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Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
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Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст
До Греції варто їхати не тільки заради моря. Джерело: Pexels

Подорож до Греції може дати набагато більше, ніж просто купання в кришталево чистій воді та оглядини стародавніх руїн. У колоритних містах і містечках країни переплітаються культурні епохи, вирує сучасне мистецтво та розвивається гастрономія.

Головною ж особливістю Греції залишаються її жителі. Туристам точно сподобається тутешня філоксенія – так називається особлива грецька гостинність. Місцеві мешканці радо зроблять усе можливе, щоб ваша поїздка стала справді незабутньою, а ви залишились їм добрими друзями. Видання Travel and Leisure назвало 10 грецьких міст, куди варто їхати саме за цим.

Родос

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Родос. Джерело: Pexels

Тут можна зробити паузу у вивченні античності й перегорнути сторінку одразу до доби хрестових походів. Перш ніж вирушати вглиб острова, мандрівникам радять затриматися на день-два в самому Родосі, відомому контрастом між Новим та Старим містом. Історія середньовіччя оживає тут на Вулиці Лицарів, яка вважається однією з найкраще збережених в усьому світі, а також у стінах Археологічного музею, розташованого в будівлі колишнього лицарського госпіталю. Крім того, варто прогулятися старим єврейським кварталом і завітати до бібліотеки Хафіза Ахмеда Аги з її рідкісними ісламськими рукописами османської доби.

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Кавала

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Кавала. Джерело: Unsplash

На північному узбережжі Егейського моря на мандрівників чекає Кавала – розташоване ярусами місто-амфітеатр з чудовими пляжами, панорамними краєвидами та винятковим поєднанням сивої давнини із сучасним ритмом життя. Головна візитівка – величний акведук XVI століття завдовжки майже 300 метрів. Після його огляду варто піднятися до місцевого акрополя, щоб глибше зануритися в історію. А якщо поїздка припадає на період із червня по вересень, чудовою ідеєю буде завітати до грязьових купалень Крінідес із великим басейном цілющої глини.

Ханья

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Ханья. Джерело: Pexels

На найбільшому острові Греції, Криті знаходиться прекрасна Ханья. Вона славиться своєю гаванню та затишним Старим містом, де химерно сплелися венеційська, турецька та грецька архітектура. Туристам рекомендують поблукати бруківкою, завітати до Морського музею Криту та пройтися численними крамницями. До речі, Ханья відома за якісними шкіряними виробами, тож тут варто придивитися до сумки чи пари взуття. Щодо проживання, то вибір варіантів вражає: від затишних готелів до розкішних курорті.

Нафпліон

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Нафпліон. Джерело: Pexels

Нафпліон, розташований на сході Пелопоннесу – це справжня прибережна казка з вишуканою венеційською архітектурою. Туристам радять неспішно поблукати вузькими вуличками, випити міцної грецької кави на центральній площі, а поціновувачам історії та архітектури – обов'язково взяти катер до замку Буртзі. Одним із найромантичніших маршрутів тут вважається прогулянка мальовничою набережною, що пролягає вздовж моря від гавані до маяка й закінчується біля пляжу Арванітія. Для повноти атмосфери зупинитися краще в одному із чарівних гостьових будинків, чимало з яких дарували друге життя старовинним особнякам.

Керкіра

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Керкіра. Джерело: Pexels

На східному узбережжі острова Корфу розташоване місто Керкіра – один із наймальовничіших куточків країни. Його старовинний центр занесений до спадщини ЮНЕСКО. Мандрівникам тут варто оглянути старовинні фортеці, завітати на центральний ринок та прогулятися площею Спіанада – найбільшою в Греції. Також обов'язково слід закласти час на блукання колоритними вуличками найстарішого та найгарнішого району Кампієлло.

Афіни

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Афіни. Джерело: Pexels

Більшість туристів сприймають грецьку столицю лише як транзитний пункт перед вильотом на острови, проте місто варте повноцінного візиту, навіть якщо у вас є на це всього один день. Афіни зберігають легендарні пам'ятки світового значення, як-от багатовіковий Акрополь, але водночас дивують і сучасною культурою. Тут можна оглянути галереї Національного музею сучасного мистецтва або зануритися в нічне життя у драйвовому районі Газі.

Салоніки

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Салоніки. Джерело: Pexels

Перлина грецької півночі Салоніки пропонують рідкісне поєднання багатовікової історії та молодіжного драйву. Місто приваблює насамперед своєю епічною минувшиною: в його історичному центрі збереглася ціла низка античних пам'яток, частина з яких належить до грандіозного комплексу імператорського палацу Галерія. У Салоніках туристам радять відвідати Музей візантійської культури та Археологічний музей. Проте місто славиться не лише артефактами, а й своєю гастрономією. Тут варто влаштувати дегустацію багатющого асортименту місцевих страв та вишуканих регіональних вин.

Касторія

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Касторія. Джерело: Pexels

За дві години їзди на захід від Салонік розташоване ще одне варте уваги північне місто – Касторія. Вона мальовничо розкинулася на березі озера Орестіада між гірськими масивами Граммос і Вітсі. Туристам рекомендують улаштувати спокійну прогулянку на човні вздовж берега або просто спостерігати за щоденною роботою місцевих рибалок. Чудовим вибором стане й велопрогулянка озерним узбережжям, що дозволить дослідити найвіддаленіші куточки цієї місцевості.

Яніна

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Яніна. Джерело: Unsplash

Яніна – справжня прихована перлина Греції, яка стане знахідкою для шанувальників природи та активного відпочинку. Місто на березі озера Памвотіда з його величними краєвидами завжди надихало митців, а сьогодні слугує ідеальною базою для дослідження північно-західного регіону Греції. Окрім самого озера, що є візитівкою міста, візантійського замку, колоритного історичного центру й жвавих кварталів, Яніна відкриває шлях до безлічі цікавих локацій у межах години-двох їзди. Звідси зручно вирушати на денні екскурсії до найгарніших грецьких сіл, як-от Мецово чи заворожливе Загорохорія з його каньйонами та традиційними кам'яними будиночками.

Каламата

Куди поїхати у Греції: 10 неймовірних міст

Каламата. Джерело: Unsplash

Каламата, всесвітньо відома своїм оливковим промисловом, – це місто, де приємно блукати без чіткого маршруту. Сюди їдуть, щоб прогулятися звивистими брукованими вуличками, оглянути середньовічний замок та завітати до Галереї сучасного грецького мистецтва задля повноцінного культурного відпочинку на Пелопоннесі. День можна провести на головному гальковому пляжі міста або ж вирушити на тематичну екскурсію оливковими гаями з місцевими гідами.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які 5 не столичних міст Європи назвали найкращими для туризму.

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