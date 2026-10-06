Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Ворожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиВорожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіУ Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відеоУ Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відеоБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". КартаБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". Карта"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги наційІлюстрація - учасники мітингу на підтримку України"Так далі тривати не може": біженців з України в країні ЄС хочуть залишити без виплатСкільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настроїСкільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настроїЧим обробити ділянку перед посадкою часнику: це дуже важливоЧим обробити ділянку перед посадкою часнику: це дуже важливоТри знаки зодіаку нарешті вирішать давні питання, які тягнулися півроку, і весь хаос припинитьсяТри знаки зодіаку нарешті вирішать давні питання, які тягнулися півроку, і весь хаос припиниться

Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 792
Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною
Молдова. Джерело: unsplash.com

Європейські подорожі давно асоціюються з переповненими центрами Парижа, Рима чи Відня та чималими витратами. Однак зовсім поруч з Україною є країна, яка пропонує зовсім інший формат відпочинку – спокійніший, дешевший і без натовпів туристів.

Йдеться про Молдову, яку дедалі частіше називають недооціненим напрямком для коротких мандрівок. Чому варто відвідати Молдову, розповіло видання Travel off Path.

Чим цікава Молдова

Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Кишинів. Джерело: unsplash.com

Столиця країни Кишинів не схожа на відполіровані туристичні центри Західної Європи. Тут поєднуються широкі радянські проспекти, старі будинки, православні храми, зелені парки та сучасні кафе.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 498
Названо 5 невідкритих міст Європи, сповнених середньовічним духом
icon 498
Названо 5 невідкритих міст Європи, сповнених середньовічним духом
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 2,9 т.
Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею
icon 2,9 т.
Маловідоме місто в Європі назвали культурною столицею
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 3,7 т.
Яку їжу подавали в літаках 100 років тому: зараз меню інше
icon 3,7 т.
Яку їжу подавали в літаках 100 років тому: зараз меню інше

Саме ця суміш різних епох створює особливу атмосферу міста. Кишинів зручний і для неквапливих прогулянок, і для гастрономічного туризму.

Ще одна перевага – ціни. Офіційний туристичний портал Молдови зазначає, що проживання, транспорт, харчування та розваги тут помітно дешевші, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Молдова. Джерело: traveloffpath.com

Країна вина

Одна з головних причин поїхати до Молдови – її винна культура.

Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Вина. Джерело: unsplash.com

Виноробство тут має багатовікові традиції, а місцеві сорти та виноробні давно стали частиною туристичного бренду країни.

Особливо відоме Mileștii Mici – виноробне господарство неподалік Кишинева. Воно має одну з найбільших у світі колекцій вина: у підземних галереях зберігаються понад мільйон пляшок. Частина маршрутів проходить десятками кілометрів під землею.

Туристам пропонують екскурсії та дегустації.

Що подивитися за межами Кишинева

Молдова цікава не лише столицею. Значну частину країни займають виноградники, пагорби, ліси та сільськогосподарські землі.

Серед найвідоміших місць – Сороцька фортеця, монастирські комплекси, винні регіони та невеликі села, де збереглася традиційна кухня й архітектура.

Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Молдова. Джерело: traveloffpath.com

Для туристів, які не прагнуть популярних маршрутів і хочуть побачити менш розкручену частину Європи, Молдова може стати цікавою альтернативою дорогим столицям. А для українців вона має ще одну очевидну перевагу – країна розташована буквально по сусідству.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про європейські міста, де можна насолодитися сонцем у жовтні.

facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись