Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Мерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаІлюстрація - поїздУ ЄС без попереджень скасували важливий для українців поїзд: що сталосяНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядаютьЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівІлюстрація. ГороскопНайкращий день для вирішення проблем: Риби – не чекайте схвалення, а Близнюки отримають винагороду – гороскоп на 6 жовтняЯк Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"Як Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"Сили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуЯке рішення ухвалив суд щодо працівниці ДП "Ліси України"Працівниця ДП "Ліси України" відсудила після звільнення 5,3 млн грн: влаштувалася менеджеркою та отримувала космічну зарплатуРуки літньої людини. ІлюстраціяВ Україні з нового року уріжуть частину пенсій: кому та як зменшать

Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 804
Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею
Мальта. Джерело: unsplash.com

У Європі визначили ще одну культурну столицю – нею стане невелике місто Вікторія на острові Гоцо, що входить до складу Мальти. У 2031 році саме воно отримає статус Європейської столиці культури.

Вікторія розташована на Гоцо – меншому й спокійнішому з двох головних островів Мальти. Навіть туристи, які добре знають країну, нерідко сприймають це місто лише як коротку зупинку на кілька годин: пообідати, прогулятися Цитаделлю та продовжити подорож островом, інформує Timeout.

Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею

Вікторія, Мальта. Джерело: Artush / Shutterstock

За звання Європейської столиці культури Вікторія змагалася з Біргу, також відомим як Вітторіоза. Це одне з історичних міст навпроти Валлетти. Проте Біргу вибув ще на етапі попереднього відбору у листопаді 2025 року, тож Вікторія залишилася єдиним кандидатом у фіналі.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 1,9 т.
Яку їжу подавали в літаках 100 років тому: зараз меню інше
icon 1,9 т.
Яку їжу подавали в літаках 100 років тому: зараз меню інше
Олена БилімОлена Билім
icon 227
Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає
icon 227
Маловідоме італійське місто різко стало популярним: чим вражає
Олена БилімОлена Билім
icon 3,1 т.
Маленька країна Європи стала популярною серед туристів: там є лише один McDonald’s
icon 3,1 т.
Маленька країна Європи стала популярною серед туристів: там є лише один McDonald’s

Отримання такого статусу передбачає складний відбір. Міста спочатку подають заявку, а після потрапляння до короткого списку готують детальну культурну програму. Вони мають довести, що мають довгострокову стратегію, європейське значення та достатню інфраструктуру для реалізації масштабних проєктів.

Концепція Вікторії отримала назву Island of Islands, тобто "Острів островів". Її ідея полягає в тому, щоб показати Гоцо не як відокремлену територію, а як мережу тісно пов’язаних громад, традицій і культур.

Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею

Вікторія. Джерело: Artush / Shutterstock

Проєкт також планують розвивати навколо трьох середземноморських тем – узбережжя, солі та хвиль. Основними принципами культурної програми називають повільність, турботу та сміливість.

Вікторія стане лише другим містом Мальти, яке отримає статус Європейської столиці культури. Першою була Валлетта у 2018 році.

Саме місто має дві назви. Назву Вікторія воно отримало у 1887 році на честь золотого ювілею королеви Вікторії, однак місцеві й досі часто називають його Ір-Рабат.

Головною пам’яткою міста є Цитадель – старовинна укріплена частина на пагорбі. З неї відкривається панорама майже всього острова Гоцо. Біля фортечних мурів розташовані площі, кафе, невеликі магазини та центральна автобусна станція, звідки можна дістатися до інших частин острова.

Очікується, що статус Європейської столиці культури допоможе Вікторії стати значно помітнішою для туристів і перетворитися з короткої зупинки на один із головних культурних центрів Мальти.

OBOZ.UA писав про хорватський острів, який приглянувся туристам своїми пропозиціями для відпочинку.

Схожі теми
МальтаподорожіПодорожі Європоютуризм
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись