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Марксмен у піхотному підрозділі: завдання, підготовка та відмінність від снайпера

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 2,3 т.
Марксмен у піхотному підрозділі: завдання, підготовка та відмінність від снайпера
Марксмен у піхотному підрозділі: завдання, підготовка та відмінність від снайпера
Джерело: АрміяІнформ

У сучасному піхотному бою деякі цілі потребують точнішого ураження, ніж може забезпечити звичайний стрілець. Для цього до відділення або взводу додають марксмена. Він рухається разом із піхотою, спостерігає за полем бою й підтримує побратимів точним вогнем. Легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" зараз проводить набір на цю спеціальність.

Хто такий марксмен у складі піхоти?

Марксмен – це влучний стрілець у піхотному підрозділі, який підготовлений працювати на середніх і далеких дистанціях. Він користується спеціалізованою гвинтівкою з оптичним прицілом та іншим обладнанням, що допомагає швидко знаходити цілі й точно стріляти.

Такий військовослужбовець діє разом з відділенням або взводом у загальному бойовому порядку. Під час бою він також повідомляє командиру про виявлені позиції, переміщення та дії противника.

 

У чому різниця між марксменом і снайпером?

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Головна різниця між марксменом і снайпером – це місце в підрозділі та завдання. Марксмен є частиною піхотної групи та забезпечує її точним підтримувальним вогнем. Він діє разом з іншими військовими й безпосередньо допомагає їм під час маневрів.

Снайпер займається тривалим прихованим спостереженням, маскуванням, розвідкою та ураженням цілей на великих відстанях. Його робота вимагає іншого підходу до планування, вибору позиції та взаємодії з командуванням.

Марксмену також потрібні навички маскування, визначення відстані та роботи з оптикою. Але головна цінність цієї спеціальності – можливість швидко й точно підсилити піхотний підрозділ у бою.

 

 

Які задачі марксмена під час виконання бойового завдання?

Конкретні завдання командир визначає залежно від ситуації, складу групи та типу операції. Основні обов’язки передбачають:

  • надання точного підтримуючого вогню на середніх і збільшених дистанціях;
  • ураження пріоритетних цілей поза ефективною дистанцією звичайного стрільця;
  • прикриття наступу, відходу, переміщення піхотної групи;
  • спостереження за полем бою й передавання інформації командиру;
  • вибір позиції для ведення вогню зі збереженням бойового порядку підрозділу;
  • догляд за гвинтівкою, оптичним прицілом, кріпленнями, додатковим оснащенням;
  • контроль боєкомплекту, дальноміра, біпода, захисних окулярів, інших засобів.

Частина роботи виконується між бойовими виходами. Він перевіряє стан зброї, оптики та кріплень, аналізує результати стрільби й постійно тренується. Щоб зберігати навички, потрібна регулярна підготовка.

Які якості потрібні кандидату?

Вакансія марксмена відкрита для кандидатів віком від 18 років. Підрозділ очікує, що ви будете готові працювати в зоні бойових дій, дотримуватися дисципліни та постійно вдосконалювати свої навички.

Бригада "Азов" приймає кандидатів за контрактом, під час мобілізації або через переведення з інших частин ЗСУ чи НГУ. Спочатку потрібно заповнити анкету на сайті azov.org.ua.

Після цього рекрутер "Азова" зв’яжеться з вами, щоб уточнити досвід, стан здоров’я, мотивацію, аби розпочати процес оформлення у підрозділ.

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