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Альтернатива Швейцарії: де помилуватися казковими краєвидами за менші гроші

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
402
Альтернатива Швейцарії: де помилуватися казковими краєвидами за менші гроші
Зима в горах. Джерело: unsplash.com

Засніжені гори, кришталево чисті озера, затишні будиночки та мальовничі долини – саме за такими краєвидами туристи їдуть до Швейцарії. Однак відпочинок у цій країні може коштувати чималих грошей. На щастя, у Європі є не менш красиві місця, де можна насолодитися зимовою казкою значно дешевше.

Як пише Travel Off Path, деякі європейські напрямки пропонують гірські пейзажі, мальовничі озера та комфортні готелі за доступнішими цінами. Особливої уваги заслуговують наступні локації.

Літохоро, Греція

Альтернатива Швейцарії: де помилуватися казковими краєвидами за менші гроші

Літохоро, Греція. Джерело: traveloffpath.com

Греція асоціюється передусім із морськими курортами та античними пам'ятками. Однак тут можна знайти й чудові місця для зимового відпочинку. Невелике містечко Літохоро розташоване біля підніжжя легендарної гори Олімп, яку стародавні греки вважали домівкою богів.

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Тут туристів зустрічають вузькі вулички, традиційні кам'яні будинки з черепичними дахами та затишні таверни. А неподалік розкинувся Національний парк Олімп із густими лісами, глибокими ущелинами та водоспадами.

Особливо мальовнича ущелина Еніпеас, де можна побачити природні водойми зі смарагдовою водою, відомі як Купальні Зевса.

Блед, Словенія

Альтернатива Швейцарії: де помилуватися казковими краєвидами за менші гроші

Блед, Словенія. Джерело: traveloffpath.com

Блед часто порівнюють зі швейцарським Інтерлакеном. Це невелике містечко розташоване біля мальовничого альпійського озера, оточеного горами. Влітку вода в озері має яскравий бірюзовий відтінок, а взимку стає насичено-синьою. На його берегах розташовані дерев'яні будиночки, затишні ресторани та готелі зі спа-центрами.

Головна особливість Бледа – невеликий острів посеред озера, на якому височіє старовинна церква. Дістатися туди можна традиційним дерев'яним човном.

Ще одна цікава пам'ятка – середньовічний Бледський замок, звідки відкривається панорама озера та засніжених Юлійських Альп.

Жабляк, Чорногорія

Альтернатива Швейцарії: де помилуватися казковими краєвидами за менші гроші

Жабляк, Чорногорія. Джерело: traveloffpath.com

Чорногорія відома своїми пляжами та курортами Адріатичного моря, проте взимку варто звернути увагу на гірське містечко Жабляк. Воно розташоване на висоті приблизно 1456 метрів над рівнем моря і вважається одним із головних туристичних центрів Національного парку Дурмітор.

Найвідоміша природна пам'ятка цієї місцевості – Чорне озеро, оточене густими хвойними лісами та величними гірськими вершинами. Дістатися до нього з центру містечка можна приблизно за 30 хвилин пішки.

Любителям активного відпочинку варто відвідати гірськолижний район Савін-Кук, розташований приблизно за десять хвилин їзди від Жабляка. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди на засніжені вершини Дурмітора.

Маврово, Північна Македонія

Альтернатива Швейцарії: де помилуватися казковими краєвидами за менші гроші

Маврово, Північна Македонія. Джерело: traveloffpath.com

Цей напрямок залишається менш відомим серед іноземних туристів, хоча його природні краєвиди можуть конкурувати з популярними альпійськими курортами.

Національний парк Маврово славиться високими горами, густими лісами та мальовничим озером. Узимку місцеві пейзажі особливо красиві, коли дерева вкриваються снігом, а на гірських схилах працюють лижні траси.

Одна з найцікавіших пам'яток – частково затоплена церква Святого Миколая, дзвіниця якої височіє над водою озера Маврово.

Для любителів зимового спорту працює гірськолижний центр Заре Лазаревський. За інформацією видання, денний абонемент для дорослих коштує приблизно від 29 доларів, а оренда базового лижного спорядження – близько 15 доларів.

За наведеними виданням даними індексу вартості життя Numbeo за 2026 рік, повсякденні витрати в Греції та Словенії приблизно на 51% нижчі, ніж у Швейцарії, у Чорногорії – на 61%, а в Північній Македонії – на 68%.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про теплі напрямки для зимової відпустки.

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