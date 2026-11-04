Мандрівник обʼїздив Європу і назвав 5 найкращих міст для пішого туризму

Європейські міста можна досліджувати без автомобіля, метро чи автобусів. У деяких із них найцікавіші пам'ятки розташовані настільки близько одна до одної, що для знайомства з історичним центром достатньо кількох годин. Такі напрямки особливо зручні для коротких подорожей, коли хочеться побачити якомога більше, не витрачаючи час на дорогу.

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Мандрівник Вінісіус Коста, який побував у понад 40 європейських країнах і відвідав близько 200 міст, визначив п'ятірку найкращих напрямків для піших прогулянок. Як пише Travel Off Path, до списку потрапили міста, де можна обійти головні туристичні місця за один день, насолоджуючись архітектурою, історією та місцевою атмосферою.

Люксембург

Столиця Люксембургу вирізняється незвичним розташуванням. Її історична частина простягається на скелястих височинах і в мальовничих долинах, тому навіть звичайна прогулянка містом перетворюється на оглядову екскурсію.

У Верхньому місті розташовані Палац великих герцогів, собор Богоматері та старовинні укріплення. Звідси відкриваються краєвиди на нижні квартали, зокрема район Грунд із вузькими вуличками, затишними кав'ярнями та будинками біля річки Альзет.

Історичний центр, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, можна неквапливо оглянути приблизно за чотири години.

Ще одна перевага Люксембургу – безкоштовний громадський транспорт. Автобусами, трамваями та поїздами другого класу можна подорожувати всією країною без квитка. Тому за наявності вільного часу туристи можуть відвідати містечко Віанден, відоме своїм середньовічним замком.

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Брюгге, Бельгія

Брюгге часто порівнюють з Амстердамом через численні канали, старовинні мости та будинки з характерними ступінчастими дахами. Однак бельгійське місто значно компактніше, а його історичні квартали особливо зручні для прогулянок.

Почати знайомство варто з центральної площі Маркт, яку оточують середньовічні будівлі. Саме тут височіє знаменита дзвіниця Белфорт заввишки 83 метри. Щоб побачити місто згори, доведеться подолати 366 сходинок.

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Не менш цікаво пройтися вздовж каналів і відвідати набережну Розенхудкай – одне з найвідоміших місць для фотографування у Брюгге.

Альтернативою пішій екскурсії стане півгодинна прогулянка човном. Вона дозволяє побачити старовинну архітектуру з води, проплисти під кам'яними мостами та зазирнути у мальовничі куточки міста.

Ментон, Франція

Неподалік італійського кордону, на узбережжі Середземного моря, розташоване містечко Ментон. Воно приваблює кольоровими фасадами будинків, вузькими вулицями та атмосферою, в якій відчувається поєднання французьких та італійських традицій.

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Місто найкраще досліджувати без заздалегідь складеного маршруту. Старовинні квартали підіймаються схилами пагорба, а кам'яні сходи та звивисті провулки ведуть до невеликих площ і оглядових майданчиків.

Однією з найкрасивіших пам'яток є барокова базиліка Святого Архангела Михаїла. До неї ведуть мальовничі сходи, з яких відкривається краєвид на узбережжя.

Особливо цікавим Ментон стає у лютому, коли тут проводять традиційний Фестиваль лимонів. Місто прикрашають величезними композиціями з цитрусових, організовують святкові паради та тематичні заходи. У теплу пору року прогулянку історичними кварталами можна поєднати з відпочинком на пляжі.

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Загреб, Хорватія

Попри статус столиці та значні розміри, Загреб має компактний історичний центр. Основні пам'ятки зосереджені в трьох районах – Верхньому місті, Нижньому місті та Каптолі.

Прогулянку можна розпочати з площі бана Йосипа Єлачича, навколо якої розташовані елегантні будівлі та жваві пішохідні вулиці. Звідси легко дістатися Верхнього міста. Піднятися туди можна пішки або скористатися історичним фунікулером, поїздка на якому триває трохи більше хвилини.

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Серед головних пам'яток – вежа Лотршчак, церква Святого Марка з яскравим черепичним дахом та незвичайний Музей розірваних стосунків, присвячений історіям кохання й розставань.

Ще одна цікава частина міста – Каптол, де розташований Загребський собор. Неподалік проходить вулиця Ткалчичева з численними ресторанами та кав'ярнями. Хоча головні туристичні місця можна оглянути за день, для знайомства з менш відомими районами Загреба варто залишитися довше.

Любляна, Словенія

Столиця Словенії підійде тим, хто любить неспішні прогулянки, затишні набережні та невеликі історичні центри.

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Значна частина старого міста закрита для автомобільного руху, тому тут комфортно гуляти пішки. Через центр протікає річка Любляниця, береги якої з'єднують мальовничі мости.

Серед найвідоміших – Драконів міст, прикрашений скульптурами міфічних істот, які стали одним із символів міста. Обов'язково варто прогулятися старовинними вуличками, оглянути історичні будівлі та піднятися до Люблянського замку. З пагорба відкривається панорама міста й навколишніх гір.

Для тих, хто має більше часу, мандрівник рекомендує також відвідати озеро Блед. Воно розташоване за межами столиці й відоме невеликим островом із церквою посеред води.

Головна перевага Любляни – компактність і велика кількість пішохідних просторів. Тут можна провести цілий день, чергуючи огляд пам'яток із відпочинком у кав'ярнях на набережній.

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