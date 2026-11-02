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Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
267
Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих
Різдвяний ярмарок. Джерело: traveloffpath.com

Різдвяні ярмарки Європи щороку приваблюють мільйони туристів святковою атмосферою, традиційними частуваннями та яскравими прикрасами. Однак у популярних містах відвідувачам нерідко доводиться стикатися з величезними натовпами та високими цінами.

Досвідчений мандрівник, який побував на понад 40 різдвяних ярмарках, розповів, де можна насолодитися святами у спокійнішій атмосфері. Як пише Travel Off Path, він виділив п'ять європейських міст, які особливо вразили його святковими традиціями, архітектурою та цінами.

Загреб, Хорватія

Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих

Загреб, Хорватія. Джерело: traveloffpath.com

Дати проведення: 28 листопада 2026 року – 7 січня 2027 року

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Столиця Хорватії взимку перетворюється на величезний різдвяний майданчик. Міські парки прикрашають тисячами вогнів, на площах встановлюють святкові будиночки, а на площі короля Томислава облаштовують велику ковзанку.

Загребський адвент тричі здобував звання найкращого різдвяного ярмарку Європи. Особливої атмосфери місту додають старовинні вулички, різдвяні декорації та традиційні хорватські частування.

Вхід на святкові локації безкоштовний. Водночас мандрівник застерігає, що у грудневі вихідні тут теж може бути досить людно.

Тюркгайм, Франція

Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих

Тюркгайм, Франція. Джерело: traveloffpath.com

Дати проведення: 27 листопада – 30 грудня 2026 року

Невелике містечко в Ельзасі пропонує атмосферу традиційного французького Різдва без такого напливу туристів, як у сусідньому Кольмарі.

Головна особливість Тюркгайма – ярмарок ельфів Marché des Lutins, розташований біля старовинної ратуші XVI століття. Дерев'яні будиночки, барвисті фасади та святкове освітлення створюють враження казкового селища.

З 1 до 24 грудня о 17:00 тут щодня відкривають нове віконце велетенського адвент-календаря. Церемонію супроводжують діти з ліхтариками.

Ще одна місцева традиція – вечірній обхід нічного сторожа, який у середньовічному вбранні проходить вулицями з ліхтарем і виконує ельзаські пісні.

Таллінн, Естонія

Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих

Таллінн, Естонія. Джерело: traveloffpath.com

Дати проведення: 20 листопада 2026 року – 6 січня 2027 року

Різдвяний ярмарок Таллінна проходить на Ратушній площі, оточеній середньовічними будівлями. У центрі встановлюють велику ялинку, навколо якої розміщуються дерев'яні торговельні будиночки.

Тут продають вироби місцевих майстрів, різдвяні прикраси, традиційні солодощі та гарячі напої.

Відвідувачам радять спробувати піпаркоогід – естонське пряне печиво, кров'яну ковбасу веріворст із квашеною капустою та коричні булочки.

Таллінн також можна поєднати з відвідуванням Гельсінкі. Поромна подорож між двома столицями триває приблизно 2–2,5 години.

Брессаноне, Італія

Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих

Брессаноне, Італія. Джерело: traveloffpath.com

Дати проведення: 27 листопада 2026 року – 6 січня 2027 року

Брессаноне, відоме також під німецькою назвою Бріксен, розташоване неподалік Доломітових Альп. Місто вирізняється поєднанням італійських та австрійських традицій, адже до 1919 року належало до Австрійського Тіролю.

Головний різдвяний ярмарок облаштовують на площі біля кафедрального собору. Відвідувачам пропонують тірольські ковбаски, яблучний штрудель, гарячий пунш та інші регіональні страви.

Одна з найцікавіших святкових розваг – світлове шоу у внутрішньому дворі палацу Гофбург. Історичні стіни перетворюються на величезний екран для барвистих проєкцій. Туристи також можуть піднятися канатною дорогою на гору Плозе, звідки відкриваються краєвиди Доломітових Альп.

Зефельд, Австрія

Мандрівник відвідав понад 40 різдвяних ярмарків і назвав 5 найкращих

Зефельд, Австрія. Джерело: traveloffpath.com

Дати проведення: 20 листопада 2026 року – 6 січня 2027 року

Невелике альпійське містечко Зефельд у Тіролі особливо сподобається тим, хто мріє про різдвяну атмосферу серед засніжених гір.

У пішохідному центрі встановлюють дерев'яні будиночки з місцевими виробами, традиційними стравами та гарячими напоями. Увечері вулиці освітлюють святковими вогнями, а різдвяні пісні створюють особливий затишок.

Однією з найяскравіших місцевих традицій є хода Крампусів – моторошних персонажів альпійського фольклору, які, за легендами, карають неслухняних дітей.

Учасники перевдягаються у хутряні костюми, надягають страшні маски з рогами та проходять вулицями міста. Таке дійство приваблює туристів, які хочуть побачити незвичайні різдвяні звичаї.

Вхід на різдвяний ярмарок безкоштовний.

Раніше OBOZ.UA публікував інформацію про інші міста, які теж пропонують незабутні різдвяні ярмарки.

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