Куди поїхати у 2027 році: 5 міст, що будуть шалено популярними

Уже 11-й раз поспіль сервіс бронювання готелів Booking.com проводить дослідження, в якому визначає, які напрямки для відпочинку будуть найбільш популярними у новому році. "Прогонози подорожей" на 2027 рік показують, що мандрівники дедалі частіше відходитимуть від звичних сценаріїв.

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Згідно з результатами опитування, опублікованого у блозі Booking.com, сучасні туристи більше шукають несподіванок і відкривають для себе нові сторони власної особистості через подорожі. Хтось обирає відпустку, щоб спробувати щось зовсім не властиве собі (77%), хтось дозволяє емоціям підказати напрямок подорожі (81%), а хтось замість коктейльних барів вирушає до склепів і крипт, адже паранормальний туризм стає дедалі популярнішим (65%). Отже, 2027-й обіцяє стати роком мандрівок із приємним елементом несподіванки. І ось які 5 напрямків можуть виявитись найпопулярнішими місцями для подорожей у прийдешньому році.

Реймс, Франція

Шампанське – лише найвідоміша родзинка Реймса, насправді історія міста значно багатша. Тут розташовані деякі з найвідоміших шампанських домів регіону, чиї льохи простягаються глибоко під містом, у крейдяних породах. Дегустація напоїв у прохолодних підземних галереях, що нагадують собори, сама по собі варта подорожі. Однак у Реймсі є чимало й інших причин затриматися довше.

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У центрі міста височіє собор Нотр-Дам-де-Реймс, де французьких королів коронували майже тисячу років. Навколо нього вулиці поєднують середньовічну спадщину, витончену архітектуру ар-деко, затишні кав’ярні та жваві брасері. Місцева кухня також заслуговує на увагу: тут можна скуштувати як традиційні французькі страви, так і знамените рожеве печиво biscuits roses de Reims, яке зазвичай вмочують у шампанське. Швидкісний потяг долає шлях із Парижа до Реймса менш ніж за 45 хвилин. Тож після знайомства з містом мимоволі виникає запитання: навіщо обмежуватися одноденною екскурсією, якщо воно варте значно довшого перебування?

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Монтерей, Каліфорнія, США

Монтерей відомий мальовничим скелястим узбережжям, багатим морським світом і чудовими літературними традиціями. Це місто на центральному узбережжі Каліфорнії дає змогу відчути особливу атмосферу штату. Колись тут процвітала промисловість із консервування сардин, яку увічнив у своїх творах Джон Стейнбек. Сьогодні Монтерей приваблює передусім мальовничою набережною, історичним кварталом Cannery Row і місцевим акваріумом Monterey Bay Aquarium – однією з головних туристичних принад регіону.

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Мандрівники можуть вирушити на морську екскурсію для спостереження за китами: сірі кити, горбачі та дельфіни трапляються тут упродовж значної частини року. Інший варіант – дослідити затоку Монтерей на каяку, пропливаючи крізь підводні ліси ламінарії поруч із морськими видрами, тюленями та морськими левами. А щоб насолодитися класичними краєвидами тихоокеанського узбережжя, варто проїхати дорогою 17-Mile Drive, яка пролягає повз кипариси та пляжі з вражаючими океанськими панорамами. Поєднання активного відпочинку з неквапливим ритмом життя робить Монтерей чудовою альтернативою жвавим прибережним містам Каліфорнії. Найближчий великий транспортний вузол – міжнародний аеропорт Сан-Франциско, звідки до Монтерея приблизно дві години їзди.

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Сендай, Японія

У Японії чимало куточків, які давно здобули світову популярність. Проте Сендай – найбільше місто регіону Тохоку, оточене горами, лісами та узбережжям, – пропонує те, чого дедалі більше бракує відомим туристичним центрам країни: простір. Тут можна відчути спокійніший ритм життя, водночас насолоджуючись продуманим дизайном і увагою до деталей, якими славиться Японія, але без натовпів, звичних для найпопулярніших напрямків.

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Вулиця Дзодзенджі, затінена високими в’язами дзельквами, – одне з найприємніших місць для прогулянок. Руїни замку Сендай і добре збережений мавзолей Дзуйходен дають змогу зазирнути в історію міста часів самураїв. Сендай приваблює і гурманів: він славиться яловичим язиком, приготованим на грилі, – гютаном, а також свіжими морепродуктами з узбережжя Санріку. Поїздка швидкісним потягом сінкансен із Токіо до станції Сендай триває приблизно півтори години. За межами міста розташований лісистий район Акіу-Онсен, відомий природними гарячими джерелами, куди відвідувачі приїжджають уже багато століть. А мальовничі острови й храми Мацусіми чудово підходять для одноденної поїздки.

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Росаріо, Аргентина

Росаріо – місто Аргентини, яке має дуже невимушену та творчу атмосферу. Воно розташоване на березі річки Парана, у провінції Санта-Фе, і славиться довгою набережною. У вихідні тут збираються велосипедисти, родини, вуличні торговці їжею, а просто неба нерідко влаштовують імпровізовані танго-виступи. Для мандрівників, які хочуть побачити Аргентину з менш туристичного боку й відчути її спокійнішу, самобутню атмосферу, Росаріо стане чудовим доповненням до маршруту країною.

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Окрім набережної Костанери, варто завітати до району Пічінча. Він перетворився на жвавий осередок джазових барів, закладів із авторськими коктейлями, незалежних галерей і ресторанів, де особливо відчутний місцевий культурний характер. На ринку Mercado del Patio головну роль відіграють регіональні продукти й аргентинські страви: від риби з річки Парана та місцевих сирів до щедро начинених емпанадас. Зв’язок із відомими діячами аргентинської культури, серед яких революціонер Че Гевара та художник Лусіо Фонтана, додає місту ще один вимір творчої самобутності. До Росаріо можна дістатися літаком через місцевий аеропорт, який має сполучення з іншими напрямками Латинської Америки, або автомобілем із Буенос-Айреса – дорога займе трохи менше ніж чотири години.

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Пурі, Індія

Місто Пурі розташоване на березі Бенгальської затоки на сході Індії. Воно поєднує широкий піщаний пляж, розвинені рибальські традиції та духовну спадщину, що налічує багато століть. На світанку, коли рибалки витягують сіті на берег, вулицями розноситься аромат свіжосмаженої риби і страв із кокосовим молоком, а саме життя тече тут значно повільніше, ніж у найжвавіших туристичних центрах Індії.

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У центрі міста розташований храм Джаганнатха – одна з чотирьох найсвященніших дгам в індуїзмі та важливе місце паломництва. Щороку в червні або липні тут відбувається Ратха-ятра – грандіозна процесія з колісницями, яка збирає величезні натовпи людей. Вхід до самого храму дозволений лише індуїстам, проте відвідувачі можуть прогулятися старими кварталами навколо нього й ближче познайомитися з давніми релігійними традиціями та культурою Індії, які й досі залишаються частиною повсякденного життя.

Пурі також слугує відправною точкою для знайомства з культурними й природними пам’ятками штату Одіша. Серед них – храм Сонця в Конарку, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, та озеро Чиліка. Під час човнових прогулянок озером можна побачити перелітних птахів і дельфінів Іраваді. Найзручніше прилетіти до аеропорту Бхубанешвара, який сполучений із найбільшими містами Індії, зокрема Делі, Мумбаї, Бенгалуру, Гайдарабадом і Колкатою. Звідти до Пурі приблизно година їзди автомобілем або автобусом.

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