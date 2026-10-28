Де провести Різдво в Європі: назване найчарівніше місто

Різдвяний сезон у Європі щороку перетворює старовинні міста на святкові локації з ілюмінацією, ароматом прянощів і дерев'яними торговими ятками. Серед місць, які варто розглянути для зимової подорожі у 2026 році, особливу увагу привертає французький Кольмар, розташований неподалік кордону з Німеччиною.

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Наприкінці листопада тут починають працювати різдвяні ярмарки, а історичні вулиці прикрашають гірляндами та святковими декораціями. Місто пропонує не лише атмосферу казки, а й знайомство з ельзаською кухнею, ремеслами, виноробними традиціями та архітектурою, зазначає видання Travel Off Path.

Чим особливий Кольмар на Різдво

Кольмар розташований в історичному регіоні Ельзас, який відомий поєднанням французьких і німецьких культурних традицій. У період зимових свят місто прикрашають тисячами вогнів, а фасади старовинних будинків доповнюють ялиновими гілками, вінками та сезонними композиціями.

Особливість Кольмара полягає в тому, що різдвяні ярмарки розташовані на кількох площах і мають різну тематику. Завдяки цьому туристи можуть протягом дня переходити від торгових яток із виробами ручної роботи до гастрономічних локацій і затишних вуличок біля каналів.

Які різдвяні ярмарки варто відвідати

Площа Домініканців (Place des Dominicains)

Ярмарок розташований біля церкви XIV століття, яка створює виразний історичний фон для святкових декорацій. Увечері вітражі та освітлені торгові ятки надають площі особливої атмосфери. Тут можна придбати різдвяні прикраси, сувеніри та вироби місцевих майстрів, а також скуштувати гаряче пряне вино.

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Площа Старої митниці (Place de l'Ancienne Douane)

Цей різдвяний ринок облаштовують біля фонтану Швенді та історичної будівлі Койфхус, яка раніше слугувала митницею. Відвідувачі можуть оглянути вироби місцевих ремісників, зокрема скляні прикраси, кераміку та дерев'яні предмети декору. Розташування серед старовинної забудови робить площу однією з цікавих зупинок святкового маршруту.

Маленька Венеція (Petite Venise)

Район із каналами та різнокольоровими фахверковими будинками вважають одним із наймальовничіших куточків Кольмара. Під час різдвяного сезону вода відбиває святкову ілюмінацію, а фасади прикрашають хвойними гілками та гірляндами. Це місце підходить для вечірніх прогулянок і сімейного відпочинку. Серед місцевих смаколиків варто звернути увагу на bredele – традиційне ельзаське різдвяне печиво.

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Площа Жанни д'Арк (Place Jeanne d'Arc)

Цей ярмарок оформлений у стилі традиційного ельзаського села та орієнтований передусім на гастрономію. Тут продають місцеві сири, м'ясні делікатеси, фуа-гра й інші регіональні продукти. Туристи можуть познайомитися з кухнею Ельзасу та придбати їстівні сувеніри для святкового столу.

Різдво у Кольмарі

Після заходу сонця старовинні вулиці Кольмара освітлюють численні гірлянди та декоративні світильники. Підсвічування підкреслює незвичні фасади будинків і архітектурні деталі історичного центру. Для прогулянки найкраще підійде час сутінків, коли небо ще зберігає синій відтінок, а святкова ілюмінація вже повністю помітна.

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В Ельзасі популярні заклади типу winstub – затишні таверни, де подають місцеві страви та регіональні вина.

Після прогулянки брукованими вулицями тут можна скуштувати традиційну кухню й відпочити в теплій атмосфері. Серед напоїв регіону особливо відомий рислінг.

Також варто завітати до місцевої пекарні, щоб спробувати kugelhopf – дріжджовий пиріг, який випікають у спеціальній рифленій формі.

Кольмар підходить і для пошуку подарунків, які відображають місцеві традиції. У крамницях продають керамічні вироби з квітковими орнаментами та зображеннями лелек – одного із символів Ельзасу.

Ще один популярний варіант сувеніра – пляшка регіонального вина. Серед сортів, на які варто звернути увагу, є Gewürztraminer і Pinot Gris.

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Де зупинитися в Кольмарі

Під час різдвяного сезону попит на готелі в місті зростає, тому житло в центральній частині краще бронювати заздалегідь. Це дасть змогу легко діставатися ярмарків пішки та повертатися до номера, щоб перепочити між прогулянками.

Коли їхати на різдвяні ярмарки у 2026 році

Щоб побачити Кольмар у розпал святкового сезону, подорож варто планувати на період від кінця листопада до Різдва. Ярмарки зазвичай відкриваються приблизно 26 листопада та завершують роботу наприкінці грудня, орієнтовно 29 числа. Однак точні дати проведення ярмарків у 2026 році потрібно перевірити перед бронюванням поїздки.

Важливо врахувати й особливості роботи закладів під час свят. Напередодні Різдва магазини та ресторани можуть зачинятися раніше, а 25 грудня чимало з них не працюють. Якщо туристи планують святкову вечерю в ресторані, столик краще замовити за кілька тижнів до приїзду.

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