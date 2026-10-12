Де найвигідніше місце для відпочинку у 2027 році: ціни значно впали

Подорожі у 2027 році можуть стати доступнішими для тих, хто готовий відкривати нові туристичні напрямки. Експерти визначили міста, де за останній рік найбільше подешевшали авіаквитки, а вартість проживання дозволяє додатково заощадити.

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Лідером рейтингу стало іспанське місто, де ціни на перельоти скоротилися одразу на 66%. Про це йдеться у дослідженні Travel Trends 2027, яке оприлюднив міжнародний туристичний сервіс Skyscanner.

Яке місто визнали найвигіднішим для подорожей у 2027 році

Перше місце в рейтингу посіло Більбао – місто на півночі Іспанії, яке вважають одним із головних культурних центрів Країни Басків.

За даними аналітиків, вартість авіаквитків у цьому напрямку за рік знизилася на 66%. Водночас ціни на готелі впали на 63%, що робить місто особливо привабливим для туристів, які прагнуть відпочити без надмірних витрат.

Більбао відоме своєю незвичайною архітектурою, гастрономічними традиціями та мистецькими пам'ятками. Однією з головних туристичних принад є музей Гуггенгайма – футуристична споруда на березі річки Нервіон, яка стала символом міста.

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Мандрівникам також радять прогулятися історичним кварталом Каско-В'єхо, відвідати місцеві ринки та скуштувати пінчос – традиційні баскські закуски.

Ще одна перевага Більбао – можливість познайомитися з іспанською культурою без такого великого напливу відпочивальників, як у найпопулярніших туристичних центрах країни.

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Де ще подешевшав відпочинок

До рейтингу Skyscanner увійшли десять туристичних напрямків Європи, Африки та Азії. Найбільше зниження вартості авіаквитків зафіксували у таких містах:

Більбао, Іспанія – на 66%. Вроцлав, Польща – на 47%. Бордо, Франція – на 34%. Цюрих, Швейцарія – на 33%. Анкона, Італія – на 31%. Родос, Греція – на 22%. Пула, Хорватія – на 20%. Каркассон, Франція – на 20%. Фес, Марокко – на 19%. Крабі, Таїланд – на 15%.

Друге місце посів польський Вроцлав, який приваблює гостей старовинною архітектурою, мальовничими мостами та численними бронзовими фігурками гномів, розташованими в різних куточках міста.

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До трійки лідерів також потрапило французьке Бордо, відоме своїми виноробними традиціями. Водночас несподіванкою стала поява у списку швейцарського Цюриха, який зазвичай асоціюється з високими цінами.

Серед напрямків для пляжного відпочинку експерти виділили грецький Родос, хорватську Пулу та тайську провінцію Крабі. Остання славиться тропічними пляжами, мальовничими островами та величезними вапняковими скелями.

Чи означає це, що подорожі у 2027 році будуть дешевшими

У Skyscanner пояснюють, що рейтинг базується на зміні вартості авіаперельотів і показниках цін на проживання. Для аналізу порівнювали ціни на квитки економкласу в обидва боки, заброньовані з 1 січня до 17 червня 2026 року, з відповідним періодом 2025-го.

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Отже, наведені відсотки не означають, що всі витрати на відпустку скоротилися на таку саму величину. Остаточна вартість подорожі залежатиме від міста вильоту, сезону, тривалості перебування та вибраного житла.

Проте результати дослідження допомагають визначити напрямки, на які варто звернути увагу під час планування відпустки у 2027 році.

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