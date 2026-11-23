Коли йдеться про різдвяні подорожі Європою, туристи зазвичай згадують Відень, Прагу чи Страсбург. Однак цього року найкращим містом для короткого святкового відпочинку визнали менш очевидний напрямок, де на гостей чекають атмосферні ярмарки, старовинні вулички та порівняно доступні ціни.

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Йдеться про Загреб – столицю Хорватії, яка очолила рейтинг Best Christmas City Break in Europe 2026 від туристичної організації European Best Destinations. Переможця визначили за результатами понад 10 тисяч голосів. Друге місце посіла швейцарська Женева, а третє – шотландський Единбург, пише Travel Off Path.

Попри статус столиці, Загреб часто залишається поза увагою мандрівників, які їдуть до Хорватії заради Адріатичного узбережжя. Проте взимку місто розкривається зовсім інакше. Його архітектура нагадує про часи Габсбурзької монархії, а різдвяні традиції більше схожі на австрійські та центральноєвропейські, ніж на середземноморські.

Чим особливе Різдво в Загребі

Головна зимова подія міста – фестиваль Advent Zagreb, який перетворює історичний центр на великий святковий простір. Різдвяні ярмарки розташовуються одразу на кількох площах і в парках, а вулиці прикрашають тисячами вогнів.

Одне з найпопулярніших місць – парк Зринєвац. Тут серед дерев встановлюють дерев'яні торговельні будиночки, проводять концерти та пропонують традиційні хорватські страви. За інформацією видання, келих глінтвейну можна придбати приблизно за 4 долари, а порцію смажених ковбасок – за 7 доларів. Утім, ціни можуть відрізнятися залежно від закладу.

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Особливої уваги заслуговує Верхнє місто, або Горній Град. Його вузькі бруковані вулиці, старовинні газові ліхтарі, середньовічна вежа Лотршчак і церква Святого Марка з кольоровим черепичним дахом створюють атмосферу старої Європи.

Любителям вуличної їжі варто відвідати гастрономічний фестиваль Fuliranje на площі Штросмаєра. Тут можна скуштувати сарму – голубці з м'ясною начинкою, запечені штруклі із сиром та фрітуле – маленькі пончики, які подають із цукровою пудрою або шоколадом.

Ще одна святкова локація – площа короля Томислава. Узимку тут облаштовують велику ковзанку просто неба, доповнену крижаними доріжками.

Головні історії дня

Різдвяний фестиваль Advent Zagreb триватиме з 28 листопада 2026 року до 7 січня 2027 року. У день відкриття, 28 листопада, о 18:30 заплановано льодове шоу "Лускунчик", а о 19:45 – традиційне запалювання святкової ілюмінації в парку Зринєвац.

Що ще подивитися поблизу Загреба

Різдвяну подорож до хорватської столиці можна поєднати з відвідуванням інших цікавих місць. Приблизно за пів години їзди розташований Самобор – невелике історичне містечко, відоме старовинними вуличками та традиційним тістечком кремшніта.

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За годину можна дістатися до Вараждина з його бароковою архітектурою та середньовічним замком. А приблизно за дві години – до Плітвицьких озер, які взимку особливо мальовничі, коли водоспади й навколишні ліси вкриваються снігом та кригою.

Для тих, хто хоче побачити ще одну європейську столицю, підійде словенська Любляна, розташована приблизно за дві години автомобільної подорожі.

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