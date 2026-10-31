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Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read4 хв
261
Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі
Крит. Джерело: unsplash.com/

Зима в Європі не обов'язково означає морози, сніг і похмуру погоду. На півдні континенту навіть у найхолодніші місяці можна насолоджуватися сонцем, прогулянками узбережжям і комфортною температурою.

До того ж зимові подорожі часто обходяться дешевше, адже туристів менше, а ціни на проживання та оренду автомобілів знижуються. Експерти Lonely Planet назвали десять напрямків, які варто розглянути для сонячного відпочинку взимку.

Алгарве, Португалія

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Алгарве, Португалія. Джерело: unsplash.com

Південний регіон Португалії може похвалитися понад 300 сонячними днями на рік. Узимку тут значно менше туристів, тому можна спокійно відпочивати на пляжах, гуляти мальовничими містечками та досліджувати природу.

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Особливої уваги заслуговують природний парк Ріа-Формоза та гірський район Серра-де-Моншіке. Любителі серфінгу також можуть виходити на хвилі, хоча температура океану взимку становить близько 14°C.

Бірюзове узбережжя, Туреччина

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Бірюзове узбережжя, Туреччина. Джерело: unsplash.com

Середземноморське узбережжя Туреччини приваблює прозорою водою, мальовничими скелями та давніми пам'ятками. Узимку тут немає літньої спеки, тому погода особливо сприятлива для піших прогулянок.

Одним із найцікавіших маршрутів є Лікійська стежка завдовжки близько 540 кілометрів, яка пролягає між Фетхіє та Анталією. Дорогою можна побачити античні руїни Патари, покинуте поселення Каякьой та стародавнє місто Сімена.

Мальта

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Відпочинок на Мальті. Джерело: Magdalena Smolnicka on Unsplash

У зимові місяці температура на Мальті рідко опускається нижче 10°C. Це чудовий час для знайомства з історичними пам'ятками, піших прогулянок і дослідження природних ландшафтів.

Із листопада до березня острови особливо зелені, а туристів значно менше, ніж улітку. Варто відвідати мегалітичні храми Мнайдра, історичний центр Валлетти та собор Святого Іоанна. У лютому на Мальті також традиційно проходить барвистий карнавал.

Сицилія, Італія

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Сицилія, Італія. Джерело: unsplash.com

Сицилійська зима приваблює м'яким кліматом, свіжими цитрусовими та місцевими гастрономічними традиціями. На ринках Палермо й Катанії продають сезонні фрукти, овочі, морепродукти та горіхи.

У цей період острів готується до карнавалів, найвідоміший із яких проводять в Ачиреале. Погода буває мінливою, проте сонячні дні дозволяють комфортно досліджувати міста. А під час дощу можна відвідати римську віллу дель Казале, відому своїми стародавніми мозаїками.

Кіпр

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Кіпр. Джерело: unsplash.com

Кіпр вважають одним із найтепліших напрямків для зимового відпочинку в Середземномор'ї. На острові буває понад 340 сонячних днів на рік, а східне узбережжя навіть узимку залишається порівняно теплим і сухим.

У Ларнаці можна спостерігати за фламінго, які зимують біля Солоного озера. Любителям історії варто відвідати стародавній Куріон і Царські гробниці поблизу Пафоса. Водночас у горах Троодос узимку може лежати сніг.

Севілья, Іспанія

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Площа Іспанії - неймовірна окраса Севільї. Джерело: Unsplash

Севілья – вдалий вибір для тих, хто хоче поєднати сонячну погоду з міськими прогулянками. Узимку температура тут може підніматися до 17°C, а сонце світить щонайменше шість годин на день.

Серед найвідоміших пам'яток – площа Іспанії, королівський палац Алькасар і Севільський собор. На заході сонця варто прогулятися сучасною архітектурною спорудою Метрополь Парасоль. Також місто славиться фламенко, виступи якого можна побачити протягом усього року.

Канарські острови, Іспанія

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Канарські острови, Іспанія. Джерело: unsplash.com

Канарські острови залишаються одним із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку завдяки комфортному клімату. На Тенерифе та Гран-Канарії температура вдень може сягати 22°C, що дозволяє проводити багато часу на відкритому повітрі.

Любителям активного відпочинку підійдуть Фуертевентура та Лансароте, відомі своїми пляжами, вітрами та умовами для серфінгу. Тим, хто шукає спокою, варто звернути увагу на менш туристичні острови Ла-Гомера, Ла-Пальма та Ель-Єрро.

Мадейра, Португалія

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Мадейра, Португалія. Джерело: unsplash.com

Мадейру часто називають островом вічної весни. Навіть узимку температура тут рідко опускається нижче 14°C, а м'який клімат сприяє тривалим прогулянкам.

Острів славиться мальовничими горами, океанськими краєвидами та пішохідними маршрутами вздовж левад – старовинних водних каналів. Також тут організовують морські екскурсії для спостереження за дельфінами та китами. Хоча більшість пляжів кам'янисті, узбережжя залишається привабливим для відпочинку.

Балеарські острови, Іспанія

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Балеарські острови, Іспанія. Джерело: unsplash.com

Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера взимку зовсім не схожі на гамірні літні курорти. Туристів стає значно менше, натомість з'являється можливість досліджувати острови без натовпів.

Майорка приваблює історичними пам'ятками та доступнішими цінами, Ібіца – мальовничими заходами сонця, а Менорка – пішохідними маршрутами вздовж узбережжя. Форментера підійде мандрівникам, які прагнуть усамітнення та спокою.

Крит, Греція

Де насолодитися сонцем взимку: напрямки для подорожі в Європі

Крит, Греція. Джерело: unsplash.com

Найбільший грецький острів узимку стає значно спокійнішим. Більшість курортних містечок майже порожні, проте у Ханьї та Іракліоні продовжують працювати ресторани, кафе й магазини.

У січні денна температура може підніматися до 16°C, тому можна комфортно оглядати визначні пам'ятки. Серед найцікавіших місць – Кносський палац, Археологічний музей Іракліона та пляж Елафонісі з рожевуватим піском. Водночас ночі на Криті досить прохолодні, тому для зимової подорожі варто взяти теплий одяг.

Загалом південні регіони Європи дозволяють насолодитися м'якою зимою без тривалих перельотів до тропічних країн. Однак варто враховувати, що сонячна погода не завжди означає тепле море, тому більшість цих напрямків узимку більше підходять для екскурсій, прогулянок і активного відпочинку, ніж для повноцінного пляжного сезону.

Раніше OBOZ.UA розповідав, куди поїхати, щоб насолодитися шармом Старого Світу.

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