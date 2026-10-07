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Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 861
Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста
Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста

Східна Європа часто залишається поза увагою туристів, хоча тут можна знайти старовинні міста, красиву архітектуру, доступні ресторани й значно менші натовпи, ніж у найпопулярніших куточках Західної Європи. Мандрівник, який за понад 10 років відвідав близько 40 європейських країн, назвав чотири міста регіону, де, за його досвідом, туристи можуть почуватися особливо спокійно.

До переліку потрапили Вроцлав, Яйце, Кошице та Вільнюс. Деталі розповіло видання Travel off Path.

Вроцлав, Польща

Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста

Тумський міст. Джерело: Андрэй Дзмітрыеў/fgb.by/wikimedia.org

Вроцлав – третє за величиною місто Польщі. Його центр відомий Ринковою площею, готичною ратушею, соборами, каналами та сотнями маленьких бронзових гномів, розташованих у різних частинах міста.

Автор зазначає, що вуличне насильство тут трапляється рідко, а ризик кишенькових крадіжок нижчий, ніж у багатьох перевантажених туристами містах Західної Європи. Польща також має найнижчий, перший рівень рекомендацій Держдепартаменту США для туристів – достатньо дотримуватися звичайних запобіжних заходів.

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Яйце, Боснія і Герцеговина

Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста

Яйце, Боснія і Герцеговина. Джерело: traveloffpath.com

Невелике місто Яйце приваблює середньовічною архітектурою та незвичайним водоспадом, який розташований просто біля історичного центру. Колись місто було останньою королівською столицею середньовічної Боснії. Тут збереглися фортеця, руїни церкви Святої Марії та старовинні катакомби.

За словами автора, сьогодні Яйце є одним зі спокійніших міст країни, а рівень вуличної злочинності тут невисокий. Водночас Боснія і Герцеговина загалом має другий рівень рекомендацій Держдепартаменту США через ризики злочинності, мін та можливих політичних загострень.

Кошице, Словаччина

Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста

Кошице. Джерело: unsplash.com

Кошице – друге за величиною місто Словаччини. Туристів тут значно менше, ніж у Празі, Відні чи Будапешті, хоча історичний центр не поступається їм атмосферою. Головною пам'яткою є собор Святої Єлизавети – найбільший храм Словаччини.

Згідно з джерелом, рівень злочинності у Словаччині в довгостроковій перспективі знижується, а серйозні злочини проти туристів трапляються нечасто. Країна також має перший рівень рекомендацій для подорожей від Держдепартаменту США.

Вільнюс, Литва

Мандрівник обʼїздив Східну Європу і назвав 4 найбезпечніших міста

Вільнюс. Джерело: unsplash.com

Столиця Литви поєднує старовинні барокові вулиці, готичні храми та сучасні творчі квартали. Особливо відомий район Ужупіс, який у 1997 році жартома проголосив себе незалежною "республікою митців" і навіть має власну конституцію.

Попри близькість до Білорусі та російського Калінінградського анклаву, Литва залишається стабільною країною ЄС і НАТО. Рівень насильницької злочинності тут низький. Як і в інших великих містах, туристам варто стежити за речами біля вокзалів, ринків та у людних нічних закладах. Литва також має перший рівень рекомендацій Держдепартаменту США.

Автор підкреслює, що ці міста привабливі не лише безпекою, а й цінами. У багатьох із них повноцінна місцева страва коштує приблизно 10–17 доларів, а туристів помітно менше, ніж у найвідоміших європейських столицях.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про "найкраще" місто Європи, яке стає популярним серед туристів.

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