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Експерти назвали найкращий острів для цифрових кочівників

Аліна МілсентАліна Мілсент
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Експерти назвали найкращий острів для цифрових кочівників
Кіпр. Джерело: unsplash.com

Працювати дистанційно, жити біля моря та подорожувати у вільний час – саме такий спосіб життя обирає дедалі більше фахівців у всьому світі. Експерти визначили найпривабливіші напрямки для цифрових кочівників, оцінивши вартість проживання, податки, транспортне сполучення та можливості довгострокового перебування.

Перше місце посів мальовничий острів у Середземному морі. Про це повідомляє Travel + Leisure з посиланням на дослідження кіпрської компанії Domenica Group, оприлюднене у вересні 2026 року.

Який острів визнали найкращим для віддаленої роботи

Експерти назвали найкращий острів для цифрових кочівників

Кіпр. Джерело: unsplash.com

Лідером рейтингу став Кіпр, який отримав 8,17 бала з 10 можливих.

Аналітики порівняли сім популярних напрямків для дистанційних працівників: Кіпр, Мальту, Португалію, Іспанію, Дубай, Таїланд і Балі.

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Під час оцінювання враховували шість основних критеріїв: тривалість перельоту, візові умови, оподаткування іноземних доходів, повсякденні витрати, доступність англомовного середовища та перспективи довгострокового проживання й придбання нерухомості.

Експерти назвали найкращий острів для цифрових кочівників

Кіпр. Джерело: unsplash.com

Важливо, що дослідження орієнтувалося насамперед на громадян Великої Британії. Для українців та представників інших країн умови переїзду й оподаткування можуть відрізнятися.

Кіпр отримав високі оцінки завдяки зручному транспортному сполученню, поширеності англійської мови та можливостям облаштуватися на тривалий час. Зокрема, переліт із Лондона займає приблизно чотири з половиною години.

Скільки коштує життя на Кіпрі

Експерти назвали найкращий острів для цифрових кочівників

Кіпр. Джерело: unsplash.com

Попри перше місце в рейтингу, острів не належить до найдешевших напрямків. Саме вартість життя стала одним із його найслабших показників.

За даними Immigrant Invest, середні щомісячні витрати однієї людини з урахуванням оренди житла становлять приблизно 2025–2251 долар. Для родини з чотирьох осіб ця сума може сягати 5063 доларів.

Найбільша стаття витрат – житло. Орієнтовні ціни такі:

  • Однокімнатна квартира за межами центру міста – 787–900 доларів на місяць.
  • Аналогічне житло в центральних районах – 1012–1125 доларів.
  • Основні комунальні послуги – близько 225 доларів.
  • Домашній інтернет – приблизно 40 доларів щомісяця.

Звісно, остаточні витрати залежать від міста, розташування помешкання та особистих потреб.

Водночас життя на Кіпрі, за наведеними оцінками, обходиться дешевше, ніж у Великій Британії та США.

Окрім побутових переваг, острів приваблює природою. Тут є мальовничі пляжі з бірюзовою водою, пішохідні та велосипедні маршрути, а протяжність берегової лінії становить приблизно 640 кілометрів.

Які країни увійшли до рейтингу

За результатами дослідження Domenica Group, сім напрямків розташувалися в такому порядку:

  1. Кіпр – 8,17 бала.
  2. Мальта – 8 балів.
  3. Португалія – 7,17 бала.
  4. Іспанія – 7 балів.
  5. Дубай (ОАЕ) – 6,33 бала.
  6. Таїланд – 5 балів.
  7. Балі (Індонезія) – 4 бали.

Автори дослідження наголошують, що під час вибору країни для переїзду не варто орієнтуватися винятково на податкові пільги. Не менш важливо враховувати комфорт повсякденного життя, доступність житла, мовне середовище та можливість залишитися в обраному місці надовго.

Саме поєднання цих чинників дозволило Кіпру випередити інші популярні напрямки для цифрових кочівників.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про особливості відпочинку у Ліхтенштейні.

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