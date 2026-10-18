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Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі
Закопане. Джерело: unsplash.com

Побачити мальовничі гірські вершини, відпочити в термальних басейнах і скуштувати традиційні страви можна без великих витрат на подорож до Швейцарії чи Австрії. У Польщі є місто, яке пропонує чимало можливостей для такого відпочинку за значно доступнішими цінами.

Йдеться про Закопане, розташоване біля підніжжя Татр неподалік кордону зі Словаччиною. Про його переваги розповідає британське видання Express.

Чим Закопане приваблює мандрівників

Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі

Закопане. Джерело: unsplash.com

Закопане часто називають зимовою столицею Польщі, проте туристам радять відвідати його й восени. У цей період відпочивальників зазвичай менше, ніж у розпал літнього сезону, а гірські краєвиди набувають особливих барв.

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Місто славиться традиційною дерев'яною архітектурою, затишними ресторанами та численними маршрутами для прогулянок. Воно може стати альтернативою дорогим альпійським курортам для тих, хто хоче провести відпустку серед гір і водночас заощадити.

Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі

Закопане. Джерело: unsplash.com

Особливу увагу туристам радять звернути на місцеву архітектуру. Наприкінці XIX століття художник Станіслав Віткевич започаткував закопанський стиль, поєднавши будівельні традиції регіону Підгалля з декоративними елементами модерну.

Побачити старовинні дерев'яні будинки можна на вулиці Косьцеліській. Серед найвідоміших пам'яток – вілла Коліба, яка стала одним із перших зразків цього архітектурного напряму.

Які місця варто відвідати поблизу Закопаного

Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі

Закопане. Джерело: unsplash.com

Однією з головних природних принад регіону є Морське Око – найбільше озеро Татранського національного парку. Воно розташоване серед високих скелястих вершин і вважається одним із найпопулярніших туристичних місць Польщі.

До озера веде облаштована дорога, якою можна дістатися пішки. Маршрут підходить багатьом туристам, хоча потребує певної фізичної витривалості. На прогулянку варто виділити кілька годин, враховуючи дорогу в обидва боки.

Досвідченим мандрівникам можна спробувати сходження на гору Гевонт. Тим, хто віддає перевагу менш складним маршрутам, підійде вершина Носаль, звідки відкриваються панорами Татр.

Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі

Закопане. Джерело: unsplash.com

Після гірських прогулянок туристам рекомендують відпочити в термальному комплексі Chochołowskie Termy. Він розташований приблизно за 17 кілометрів від Закопаного та пропонує численні криті й відкриті басейни з термальною водою.

Однією з головних переваг польського курорту залишаються порівняно невисокі ціни на харчування та розваги.

Окремої уваги заслуговує кухня горян. Серед місцевих страв особливо популярний осципек – традиційний копчений овечий сир, який часто подають підсмаженим із журавлинним соусом. Також у ресторанах можна замовити вареники з картоплею, м'ясом або капустою.

Дістатися Закопаного можна автобусом, потягом або автомобілем із Кракова. Ще один варіант – подорож через словацьке місто Попрад, розташоване неподалік польського кордону.

OBOZ.UA писав раніше про спекотні європейські напрямки для відпустки взимку.

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