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Де розташований найкращий ресторан у світі: ви будете здивовані

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
18
Де розташований найкращий ресторан у світі: ви будете здивовані
Ось у цьому крихітному баскському містечку Ацондо знаходиться найкращий ресторан світу 2026. Джерело: Mimadeo

Кажучи про гастротуризм, ми в першу чергу згадуємо Італію та Францію – ці дві країни славляться своїми кулінарними традиціями. Також на гадку спадає Японія з її рибними, овочевими та рисовими стравами. Але найкращий ресторан світу 2026 року не знаходиться у жодній з цих країн.

Видання The 50, присвячене індустрії гостинності, на першу сходинку свого рейтингу ресторанів помістило крихітний гриль-бар, який заховався у невеличкому містечку Ацондо в іспанській частині Країни Басків. Він налічує всього 14 столиків, а шефкухар Біттор Аргінсоніс готує для гостей на відкритому вогні доволі прості, проте незабутньо смачні страви.

Ресторан Asador Etxebarri розташований у тихому баскському селищі серед гір і пишної зелені, десь між Більбао та Сан-Себастьяном. Проте він уже став місцем паломництва для гурманів з усього світу.

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Де розташований найкращий ресторан у світі: ви будете здивовані

Саме такий скромний вигляд має найкращий ресторан світу 2026 Asador Etxebarri. Джерело: Nadieshda

На невеликій кухні з виготовленими на замовлення грилями власної конструкції Аргінсоніс готує вишукані страви, у яких головну роль відіграє сам продукт. Тут немає молекулярної гастрономії, деконструкції чи складних прийомів високої кухні. Шеф віддає перевагу природному смаку якісних інгредієнтів і не намагається його приховати за кулінарними хитрощами.

Практично все меню в Asador Etxebarri готується на грилі – від анчоуса на тості до молочного морозива з буряком, яким завершують трапезу. Наприклад, соковиту червону креветку з Паламоса просто обсмажують на грилі та подають без зайвих додатків. А свіжу моцарелу, виготовлену з молока буйволиць, яких утримує шефкухар, доповнюють скибочкою стиглого соковитого помідора.

Гостям, які не знають, що краще вибрати у цьому ресторані, експерти рекомендують замовити дегустаційний сет із 14 і більше страв. Серед них – домашнє чоризо від Аргінсоніса та сезонні делікатеси, зокрема молоді вугрі та морський огірок зі стручковою квасолею. Головна страва меню – яловичий стейк на кістці з підсмаженою до темної скоринки поверхнею.

Аргінсоніс – один із найшанованіших шеф-кухарів у гастрономічному світі. Він виріс неподалік від місця, де тепер розташований його ресторан. У будинку без електрики й газу його мати та бабуся готували їжу на відкритому вогні. Захоплення кулінарією на жару супроводжує його вже понад 30 років. Попри численні відзнаки, зокрема нагороду Chefs' Choice Award, і стабільно високі позиції в рейтингу The World's 50 Best Restaurants, шеф залишається скромним. Від 2009 року Asador Etxebarri лише одного разу не потрапляв до цього списку. А у 2026 році ресторан нарешті посів найвищу сходинку, отримавши звання найкращого ресторану світу.

Загалом десятка найкращих ресторанів світу у 2026 році за версією The 50 вийшла такою:

  1. Asador Etxebarri, Ацондо, Іспанія;
  2. Gaggan, Бангкок, Таїланд;
  3. Alchemist, Копенгаген, Данія;
  4. Quintonil, Мехіко, Мексика;
  5. Wing, Гонконг, Китай;
  6. The Chairman, Гонконг, Китай;
  7. Kjolle, Ліма, Перу;
  8. Kadeau, Копенгаген, Данія;
  9. Diverxo, Мадрид, Іспанія;
  10. Plénitude, Париж, Франція.

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