Європа пропонує безліч варіантів для незабутньої відпустки – від сонячних середземноморських курортів до старовинних міст із багатою історією. І для того, щоб отримати яскраві враження, зовсім не обов'язково планувати тривалу подорож.

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Як пише InJournal, платформа European Best Destinations визначила найкращі європейські напрямки для коротких подорожей у 2027 році. До першої п'ятірки потрапили міста, які приваблюють туристів архітектурою, гастрономією, мистецтвом та мальовничими краєвидами.

Софія, Болгарія

Перше місце у рейтингу посіла столиця Болгарії. Софія вдало поєднує багатовікову історію, сучасну міську культуру та близькість до природи.У самому центрі міста можна побачити залишки античної Сердіки, а однією з головних архітектурних пам'яток є величний собор Олександра Невського із золотими куполами.

Любителям мистецтва варто відвідати Національну галерею "Квадрат 500", а тим, хто цікавиться історією, – Регіональний історичний музей, розташований у будівлі колишніх мінеральних лазень.

Ще одна перевага Софії – гора Вітоша неподалік міста. Завдяки цьому туристи можуть поєднати прогулянки столицею з відпочинком серед гірських краєвидів. Не менш цікава й Боянська церква, відома своїми середньовічними фресками XIII століття.

Лісабон, Португалія

Друге місце дісталося португальській столиці, яка славиться романтичними вуличками, кольоровими фасадами будинків та панорамними краєвидами на річку Тежу.

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Лісабон ідеально підходить для мандрівників, які не люблять суворих туристичних маршрутів. Тут можна годинами гуляти старовинними кварталами, заходити до невеликих кав'ярень, милуватися архітектурою та відкривати несподівані куточки міста.

Окремої уваги заслуговують місцеві оглядові майданчики, з яких відкриваються мальовничі панорами. Шанувальникам сучасного мистецтва сподобається музей MAC/CCB. А завершити день можна вечерею з традиційними португальськими стравами під звуки фаду – музичного жанру, що став одним із символів країни.

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Копенгаген, Данія

Третю сходинку посіла столиця Данії. Копенгаген приваблює сучасною архітектурою, скандинавським дизайном, затишними кав'ярнями та особливою атмосферою міського життя.

Знайомство з містом варто почати з його районів. Вестербро відомий творчими просторами та культурними закладами, Нерребро – різноманітними ресторанами й кав'ярнями, а Крістіансгавн зачаровує каналами та мальовничими набережними.

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Особливість Копенгагена – розвинена велосипедна інфраструктура. Досліджувати місто на двох колесах тут не менш природно, ніж пішки. Це чудовий варіант для тих, хто хоче відчути повсякденний ритм європейської столиці, насолодитися місцевою кухнею та відкрити для себе скандинавську культуру.

Канни, Франція

Четверте місце посіло місто Канни на Лазуровому узбережжі Франції. Хоча в усьому світі воно передусім асоціюється зі знаменитим кінофестивалем, цей курорт має чим здивувати туристів і поза червоною доріжкою.

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Однією з головних принад міста є набережна Круазетт, уздовж якої розташовані пляжі, готелі, ресторани та магазини.

Для іншої атмосфери варто вирушити до старовинного кварталу Ле-Сюке з його вузькими вуличками та краєвидами на узбережжя.

А на ринку Форвіль можна познайомитися з місцевими продуктами та гастрономічними традиціями Провансу. Канни особливо сподобаються тим, хто мріє поєднати міську відпустку з відпочинком біля моря, неспішними прогулянками та середземноморською кухнею.

Базель, Швейцарія

П'ятірку найкращих європейських міст для короткої відпустки замикає Базель, розташований на берегах Рейну. Це справжня знахідка для поціновувачів культури. Місто відоме численними музеями, історичною архітектурою та міжнародним ярмарком сучасного мистецтва Art Basel.

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Тут можна провести день у художніх галереях, прогулятися старим містом, помилуватися річковими краєвидами та відпочити в одному з місцевих ресторанів.

Особливого колориту Базелю додають традиційні святкування. Серед найвідоміших – масштабний карнавал Fasnacht та різдвяні ярмарки, які щороку приваблюють відвідувачів.

Саме тому Базель може бути цікавим у різні пори року: влітку – для культурних подорожей і прогулянок уздовж Рейну, а взимку – для знайомства зі святковими швейцарськими традиціями.

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