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Де дешево покататися на лижах цієї зими: найкращі варіанти в Європі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
321
Де дешево покататися на лижах цієї зими: найкращі варіанти в Європі
Зимовий відпочинок на лижах у Європі може коштувати менше 60 євро на день з людини. Джерело: Pexels

Якщо ви хочете цієї зими покататись на лижах в Європі, не витративши на відпочинок цілий статок, вирушайте до Франції. Як свідчать результати нового дослідження, яке охопило 265 європейських гірськолижних курортів, дев’ять із десяти найдешевших локацій розташовані саме у цій країні.

Як пише Euronews, рейтинг цін на гірськолижні курорти сезону 2026-2027 років склала пошукова система житла для відпочинку Holidu. Дослідження охопило понад 250 відпочинкових зон на європейському континенті, кожна з яких має щонайменше 20 кілометрів лижних трас.

Під час розрахунків враховували середню вартість оренди житла на одну людину за ніч за даними внутрішньої бази Holidu. Дослідники порівнювали два періоди: високий сезон – із 21 до 27 грудня 2026 року, та низький – із 22 до 28 березня 2027-го. Також до уваги брали вартість одноденного скіпасу для дорослого. Щоб визначити щоденні витрати на одну людину в кожному сезоні, ціну проживання додавали до вартості підйомника.

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Підсумкові позиції курортів у рейтингу визначили за середньою добовою вартістю відпочинку на одну людину з урахуванням обох сезонів. З'ясувалося, що дев'ять із десяти найдоступніших гірськолижних напрямків розташовані у Франції. Натомість серед найдорожчих місць для зимового відпочинку переважають курорти Швейцарії, Австрії та Італії.

Де дешево покататися на лижах цієї зими: найкращі варіанти в Європі

Дослідження включало лише ті курорти, які пропонують дві 20 кілометрів трас. Джерело: Pexels

Ось десятка курортів, які просять за свої послуги найбільш помірні ціни:

  • Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses), Франція – 40,50 євро на день, загальна довжина трас – 30 км.
  • Реаллон (Réallon), Франція – 42,95 євро на день, загальна довжина трас – 30 км.
  • Грес-ан-Веркор (Gresse en Vercors), Франція – 49 євро на день, загальна довжина трас – 20 км.
  • Ле Мурті (Le Mourtis), Франція – 51,50 євро на день, загальна довжина трас – 25 км.
  • Сьєрра-де-Бехар (Sierra de Béjar), Іспанія – 53 євро на день, загальна довжина трас – 26,8 км.
  • Ланс-ан-Веркор (Lans en Vercors), Франція – 54,98 євро на день, загальна довжина трас – 24 км.
  • Ле-Колле-д'Альвар (Le Collet d’Allevard), Франція – 55 євро на день, загальна довжина трас – 35 км.
  • Шабанон (Chabanon), Франція – 55,20 євро на день, загальна довжина трас – 40 км.
  • Айон-Маржеріаз (Aillons-Margériaz), Франція – 55,40 євро на день, загальна довжина трас – 24 км.
  • Сен-Леже-ле-Мелез (Saint-Léger-les-Mélèzes), Франція – 57,50 євро на день, загальна довжина трас – 24 км.

Три найдешевші гірськолижні курорти

Де дешево покататися на лижах цієї зими: найкращі варіанти в Європі

Найдешевші гірськолижні курорти Європи сконцентровані у Франції. Джерело: Pexels

  • Рубіон-ле-Бюїсс, Франція

Цей курорт давно вважають одним із найвигідніших варіантів для бюджетного гірськолижного відпочинку. Додаткова перевага – зручне розташування: від Ніцци до нього можна дістатися приблизно за годину. У сезоні 2023-2024 років він уже очолював рейтинг доступності. Цього разу курорт також залишився серед лідерів: день відпочинку тут коштує в середньому 40,5 євро.

Рубіон-ле-Бюїсс розташований у глибині департаменту Приморські Альпи. Загальна протяжність його лижних трас становить 30 кілометрів. Тут є чимало червоних трас середньої складності, кілька зелених і синіх для початківців, а також дві чорні для досвідчених лижників.

За даними Holidu, одноденний скіпас коштує 20 євро незалежно від сезону. Проживання обходиться від 15 до 26 євро на людину за ніч – залежно від періоду відпочинку.

  • Реаллон, Франція

Курорт Реаллон розташований у департаменті Верхні Альпи, над озером Серр-Понсон. У сезоні 2024-2025 років він посів перше місце в рейтингу найдоступніших гірськолижних напрямків. Цього разу він опинився на другій сходинці, але все ще залишається бюджетним варіантом: день відпочинку тут коштує 42,95 євро.

Загальна довжина лижних трас тут становить 30 кілометрів. Курорт приваблює тих, хто віддає перевагу спокійному катанню, невеликій кількості людей і невимушеній атмосфері.

Серед трьох лідерів рейтингу саме тут найдешевше житло. Знайти місце для ночівлі можна менш ніж за 20 євро на людину, а в низький сезон деякі варіанти коштують лише 13 євро. Одноденний скіпас у високий сезон обійдеться у 29,90 євро, а в низький його ціна знижується до 24 євро.

  • Грес-ан-Веркор, Франція

На третьому місці опинився курорт Грес-ан-Веркор, розташований у самому серці регіонального природного парку Веркор. Дорога від Гренобля займає приблизно 45 хвилин. Середня вартість одного дня відпочинку тут становить 49 євро.

Порівняно з попереднім рейтингом курорт піднявся на чотири позиції. Він особливо популярний серед сімей із дітьми, початківців і прихильників лижних прогулянок пересіченою місцевістю. Для останніх тут облаштовано близько 50 кілометрів трас для бігових лиж.

Загальна протяжність гірськолижних спусків становить 20 кілометрів. Грес-ан-Веркор – один із двох курортів гірського масиву Веркор, які потрапили до першої десятки. Другий став Ланс-ан-Веркор, який посів шосте місце.

Курорт розташований біля підніжжя Гран-Веймон – найвищої вершини масиву. Одноденний скіпас тут коштує 27 євро у високий сезон і 23 євро у низький. Проживання залежно від пори сезону обійдеться від 17 до 31 євро на людину за ніч.

Раніше OBOZ.UA розповідав, де в Європі можна провести зимову відпустку в теплі – 5 локацій.

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