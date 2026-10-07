Знижки до 66% на техніку: мережа "Ябко" відзначає 12-річчя

"Ябко" відзначає 12-річчя святковою пропозицією для клієнтів: у магазинах і на сайті мережі діють знижки до 66% на окремі моделі техніки та аксесуари.

Історія "Ябко" почалася у 2014 році з невеликого магазину у центрі Львова на вулиці Шевській, 10. Сьогодні це всеукраїнська мультибрендова мережа майже зі 140 магазинами у 49 містах України та командою понад 600 людей.

За цей час мережа "Ябко" перейшла від спеціалізації на техніці Apple до мультибрендового ритейлу. Сьогодні в асортименті – смартфони, комп’ютери, аудіотехніка, товари для дому, gaming, wellness та інші категорії.

Власні сервісні центри мережі "Ябко" щороку обслуговують тисячі пристроїв, а 90% ремонтів завершуються протягом двох годин. Клієнтам також доступні Trade-In, викуп гаджетів та розширена гарантія.

Мережа продовжує зростати і у 2026 році. Нові магазини відкрилися у Києві, Львові, Дніпрі, Борисполі та Кам’янському. "Ябко" також розвиває більші формати магазинів: одна з нових локацій у київському ТРЦ Ocean Plaza має площу 160 м².

До святкової пропозиції увійшли вибрані товари з різних категорій, знижки на які сягають 66%. Перелік акційних товарів, актуальні ціни та умови можна переглянути на сайті "Ябко" та у магазинах мережі. Пропозиція діє, поки товари є в наявності.