічними традиціями та історичними містами. На відміну від Рима, Венеції чи Флоренції, вона поки не стала настільки масовим туристичним напрямком, хоча її культурна спадщина має виняткове значення. У муніципальних межах міста проживає близько 156 тисяч людей, а головні історичні локації розташовані досить компактно.

Найбільше Равенна відома візантійськими мозаїками, які прикрашають давні храми та мавзолеї. Серед найвизначніших об’єктів – базиліка Сан-Вітале VI століття, де можна побачити зображення імператора Юстиніана та імператриці Феодори на тлі золотистих мозаїк. Не менш вражає мавзолей Галли Плацидії з темно-синьою стелею, усіяною золотими зірками, а базиліка Сант-Аполлінаре-Нуово відома зображеннями довгих процесій святих і мучеників.

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До переліку восьми об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Равенні також належать Неоніанський баптистерій, Аріанський баптистерій, архієпископська каплиця та мавзолей Теодоріха. Восьмою пам’яткою є базиліка Сант-Аполлінаре-ін-Классе, розташована приблизно за 5 кілометрів від центру. Вона вирізняється монументальною архітектурою та мозаїками з біблійними й пасторальними мотивами. Разом ці пам’ятки дають змогу простежити, як змінювалися мистецтво, релігійні традиції та політична історія регіону протягом століть.

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Що ще побачити в Равенні та скільки коштує відпочинок

Окрім пам’яток ЮНЕСКО, у Равенні є чимало місць, які варто включити до маршруту. У центрі міста розташована гробниця Данте Аліг’єрі – автора "Божественної комедії", який помер у Равенні 1321 року. Невеликий мармуровий мавзолей міститься в пішохідній зоні, відомій як Зона тиші, поруч із базилікою Сан-Франческо, де відбулося поховання поета. Вхід до гробниці безплатний.

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Сама базиліка Сан-Франческо також заслуговує на увагу завдяки затопленій крипті, де крізь воду видно давню мозаїчну підлогу, а між колонами плавають золоті рибки. Ще одна цікава локація – археологічний комплекс Domus dei Tappeti di Pietra, розташований під землею та відомий добре збереженими мозаїчними підлогами римського й візантійського періодів.

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Поціновувачам старовинних будівель сподобаються бібліотека Класенсе, розміщена в колишньому монастирі, та фортеця Рокка-Бранкалеоне XV століття. А прогулянку можна завершити на площі Пьяцца-дель-Пополо, оточеній історичними палацами й затишними закладами.

Ще одна причина відвідати Равенну – місцева кухня регіону Романья. У ресторанах подають капеллетті – невеликі види пасти з начинкою, страви з рагу, а також пассателлі, які готують із хлібних крихт, яєць і пармезану.

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Для швидкого перекусу підійде піадіна – традиційний корж із начинкою із сиру, шинки або інших продуктів. Порція капеллетті з рагу в невеликій тратторії коштує близько 14 доларів (приблизно 610 грн), а традиційна піадіна із сиром і в’яленою шинкою – близько 6,50 долара (приблизно 285 грн). Капучино обійдеться орієнтовно у 2,05 долара (приблизно 90 грн), а квиток на автобус у межах однієї тарифної зони – у 2,25 долара (приблизно 100 грн).

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Коли їхати у Равенну та що варто врахувати туристам

Відвідати Равенну можна не лише заради історичних пам’яток: неподалік розташоване узбережжя Адріатичного моря. Приблизно за 20-30 хвилин автомобілем від міста можна дістатися до курортних місцевостей із піщаними пляжами, зокрема Пінарелли. Узимку погода не завжди сприяє купанню, проте узбережжя підходить для прогулянок, знайомства з місцевими рибними ресторанами та відпочинку трохи далі від великих натовпів.

Перед поїздкою варто перевірити актуальні ціни на проживання та транспорт, а також правила в’їзду до Шенгенської зони відповідно до громадянства мандрівника. Вихідний матеріал наводить орієнтовні ціни на житло в Равенні у 2026 році:

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близько 70 доларів (приблизно 3 070 грн) за ніч у простому гостьовому будинку,

105 доларів (приблизно 4 600 грн) у тризірковому готелі,

170 доларів (приблизно 7 450 грн) у чотиризірковому.

Це приблизні суми, які можуть змінюватися залежно від сезону, дати бронювання та розташування.

Равенна може стати вдалим напрямком для тих, хто хоче побачити іншу Італію – з давніми мозаїками, середньовічними вуличками, історією Данте та традиційною кухнею без постійної метушні найпопулярніших туристичних міст. Її головні переваги – значна культурна спадщина, компактний центр і можливість поєднати екскурсії з гастрономічними відкриттями та поїздкою до Адріатичного узбережжя. Саме тому місто варто розглянути для зимової подорожі або короткої культурної відпустки.

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