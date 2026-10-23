Мережа LaserVille увійшла до Книги рекордів України

Київська мережа салонів лазерної епіляції LaserVille отримала статус національного рекордсмена. Сертифікат Книги рекордів України команді вручили 30 липня 2026 року в номінації "Найвищий середній рейтинг на Google Maps серед мереж салонів лазерної епіляції".

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Зафіксований результат – 5,0 бала. Його сформували 9234 відгуки клієнтів семи салонів мережі в Україні. Для сфери послуг це нетиповий показник. Окремий салон лазерної епіляції ще може роками тримати максимальну оцінку, але в мережі рейтинг зазвичай "просідає": більше людей, більше змін, більше приводів для невдоволення.

Як перевіряли результат

Реєстратор діяв за власним протоколом. Експерти проаналізували мережі з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Львова, Запоріжжя, Житомира, Ужгорода, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська та ще низки міст і містечок. Рейтинг кожного центру вносили до зведеної таблиці, щоб з'ясувати, чи є інші мережі, де всі заклади без винятку утримують найвищу оцінку.

Дані перевірили на дублювання за допомогою штучного інтелекту, після чого їх оцінили експерти. Інших мереж із таким показником не знайшлося. Подробиці про те, як мережа LaserVille потрапила до Книги рекордів України, команда описала у власному матеріалі.

Столиця – найконкурентніший ринок у цій ніші: якщо порівнювати салони лазерної епіляції, Київ пропонує клієнтам десятки варіантів у кожному районі. Тим вагоміше, що лідерство визначили не за самооцінкою бізнесу, а за відкритими відгуками, які залишають самі відвідувачі.

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На чому тримається рейтинг

LaserVille працює з 2019 року. На момент фіксації рекорду в Україні діяло сім салонів, нині їх вісім – у Києві та Софіївській Борщагівці. Ще три працюють у Варшаві.

У мережі пояснюють результат правилами, однаковими для кожної філії:

процедури проводять фахівці з медичною освітою;

усі салони працюють на олександритовому лазері DEKA MOTUS AX, який вважають одним із найбезпечніших для різних типів шкіри;

спеціалісти регулярно відвідують лекції та семінари від флебологів, дерматологів і онкологів;

єдина система протоколів дозволяє перейти в інший салон без втрати історії: новий фахівець бачить динаміку і параметри попередніх процедур.

Головні історії дня

Фактично мережа переносить у формат салону стандарти, яких зазвичай очікують, коли йдуть на лазерну епіляцію в клініці: медичний персонал, сертифіковане обладнання, задокументовані протоколи.

Рекорд, здобутий у складні роки

Становлення бізнесу припало на пандемію COVID-19, а згодом – на повномасштабну війну, обстріли й зими з багатогодинними відключеннями. Салони продовжували працювати, а команда паралельно допомагає Силам оборони: збирає кошти на амуніцію, передає засоби РЕБ.

Коментуючи перемогу, у мережі зауважують, що правильний шлях – той, який обрано серцем. Для ринку, де клініку лазерної епіляції дедалі частіше обирають за відгуками, рекорд LaserVille став незалежним підтвердженням: стабільна якість у мережевому форматі можлива навіть тоді, коли кількість салонів зростає.