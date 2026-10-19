Куди поїхати на Новий рік в Європі: топ 9 міст

Зустріти 2027 рік можна під яскраві феєрверки, на галасливій вечірці або навіть спостерігаючи за північним сяйвом. Європейські міста пропонують безліч варіантів святкування – від традиційних концертів до незвичайних місцевих обрядів.

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Туристичне видання Lonely Planet склало добірку дев'яти міст, у яких новорічна ніч може подарувати особливі враження.

Лондон, Велика Британія

Британська столиця славиться грандіозним новорічним феєрверком над Темзою. Головне піротехнічне шоу відбувається біля знаменитого колеса огляду London Eye, а спостерігати за ним щороку збираються десятки тисяч людей.

Щоб потрапити до офіційної зони святкування, квитки потрібно придбати заздалегідь. Безкоштовно помилуватися міською панорамою можна з пагорба Примроуз-Гілл або парку Гемпстед-Гіт, хоча огляд самого шоу звідти може бути обмеженим.

Серед інших розваг – святкові круїзи Темзою, тематичні вечірки та музичні заходи. А 1 січня в Лондоні традиційно проводять новорічний парад.

Берлін, Німеччина

Берлін стане чудовим вибором для тих, хто любить гучні вечірки й танці до ранку. Одне з найвідоміших місць святкування – Бранденбурзькі ворота, де новорічну ніч супроводжують концерти, виступи діджеїв і світлові шоу.

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Ще один популярний майданчик – культурний комплекс Kulturbrauerei. На святкування 2027 року тут анонсували виступи 30 діджеїв, живу музику та розваги на 13 танцювальних майданчиках.

Тим, хто віддає перевагу спокійнішому дозвіллю, підійдуть річкові прогулянки або концерти класичної музики в історичних будівлях.

Лісабон, Португалія

У португальській столиці Новий рік зустрічають під музику та феєрверки з краєвидами на річку Тежу. Серед найпопулярніших місць святкування – площа Комерції та набережні міста.

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Особлива принада Лісабона – численні оглядові майданчики на пагорбах, звідки відкриваються панорами святково освітлених вулиць.

Тут також можна відвідати ресторан із традиційною португальською кухнею, послухати фаду або провести ніч у барах району Байрру-Алту.

Цікава місцева традиція – з'їсти опівночі 12 родзинок, загадуючи бажання на кожен місяць нового року.

Париж, Франція

Французька столиця приваблює туристів романтичною атмосферою, вишуканими ресторанами та святковою ілюмінацією.

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Центром новорічних урочистостей традиційно стають Єлисейські Поля. Тут проводять світлові й музичні шоу, а опівночі небо над Тріумфальною аркою осяюють феєрверки.

Інший варіант – зустріти Новий рік на Монмартрі, неподалік базиліки Сакре-Кер, милуючись панорамою Парижа.

Для особливого вечора можна забронювати столик у ресторані або відвідати знамените кабаре "Мулен Руж". Однак про резервування місць краще подбати завчасно.

Дублін, Ірландія

В ірландській столиці щороку організовують масштабний New Year's Festival. Святкова програма охоплює кілька майданчиків, зокрема територію Дублінського замку.

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На гостей чекають музичні виступи, концерти, діджейські сети та різноманітні частування. У новорічну ніч над річкою Ліффі проводять світлові заходи. Перед святкуванням варто прогулятися історичним центром, відвідати собор Христа або музей пивоварні Guinness Storehouse.

А 1 січня можна продовжити знайомство з містом у традиційних ірландських пабах або відвідати денний концерт.

Единбург, Шотландія

Шотландці мають власну назву новорічних святкувань – Гоґманей. В Единбурзі цьому присвячують чотириденну програму з концертами, вуличними гуляннями та феєрверками.

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Однією з найяскравіших традицій є смолоскипна хода центральними вулицями під звуки волинок і барабанів. Опівночі люди співають відому шотландську пісню Auld Lang Syne, а над містом спалахують святкові вогні.

У програмі також передбачені концерти, зокрема виступ британського гурту Underworld. Найсміливіші можуть долучитися до традиційного новорічного купання Loony Dook у затоці Ферт-оф-Форт.

Стокгольм, Швеція

Шведська столиця підійде тим, хто хоче поєднати зимову атмосферу старовинного міста з культурними подіями.

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Опівночі над історичним центром Стокгольма спалахують феєрверки. Серед місць, звідки можна спостерігати за святкуванням, – набережна біля ратуші, оглядовий майданчик Ф'єлльгатан і міські мости.

Особлива традиція пов'язана з музеєм просто неба Скансен. Тут щороку декламують новорічний вірш Альфреда Теннісона Ring Out, Wild Bells.

Крім того, туристи можуть відвідати святковий концерт у Стокгольмському соборі або провести ніч у барах і клубах району Седермальм.

Мадрид, Іспанія

Іспанська столиця відома бурхливим нічним життям, тому новорічні гуляння тут нерідко тривають до самого ранку.

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Головне місце зустрічі Нового року – площа Пуерта-дель-Соль. Саме тут тисячі людей збираються, щоб почути останні удари годинника та привітати одне одного зі святом.

За іспанською традицією, опівночі потрібно з'їсти 12 виноградин – по одній на кожен удар годинника. Вважається, що це приносить удачу на наступні дванадцять місяців.

Після святкування можна вирушити до одного з нічних клубів, а вранці скуштувати чурос із гарячим шоколадом. Особливо відома історична шоколатерія San Ginés, яка працює понад 130 років.

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Тромсе, Норвегія

Для мандрівників, які мріють про незвичайний Новий рік, чудовим варіантом може стати норвезьке місто Тромсе, розташоване за Полярним колом.

Головна його особливість – можливість побачити північне сяйво. За сприятливих погодних умов зелені та фіолетові спалахи можуть осяяти арктичне небо.

Щоб помилуватися міськими вогнями й феєрверками, туристи підіймаються на гору Сторстейнен. Дістатися туди можна канатною дорогою. Також у Тромсе організовують екскурсії за місто для спостереження за полярним сяйвом і катання на собачих упряжках.

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Утім, побачити небесне явище вдається не завжди: усе залежить від сонячної активності, хмарності та інших природних умов.

Незалежно від обраного напрямку, планувати новорічну подорож варто заздалегідь. У святковий період попит на житло, транспорт і розважальні заходи традиційно зростає, а квитки на найпопулярніші події можуть швидко розкупити.

OBOZ.UA писав раніше про спекотні європейські напрямки для відпустки взимку.