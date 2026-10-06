Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею

У Європі визначили ще одну культурну столицю – нею стане невелике місто Вікторія на острові Гоцо, що входить до складу Мальти. У 2031 році саме воно отримає статус Європейської столиці культури.

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Вікторія розташована на Гоцо – меншому й спокійнішому з двох головних островів Мальти. Навіть туристи, які добре знають країну, нерідко сприймають це місто лише як коротку зупинку на кілька годин: пообідати, прогулятися Цитаделлю та продовжити подорож островом, інформує Timeout.

За звання Європейської столиці культури Вікторія змагалася з Біргу, також відомим як Вітторіоза. Це одне з історичних міст навпроти Валлетти. Проте Біргу вибув ще на етапі попереднього відбору у листопаді 2025 року, тож Вікторія залишилася єдиним кандидатом у фіналі.

Отримання такого статусу передбачає складний відбір. Міста спочатку подають заявку, а після потрапляння до короткого списку готують детальну культурну програму. Вони мають довести, що мають довгострокову стратегію, європейське значення та достатню інфраструктуру для реалізації масштабних проєктів.

Концепція Вікторії отримала назву Island of Islands, тобто "Острів островів". Її ідея полягає в тому, щоб показати Гоцо не як відокремлену територію, а як мережу тісно пов’язаних громад, традицій і культур.

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Проєкт також планують розвивати навколо трьох середземноморських тем – узбережжя, солі та хвиль. Основними принципами культурної програми називають повільність, турботу та сміливість.

Вікторія стане лише другим містом Мальти, яке отримає статус Європейської столиці культури. Першою була Валлетта у 2018 році.

Саме місто має дві назви. Назву Вікторія воно отримало у 1887 році на честь золотого ювілею королеви Вікторії, однак місцеві й досі часто називають його Ір-Рабат.

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Головною пам’яткою міста є Цитадель – старовинна укріплена частина на пагорбі. З неї відкривається панорама майже всього острова Гоцо. Біля фортечних мурів розташовані площі, кафе, невеликі магазини та центральна автобусна станція, звідки можна дістатися до інших частин острова.

Очікується, що статус Європейської столиці культури допоможе Вікторії стати значно помітнішою для туристів і перетворитися з короткої зупинки на один із головних культурних центрів Мальти.

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