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Де провести казкове Різдво без великих витрат: 3 європейських напрямки

Олена БилімОлена Билім
Time to read1 хв
570
Де провести казкове Різдво без великих витрат: 3 європейських напрямки
Куди поїхати на Різдво. Джерело: unsplash.com/@dbr0vskyi

З наближенням зимово-новорічного періоду багато мандрівників шукають затишні куточки Європи з казковою атмосферою та яскравими ярмарками. Хоча традиційні туристичні столиці часто вимагають суттєвого бюджету, на континенті є не менш чарівні альтернативи.

Відвідування історичних ярмарків, старовинних вуличок та світлових шоу може бути не лише захопливим, а й цілком доступним для гаманця. Підбірка бюджетних напрямків від видання  20minutos.es допоможе обрати ідеальне місце для незабутньої святкової подорожі.

Краків, Польща

Польський Краків є одним із найпривабливіших та найдоступніших місць для зимового відпочинку.

Де провести казкове Різдво без великих витрат: 3 європейських напрямки

Різдво у Кракові. Джерело: unsplash.com/@bookerboot

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Святковий ярмарок чекає на гостей на Головній площі Ринок в історичному центрі, де серед дерев'яних яток можна спробувати смажений копчений сир, традиційні солодощі та глінтвейн.

Окрім головної площі, варто прогулятися старовинним районом Казімєж з його богемними ринками, а також оглянути собор Вавела та базиліку Святої Марії. Особливою окрасою міста є "шкопи" – унікальні багатоярусні вертепи ручної роботи, які внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Будапешт, Угорщина

Будапешт щороку перетворюється на справжнє свято світла завдяки двом ключовим ярмаркам.

Де провести казкове Різдво без великих витрат: 3 європейських напрямки

Різдво у Будапешті. Джерело: unsplash.com/@balint_miko

Основні святкові локації чекають на відвідувачів на площі Верешмарті з традиційною випічкою кюртескалач, а також біля базиліки Святого Стефана.

Окрім ремісничих лавок, ярмарок біля базиліки вражає гостей великою ялинкою та грандіозними світловими проєкціями безпосередньо на фасаді будівлі. Чудовим завершенням відпочинку стане прогулянка вечірніми вулицями з видом на підсвічену будівлю Парламенту над Дунаєм.

Вільнюс, Литва

Столиця Литви, Вільнюс, пропонує затишне та особливе святкування в самому серці середньовічного Старого міста.

Де провести казкове Різдво без великих витрат: 3 європейських напрямки

Різдво у Вільнюсі. Джерело: unsplash.com/@esutita

На Соборній площі відкривається головний ярмарок із дерев'яними кіосками, де можна придбати подарунки, частування та зігрівальні напої.

Для гостей міста організовують святковий поїзд, який курсує історичними вулицями в період з 28 листопада по 6 січня, а також ковзанку біля Ратуші. Подорож легко доповнити оглядом знакових пам'яток, серед яких Ворота Світанку та церква Святої Анни.

Також OBOZ.UA пропонує міста, які пропонують незабутні різдвяні ярмарки.

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