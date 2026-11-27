Коли дні стають коротшими, а температура за вікном опускається, дедалі більше хочеться втекти туди, де світить сонце. Однак для зимової відпустки необов’язково обирати популярні курорти Єгипту чи Туреччини.

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У світі є чимало недооцінених туристичних напрямків, які можуть здивувати мальовничою природою, багатою культурою та приємною погодою. Видання The Independent назвало п'ять місць, які варто відвідати, поки вони не стали надто популярними серед туристів.

Нікарагуа

Ця країна Центральної Америки може запропонувати туристам майже все: від мальовничих пляжів Тихоокеанського узбережжя до колоніальних міст, вулканів та екзотичної природи.

За словами туристичного експерта Тома Барбера, Нікарагуа має багато спільного з популярною Коста-Рикою, проте тут значно менше туристів, а відпочинок обходиться дешевше.

Мандрівникам радять прогулятися колоритними вулицями Гранади та Леона, відвідати острів Ометепе, познайомитися з культурою корінного населення та побачити вулкан Масая.

Найкращий час для відвідування: з грудня до квітня. Температура на Тихоокеанському узбережжі зазвичай становить +28…+33 °C.

Домініка

Не варто плутати цю острівну державу з Домініканською Республікою. Домініка розташована між Гваделупою та Мартинікою і приваблює передусім любителів дикої природи.

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Близько 70% території острова вкрито лісами. Тут можна побачити вулканічні вершини, тропічні ліси, водоспади, гарячі джерела та затишні бухти.

Особливої уваги заслуговує національний парк Морн-Труа-Пітон, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Крім того, туристи можуть зайнятися дайвінгом, вирушити на морську прогулянку для спостереження за кашалотами або познайомитися з традиціями корінного народу калінаго.

Найкращий час для відвідування: із січня до квітня. Температура зазвичай коливається від +27 до +30 °C.

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Туніс

На тлі популярності Єгипту та Марокко Туніс часто залишається поза увагою мандрівників. Водночас ця північноафриканська країна може запропонувати значно більше, ніж традиційний пляжний відпочинок.

Туристам рекомендують відвідати столицю країни, мальовниче містечко Сіді-Бу-Саїд із білосніжними будинками та блакитними дверима, а також руїни стародавнього Карфагена.

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Туніс стане цікавим напрямком і для шанувальників "Зоряних війн", адже саме тут знімали частину сцен культової кіносаги.

Найкращий час для зимової подорожі: лютий і березень. На півночі країни температура становить +15…+20 °C, а на півдні – +18…+23 °C. Така погода особливо комфортна для екскурсій.

Уругвай

Туристи, які вирушають до Південної Америки, часто обирають Бразилію, Аргентину або Перу, залишаючи поза увагою невеликий Уругвай. Країна приваблює золотистими пляжами Атлантичного океану, виноградниками, вишуканою гастрономією та атмосферними прибережними містечками.

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Завдяки компактним розмірам Уругваю мандрівники можуть дослідити значну частину країни без додаткових внутрішніх авіаперельотів. Експерти рекомендують відвідати місцеві виноробні, познайомитися з культурою столиці Монтевідео та відпочити на океанському узбережжі.

Найкращий час для відвідування: з листопада до березня, коли в Південній півкулі триває теплий сезон. Температура зазвичай становить +25…+32 °C.

Алгарве, Португалія

Для тих, хто не хоче вирушати в далеку подорож, чудовою альтернативою може стати південний регіон Португалії – Алгарве.

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Хоча цей напрямок традиційно асоціюється з літнім відпочинком, узимку він має свої переваги. Тут можна насолодитися безлюдними пляжами, прогулянками вздовж океану, мальовничими заходами сонця та обідами просто неба.

Мандрівникам також пропонують відвідати устричні ферми, поспостерігати за дельфінами під час морських прогулянок, покататися верхи або пограти в гольф.

Найкращий час для зимової подорожі: лютий. Температура зазвичай становить близько +17 °C. Хоча для купання в океані може бути прохолодно, погода цілком підходить для активного відпочинку та знайомства з регіоном.

OBOZ.UA писав раніше, яке європейське місто вважають "найсмачнішим".