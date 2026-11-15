Біля Ісландії 63 роки тому з’явився новий острів: чому туди досі пускають лише за спецдозволом

У 1963 році біля узбережжя Ісландії сталася надзвичайна природна подія – просто посеред океану виник новий острів. Однак найцікавіше те, що навіть через десятиліття після появи острова звичайним туристам заборонено висаджуватися на його берег.

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Як розповідає Earth.com, острів Сюртсей перетворився на унікальну природну лабораторію, де вчені спостерігають за зародженням життя на абсолютно новій території. Саме заради збереження цього природного експерименту доступ на острів суворо обмежили.

Як посеред океану з'явився новий острів

Історія Сюртсея розпочалася 14 листопада 1963 року, коли рибалки поблизу південного узбережжя Ісландії помітили незвичайну активність у морі. Над водою здіймалися стовпи пари та вулканічного попелу.

З'ясувалося, що на глибині приблизно 130 метрів почалося підводне вулканічне виверження. Лава, попіл та інші вулканічні матеріали поступово накопичувалися, доки над поверхнею Атлантичного океану не виникла нова ділянка суші.

Виверження тривали до 5 червня 1967 року, формуючи острів, розташований приблизно за 32 кілометри від узбережжя Ісландії. На момент завершення вулканічної активності площа Сюртсея становила близько 2,6 квадратного кілометра, а найвища точка сягала приблизно 170 метрів над рівнем моря.

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Однак відтоді острів поступово зменшується. Океанські хвилі, сильні вітри та опади руйнують його береги. Уже до 2006 року площа суші скоротилася приблизно до 1,4 квадратного кілометра.

Чому на Сюртсей заборонено їздити туристам

Унікальність острова полягає не лише в його вулканічному походженні. Вчені отримали рідкісну можливість спостерігати, як на абсолютно безжиттєвій території поступово формується екосистема. Ще у 1965 році, коли вулканічні виверження тривали, Сюртсей оголосили природоохоронною територією.

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Відтоді відвідування острова суворо контролюють. Головна мета обмежень – не допустити потрапляння сторонніх рослин, насіння, мікроорганізмів та інших живих організмів, які люди можуть випадково принести із собою. Навіть незначне втручання здатне вплинути на результати багаторічних наукових спостережень.

Тому висаджуватися на острів можна лише за спеціальним дозволом, який надають переважно для проведення досліджень. Туристичні поїздки з висадкою на берег заборонені. Відвідувачам також не дозволяють залишати сміття, переносити на територію сторонні матеріали або порушувати природне середовище.

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За даними природоохоронних організацій, щороку на острові відбувається лише від одного до трьох санкціонованих відвідувань невеликими групами.

Як на острові зародилося життя

Коли Сюртсей тільки з'явився, його поверхня складалася переважно з вулканічного каміння та попелу. Тут не було ані рослинності, ані сформованого ґрунту. Проте природа досить швидко почала освоювати нову територію.

Уже 1965 року вчені виявили першу судинну рослину, насіння якої потрапило на острів природним шляхом. Згодом почали з'являтися інші види рослин, мохи, лишайники та гриби.

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Насіння приносили океанські течії, вітер і птахи. Особливо важливу роль відіграли чайки, які почали утворювати великі колонії на острові. Вони переносили насіння, а їхній послід збагачував вулканічний ґрунт поживними речовинами. Завдяки цьому рослинність почала поширюватися значно швидше.

За результатами багаторічних досліджень, із 1965 до 2015 року на острові зафіксували 74 види судинних рослин, із яких 64 зберігалися станом на завершення цього періоду. Крім того, дослідники зареєстрували 89 видів птахів і 335 видів безхребетних тварин. Попри це, значна частина Сюртсея досі залишається майже позбавленою рослинності.

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Чому острів має особливе значення для науки

Сюртсей дозволяє вченим досліджувати процеси, які в інших частинах світу відбувалися тисячі або навіть мільйони років тому. Зокрема, фахівці спостерігають за формуванням ґрунту, поширенням рослин, заселенням території тваринами та змінами вулканічних порід.

Цікавими виявилися й геологічні дослідження. Зразки вулканічної породи, отримані під час буріння у 1979 та 2017 роках, засвідчили утворення нових мінеральних сполук усередині каменю. Серед них виявили алюмінієвий тоберморит – мінерал, який також утворювався в давньоримських бетонних спорудах під впливом морської води.

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Завдяки таким дослідженням науковці отримують цінні відомості про те, як змінюються вулканічні породи та як взаємодіють мінерали з морською водою. У 2008 році Сюртсей внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, визнавши його виняткову наукову та природну цінність.

Чи може Сюртсей зникнути

Попри те, що острів виник унаслідок потужних вулканічних процесів, він залишається вразливим до природної ерозії. Хвилі Атлантичного океану поступово руйнують берегову лінію, а дощі та вітер змінюють рельєф.

За науковими прогнозами, з часом Сюртсей може втратити ще значну частину своєї території. Найдовше, ймовірно, збережуться ділянки, сформовані з найміцніших вулканічних порід. Водночас дослідники продовжують спостерігати за змінами острова та розвитком його екосистеми.

Сюртсей залишається одним із небагатьох місць на планеті, де можна простежити, як природа практично з нуля створює новий світ. Саме тому його захищають від масового туризму, дозволяючи природним процесам відбуватися без безпосереднього втручання людини.

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