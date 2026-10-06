Красива і доступна: туристам порадили країну сусідству з Україною

Європейські подорожі давно асоціюються з переповненими центрами Парижа, Рима чи Відня та чималими витратами. Однак зовсім поруч з Україною є країна, яка пропонує зовсім інший формат відпочинку – спокійніший, дешевший і без натовпів туристів.

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Йдеться про Молдову, яку дедалі частіше називають недооціненим напрямком для коротких мандрівок. Чому варто відвідати Молдову, розповіло видання Travel off Path.

Чим цікава Молдова

Столиця країни Кишинів не схожа на відполіровані туристичні центри Західної Європи. Тут поєднуються широкі радянські проспекти, старі будинки, православні храми, зелені парки та сучасні кафе.

Саме ця суміш різних епох створює особливу атмосферу міста. Кишинів зручний і для неквапливих прогулянок, і для гастрономічного туризму.

Ще одна перевага – ціни. Офіційний туристичний портал Молдови зазначає, що проживання, транспорт, харчування та розваги тут помітно дешевші, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Країна вина

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Одна з головних причин поїхати до Молдови – її винна культура.

Виноробство тут має багатовікові традиції, а місцеві сорти та виноробні давно стали частиною туристичного бренду країни.

Особливо відоме Mileștii Mici – виноробне господарство неподалік Кишинева. Воно має одну з найбільших у світі колекцій вина: у підземних галереях зберігаються понад мільйон пляшок. Частина маршрутів проходить десятками кілометрів під землею.

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Туристам пропонують екскурсії та дегустації.

Що подивитися за межами Кишинева

Молдова цікава не лише столицею. Значну частину країни займають виноградники, пагорби, ліси та сільськогосподарські землі.

Серед найвідоміших місць – Сороцька фортеця, монастирські комплекси, винні регіони та невеликі села, де збереглася традиційна кухня й архітектура.

Для туристів, які не прагнуть популярних маршрутів і хочуть побачити менш розкручену частину Європи, Молдова може стати цікавою альтернативою дорогим столицям. А для українців вона має ще одну очевидну перевагу – країна розташована буквально по сусідству.

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