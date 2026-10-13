5100 м над рівнем моря: де розташоване найвище місто світу

Повітря тут настільки розріджене, що важко дихати, нічна температура падає до мінус 10 градусів за Цельсієм, а в більшості осель немає ані опалення, ані навіть водопроводу. Тим не менше, у містечку Ла-Рінконада, що високо в Андах на території Перу, живуть люди. Ба більше, сюди постійно приїздять нові поселенці.

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Найвищий у світі постійно заселений пункт відомий зовсім не краєвидами чи пам'ятками для туристів: у надрах цієї гори ховається дещо надзвичайно цінне, заради чого чимало людей готові ризикувати власним життям. Детальніше про його секрети розповіло видання HGY.

Ла-Рінконада знаходиться приблизно на висоті 5100 метрів над рівнем моря. На таких висотах у незвиклої людини виникає головний біль, запаморочення, нудота й задишка, варто їй зробити лише кілька кроків. Втім, місцеві жителі пристосувались до таких екстремальних умов і почуваються тут цілком нормально.

А от причиною бурхливого розростання поселення стали не унікальне розташування чи історична спадщина. Головний мотив для більшості прибульців – золото, заховане в навколишніх горах. Тисячі людей з інших куточків Перу перебралися сюди з надією знайти той самий самородок, який кардинально змінить їхнє життя. Сьогодні тут мешкає орієнтовно 50 тисяч осіб, проте інфраструктура розбудовується зі значним запізненням відносно темпів приросту населення.

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Чимало родин, які мешкають у місті Ла-Рінконада, туляться у простих металевих халупах без опалення, приватних вбиралень і централізованої води. А сміттєві звалища та стічні канави просто посеред вулиць стали звичною частиною щоденного побуту.

Не менш важкими є умови праці у місцевих шахтах. Люди працюють тут у дуже тісному просторі, їм їм постійно загрожують обвали, вибухи та отруйні гази. Система оплати праці тут також нестандартна: деякі робітники тижнями працюють безплатно, а потім отримують лише один день, коли можуть забрати собі все, що самі видобудуть із породи. Вдала зміна може принести чималі гроші, проте невдалий день означає, що цілий місяць виснажливої праці пішов нанівець.

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Ртуть та інші хімікати, що використовуються для видобутку й промивки золота, отруюють довколишній ґрунт і водойми, а на околицях селища невпинно ростуть купи відходів. Ла-Рінконада – це місто крайнощів. Тут бракує повітря, щоб нормально дихати, а побут здається суворим випробуванням, тим не менш, сюди щодня продовжують стікатися нові шукачі щастя.

Адже обіцянка золота в глибині гори змінювала людські долі не лише у минулих століттях. Цінність цього дорогоцінного металу навіть на висоті п'яти тисяч метрів залишається достатньою, щоб люди ставили на карту геть усе.

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