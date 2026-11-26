Щороку у світі з'являються нові туристичні напрямки, популярність яких стрімко зростає. У 2027 році мандрівників особливо приваблюватимуть мальовничі озера, затишні історичні міста, екзотичні острови та курорти з незайманою природою.

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Туристична платформа Expedia проаналізувала пошукові запити мандрівників і визначила десять напрямків, інтерес до яких найбільше зріс за останній рік. Деталі інформує 20minutos.

Озеро Тахо – туристичний напрямок 2027 року

Перше місце в рейтингу посіло озеро Тахо, розташоване на межі американських штатів Каліфорнія та Невада. Платформа Expedia надала йому звання туристичного напрямку 2027 року.

Це найбільше високогірне озеро Північної Америки, яке приваблює туристів кришталево чистою водою, мальовничими горами та хвойними лісами. Влітку тут можна займатися водними видами спорту, а взимку – кататися на лижах. Кількість пошукових запитів щодо відпочинку на озері Тахо зросла на рекордні 195%.

Які туристичні напрямки набирають популярності

Друге місце посіла японська префектура Хьоґо, інтерес до якої зріс на 95%. Регіон відомий старовинним замком Хімедзі, традиційними гарячими джерелами та мальовничими природними ландшафтами.

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Трійку лідерів замикає Пунта-дель-Есте в Уругваї – один із найвідоміших курортів країни, який славиться піщаними пляжами та розкішними готелями. Популярність цього напрямку зросла на 65%.

Четверте місце дісталося американському місту Седона в штаті Аризона. Воно розташоване серед величезних скель червонуватого кольору, які нагадують декорації класичних вестернів.

Головні історії дня

На п'ятій сходинці опинився південнокорейський Пусан – велике портове місто з пляжами, храмами та сучасною архітектурою. Шосте місце посів мексиканський острів Ольбош, відомий білосніжними пляжами, бірюзовою водою та спокійною атмосферою.

Наймодніші туристичні напрямки 2027 року

До десятки місць, інтерес до яких серед мандрівників зріс найбільше, увійшли:

Озеро Тахо, США – 195%. Префектура Хьоґо, Японія – 95%. Пунта-дель-Есте, Уругвай – 65%. Седона, США – 55%. Пусан, Південна Корея – 50%. Острів Ольбош, Мексика – 45%. Перуджа, Італія – 35%. Регіон Твід, Австралія – 35%. Ніагара-он-те-Лейк, Канада – 35%. Чичестер, Велика Британія – 30%.

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Куди поїхати у відпустку в Європі у 2027 році

Серед європейських напрямків найвище місце посіла італійська Перуджа – столиця регіону Умбрія. Місто приваблює туристів середньовічною архітектурою, вузькими брукованими вуличками, історичними пам'ятками та традиційною італійською кухнею.

Другим європейським містом у рейтингу став британський Чичестер. Він відомий старовинним собором, багатою історією, затишними вулицями та близькістю до морського узбережжя.

Рейтинг Expedia свідчить, що мандрівники дедалі частіше цікавляться альтернативами традиційним туристичним центрам, обираючи місця з унікальними природними краєвидами, культурною спадщиною та особливою атмосферою.

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