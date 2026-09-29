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60% українців позитивно сприймають подарунки від близьких за кордоном: що це означає для нової культури дарування

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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60% українців позитивно сприймають подарунки від близьких за кордоном: що це означає для нової культури дарування
60% українців позитивно сприймають подарунки від близьких за кордоном: що це означає для нової культури дарування
Джерело: Pexels

Відстань змінила спосіб підтримки зв’язку українців за кордоном із рідними та друзями. Поряд із посилками, грошима й корисними речами помітним форматом турботи стає подарунок, який можна прожити: подорож, сімейний відпочинок, SPA, майстер-клас або культурна подія.

За результатами дослідження Info Sapiens та bodo, 83% опитаних мають близьких людей за кордоном, а 69% із них хоча б інколи отримують подарунки. Ідею отримати від такої людини не річ, а враження чи послугу в Україні позитивно сприймають 60% респондентів: 30% вона дуже подобається, ще 30% – скоріше подобається.

Які враження хочуть отримувати українці

Найчастіше учасники опитування обирали відпочинок за містом або подорож – 32%. Враження для всієї родини зацікавили 28%, а можливість самостійно вибрати подарунок у межах певної суми – 25%.

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SPA, масаж або догляд за собою назвали 20% респондентів. Активні чи екстремальні розваги та культурні події обрали по 16%, навчання або нове хобі – 13%.

Такі відповіді свідчать, що цінність подарунка дедалі частіше пов’язують не лише з матеріальним предметом. Для одержувача важливими можуть бути відпочинок, спільний час із родиною, нові емоції та свобода вибрати те, що відповідає його актуальним потребам.

"Коли ми говоримо про подарунок від близьких людей, які наразі перебувають за кордоном, найперше можна уявити якусь конкретну річ або посилку. Проте отримані результати демонструють, що формат може бути значно ширшим: 60% опитаних позитивно ставляться до ідеї отримати в подарунок враження або певну послугу в Україні. Найчастіше це відпочинок чи подорож, враження для всієї родини або можливість самому обрати те, що хочеться", – зазначає Анна Марчук, старший аналітик Info Sapiens.

За словами експертки, результати демонструють ширше розуміння подарунка: українці позитивно сприймають можливість отримати приємний досвід особисто або разом із близькими.

Для нової культури дарування це означає поступовий перехід від бажання просто передати певну річ до прагнення створити для людини приємну подію. Особливо на відстані такий формат дає змогу організувати подарунок без міжнародної доставки: близька людина отримує його в Україні та використовує у зручний час.

Довідка: опитування Info Sapiens проведене у серпні 2026 року методом CAWI – онлайн-інтерв’ю. У ньому взяли участь 1099 респондентів віком 18–65 років. Вибірка відображає структуру населення України, крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій.

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