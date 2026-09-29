Марксмен у піхотному підрозділі: завдання, підготовка та відмінність від снайпера
У сучасному піхотному бою деякі цілі потребують точнішого ураження, ніж може забезпечити звичайний стрілець. Для цього до відділення або взводу додають марксмена. Він рухається разом із піхотою, спостерігає за полем бою й підтримує побратимів точним вогнем. Легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" зараз проводить набір на цю спеціальність.
Хто такий марксмен у складі піхоти?
Марксмен – це влучний стрілець у піхотному підрозділі, який підготовлений працювати на середніх і далеких дистанціях. Він користується спеціалізованою гвинтівкою з оптичним прицілом та іншим обладнанням, що допомагає швидко знаходити цілі й точно стріляти.
Такий військовослужбовець діє разом з відділенням або взводом у загальному бойовому порядку. Під час бою він також повідомляє командиру про виявлені позиції, переміщення та дії противника.
У чому різниця між марксменом і снайпером?
Головна різниця між марксменом і снайпером – це місце в підрозділі та завдання. Марксмен є частиною піхотної групи та забезпечує її точним підтримувальним вогнем. Він діє разом з іншими військовими й безпосередньо допомагає їм під час маневрів.
Снайпер займається тривалим прихованим спостереженням, маскуванням, розвідкою та ураженням цілей на великих відстанях. Його робота вимагає іншого підходу до планування, вибору позиції та взаємодії з командуванням.
Марксмену також потрібні навички маскування, визначення відстані та роботи з оптикою. Але головна цінність цієї спеціальності – можливість швидко й точно підсилити піхотний підрозділ у бою.
Які задачі марксмена під час виконання бойового завдання?
Конкретні завдання командир визначає залежно від ситуації, складу групи та типу операції. Основні обов’язки передбачають:
- надання точного підтримуючого вогню на середніх і збільшених дистанціях;
- ураження пріоритетних цілей поза ефективною дистанцією звичайного стрільця;
- прикриття наступу, відходу, переміщення піхотної групи;
- спостереження за полем бою й передавання інформації командиру;
- вибір позиції для ведення вогню зі збереженням бойового порядку підрозділу;
- догляд за гвинтівкою, оптичним прицілом, кріпленнями, додатковим оснащенням;
- контроль боєкомплекту, дальноміра, біпода, захисних окулярів, інших засобів.
Частина роботи виконується між бойовими виходами. Він перевіряє стан зброї, оптики та кріплень, аналізує результати стрільби й постійно тренується. Щоб зберігати навички, потрібна регулярна підготовка.
Які якості потрібні кандидату?
Вакансія марксмена відкрита для кандидатів віком від 18 років. Підрозділ очікує, що ви будете готові працювати в зоні бойових дій, дотримуватися дисципліни та постійно вдосконалювати свої навички.
Бригада "Азов" приймає кандидатів за контрактом, під час мобілізації або через переведення з інших частин ЗСУ чи НГУ. Спочатку потрібно заповнити анкету на сайті azov.org.ua.
Після цього рекрутер "Азова" зв’яжеться з вами, щоб уточнити досвід, стан здоров’я, мотивацію, аби розпочати процес оформлення у підрозділ.
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