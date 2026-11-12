Куди не варто їхати у подорож у 2027 році: поради експертів

Деякі мальовничі курорти та історичні міста настільки потерпають від напливу відвідувачів, що це негативно позначається на природі, інфраструктурі та житті місцевого населення. Саме тому експерти радять переглянути плани на подорожі у 2027 році та звернути увагу на менш перевантажені місця.

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Як повідомляє Travel Off Path, туристичне видання Fodor's оприлюднило щорічний список No List 2027, до якого потрапили вісім популярних напрямків. Йдеться не про заборону на відвідування, а про рекомендацію відповідальніше ставитися до вибору місця відпочинку.

Албанська Рив'єра, Албанія

Ще донедавна узбережжя Албанії називали доступною альтернативою Мальдівам і Греції. Бірюзове море, мальовничі пляжі та порівняно невисокі ціни привабили величезну кількість туристів. Однак стрімке зростання популярності регіону обернулося серйозними проблемами.

На узбережжі активно зводять готелі та житлові комплекси, тоді як системи водовідведення та утилізації відходів не завжди справляються зі збільшеним навантаженням. Будівництво поблизу природоохоронних територій також створює загрозу для місцевих екосистем.

Замість переповнених пляжів експерти радять дослідити внутрішні райони Албанії. Зокрема, можна відвідати національний парк річки Вйоса або гори Проклетіє, відомі своїми захопливими краєвидами.

Амальфітанське узбережжя, Італія

Барвисті будиночки на скелях, затишні бухти та середземноморська атмосфера зробили Амальфітанське узбережжя одним із найвідоміших туристичних регіонів Італії. Проте його популярність створює дедалі більше труднощів.

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Особливо гострою проблемою стали величезні затори на вузьких прибережних дорогах. Туристичні автобуси, автомобілі та таксі заповнюють шляхи, ускладнюючи пересування місцевим жителям і навіть екстреним службам.

Крім того, через поширення короткострокової оренди житла ціни на нерухомість стають дедалі менш доступними для місцевого населення.

Як альтернативу експерти пропонують узбережжя Калабрії або Чиленто. Ці регіони також можуть похвалитися красивими пляжами, мальовничими містечками та італійським колоритом.

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Балі, Індонезія

Балі давно асоціюється з тропічним раєм, зеленими рисовими терасами та океанськими пляжами. Однак масовий туризм створює серйозне екологічне навантаження на острів.

Однією з найбільших проблем є накопичення сміття. Через недостатні можливості його перероблення відходи подекуди спалюють, що призводить до забруднення повітря. Не менш тривожною є ситуація із забудовою. Нові вілли та готелі поступово витісняють сільськогосподарські угіддя, а надмірне споживання води посилює дефіцит ресурсів.

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Мандрівникам, які шукають подібні краєвиди, радять розглянути індонезійський острів Ломбок або філіппінський Сіаргао. Там також є тропічні пляжі, джунглі та можливості для активного відпочинку.

Корсика, Франція

Французький острів Корсика славиться гірськими пейзажами, прозорим морем і невеликими прибережними містечками. Однак популярність серед відпочивальників загострила житлову кризу та соціальну напруженість.

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За наведеними у матеріалі даними, понад 36% житлових об'єктів острова використовуються як другі помешкання. Це ускладнює придбання або оренду нерухомості для людей, які постійно живуть на Корсиці. Влітку велика кількість туристів також створює додаткове навантаження на місцеві магазини та постачання товарів.

Натомість експерти рекомендують італійську Сардинію, яка має розвиненішу інфраструктуру для приймання великої кількості відпочивальників.

Единбург, Шотландія

Столиця Шотландії приваблює мандрівників середньовічною архітектурою, старовинними вулицями та численними культурними подіями.

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Проте популярність Единбурга негативно впливає на доступність житла. Значну кількість квартир у центральних районах здають туристам, через що місцевим мешканцям дедалі складніше знайти помешкання за прийнятною ціною.

Особливо відчутним наплив гостей стає в серпні, коли проводять знаменитий фестиваль Edinburgh Festival Fringe.

Якщо хочеться познайомитися із шотландською культурою без надмірного туристичного ажіотажу, варто звернути увагу на Глазго. Місто відоме музичною сценою, музеями, мистецькими просторами та цікавою архітектурою.

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Кіото, Японія

Старовинні храми, традиційні японські сади та історичні квартали зробили Кіото одним із найпопулярніших міст країни. Однак велика кількість відвідувачів створює труднощі для місцевого населення.

Туристи переповнюють громадський транспорт, а в історичному районі Гіон влада була змушена обмежити доступ до деяких приватних провулків через неналежну поведінку відвідувачів.

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Зокрема, проблемою стали нав'язливі фотографування та порушення приватності гейш.

Експерти радять натомість відвідати Канадзаву – місто з традиційними японськими садами, історичними кварталами та самурайською спадщиною. Воно дозволяє ближче познайомитися з культурою Японії без такого значного скупчення туристів.

Нгоронгоро, Танзанія

Природоохоронна територія Нгоронгоро відома унікальною дикою природою та можливостями для сафарі. Водночас цей регіон є історичною батьківщиною корінного народу масаїв.

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Правозахисні організації повідомляють про обмеження прав місцевих громад на користування землею та ризики примусового переселення. Критики туристичної політики побоюються, що розвиток дорогих сафарі-комплексів відбувається коштом інтересів корінного населення.

Саме тому експерти закликають уважніше ставитися до вибору туристичних операторів і підтримувати проєкти, які приносять реальну користь місцевим громадам.

Альтернативою можуть стати природоохоронні території Кенії, якими управляють за участю місцевого населення, зокрема поблизу заповідника Масаї-Мара.

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Седона, США

Американське місто Седона в штаті Аризона відоме червоними скелями, пустельними пейзажами та незвичайними природними утвореннями. Попри невелику кількість постійних жителів, щороку сюди приїжджають мільйони туристів. Головною проблемою стало стрімке поширення короткострокової оренди житла.

Приблизно п'ята частина житлового фонду міста має дозволи на туристичну оренду. Це посилює дефіцит доступного житла та ускладнює життя людям, які працюють у місцевих школах, лікарнях та інших установах.

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Замість Седони мандрівникам пропонують відвідати парк Сноу-Каньйон у штаті Юта або місто Флагстафф в Аризоні. Вони також стануть хорошим вибором для любителів мальовничих природних ландшафтів.

Що радять туристам експерти

Автори списку наголошують, що відмовлятися від подорожей до цих місць назавжди не потрібно. Натомість варто враховувати наслідки масового туризму та відповідальніше планувати відпочинок.

Зокрема, експерти рекомендують уникати пікового сезону, обирати готелі місцевих власників, підтримувати невеликі підприємства та дбайливо ставитися до природних ресурсів.

Такі рішення можуть не лише зробити подорож комфортнішою, а й допомогти зберегти популярні туристичні місця для майбутніх поколінь.

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