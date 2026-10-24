Куди поїхати на різдвяний ярмарок: 3 доступних міста

Наприкінці листопада європейські міста починають готуватися до Різдва: на центральних площах відкриваються святкові ярмарки, з'являються ілюмінації, а вулиці наповнюються ароматами випічки та гарячих напоїв. Для туристів це чудова нагода поєднати коротку подорож із прогулянками історичними кварталами та знайомством із місцевими традиціями.

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Експерти назвали три міста, які варто відвідати в різдвяний сезон 2026 року. Деталі розповіло видання Interia.

Прага

Прага традиційно приваблює туристів мальовничими вуличками, готичними храмами та святковою атмосферою. Головний різдвяний ярмарок міста розташовується на Староміській площі, де встановлюють велику ялинку, прикрашену численними вогниками.

Довкола працюють дерев'яні торговельні будиночки, в яких можна придбати сувеніри, ялинкові прикраси, вироби місцевих майстрів та традиційні смаколики. Особливо популярні трдельники, печені каштани та чеські ковбаски.

Відвідування ярмарку легко поєднати з прогулянкою Карловим мостом, оглядом Празького граду та знайомством зі Старим містом. Більшість визначних пам'яток центральної частини Праги розташовані на відносно невеликій відстані одна від одної.

Лондон

Для тих, хто хоче поєднати святковий шопінг із різноманітними розвагами, цікавим варіантом стане Лондон. Однією з найвідоміших сезонних подій британської столиці є Winter Wonderland у Гайд-парку.

На відміну від класичних європейських ярмарків, тут значну увагу приділяють атракціонам і розважальній програмі. Відвідувачів чекають каруселі, ковзанка, святкові вистави, численні торговельні ятки та яскраві світлові декорації.

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Окрім самого ярмарку, варто прогулятися центральними вулицями Лондона, які напередодні Різдва прикрашають масштабними ілюмінаціями. Поїздку також можна доповнити відвідуванням музеїв, театрів або відомих міських пам'яток.

Відень

Відень вважається одним із найвідоміших європейських напрямків для зимових подорожей. Австрійська столиця має давні традиції проведення різдвяних ярмарків, які щороку відкриваються на кількох історичних площах.

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Один із найпопулярніших розташовується перед Віденською ратушею. Тут встановлюють святкові декорації, облаштовують торговельні павільйони та пропонують різноманітні традиційні страви.

На прилавках можна знайти вироби ручної роботи, різдвяні прикраси, солодощі та сувеніри. Особливою популярністю користуються віденська випічка, пряники та гарячий пунш.

Перевага Відня полягає в тому, що в місті працює одразу кілька великих ярмарків. Тому за кілька днів можна відвідати різні святкові локації, а також побачити палац Шенбрунн, собор Святого Стефана та історичний центр.

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Як заощадити на поїздці до різдвяних ярмарків

Експерти радять планувати святкові подорожі заздалегідь, оскільки наприкінці листопада та в грудні попит на авіаквитки й готелі традиційно зростає.

Найдорожчими можуть бути вихідні та дні безпосередньо перед Різдвом. Якщо обрати будні, перевірити кілька можливих дат і порівняти різні варіанти проживання, можна знайти вигідніші пропозиції.

Для короткої різдвяної подорожі Прага підійде поціновувачам історичної архітектури, Лондон – любителям масштабних розваг, а Відень – тим, хто хоче відвідати традиційні європейські ярмарки.

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