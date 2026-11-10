Зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна може зірватися: у WSJ назвали причину

Можлива тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, очільника Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна опинилася під загрозою зриву. Причиною стали розбіжності між Вашингтоном і Пекіном щодо формату переговорів та питань, які мають обговорювати лідери.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Сторони по-різному бачать організацію саміту, який потенційно може відбутися на полях зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Чому виникли розбіжності щодо формату переговорів

За інформацією співрозмовників видання, китайська сторона наполягає на чітко визначеному сценарії тристороннього саміту. Він має передбачати заздалегідь підготовлені заяви та обмежені можливості для спонтанного обговорення питань.

Натомість адміністрація Трампа виступає за більш відкритий формат. Американська сторона хотіла б, щоб учасники могли вільно обмінюватися думками та безпосередньо обговорювати важливі питання, а не обмежувалися підготовленими виступами.

Такі розбіжності щодо організації та порядку денного переговорів ставлять під сумнів саму можливість проведення зустрічі. Це відбувається попри те, що раніше США, Китай і Росія висловлювали готовність розглянути ідею тристороннього саміту.

Чому Китай не хоче обговорювати ядерне озброєння

Ще одним проблемним питанням може стати контроль над ядерним озброєнням. Дональд Трамп дав зрозуміти, що хотів би порушити цю тему під час можливої зустрічі.

Китай має значно менший ядерний арсенал, ніж США та Росія, хоча його ядерний потенціал швидко зростає. Водночас Пекін тривалий час уникав участі в переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями.

Як зазначає WSJ, китайська влада побоюється, що участь у тристоронньому діалозі може фактично закріпити за країною статус ядерної держави з меншими можливостями порівняно зі США та Росією. Для Сі Цзіньпіна це особливо чутливе питання, адже за час його керівництва Китай пережив наймасштабніше розширення ядерного арсеналу.

Один із китайських чиновників повідомив виданню, що Пекін не погодиться на участь у таких переговорах на запропонованих умовах.

Чого хочуть досягти Росія та Китай на можливому саміті

За оцінкою видання, ініціатива Володимира Путіна щодо тристоронньої зустрічі могла бути спробою скористатися потеплінням відносин між Москвою та Вашингтоном. За допомогою Пекіна російський диктатор, імовірно, прагне домогтися просування переговорів про завершення війни проти України на вигідних для Кремля умовах і без участі українського президента Володимира Зеленського.

Китайський чиновник розповів WSJ, що Пекін загалом готовий розглянути проведення такого саміту, але лише за умови попереднього узгодження порядку денного та очікуваних результатів. За його словами, Китай не проти обговорення України та інших важливих міжнародних питань, проте без належної підготовки волів би обмежитися окремими двосторонніми зустрічами.

Високопосадовець американської адміністрації зі свого боку висловив сумнів щодо готовності Сі Цзіньпіна до неформального спілкування з іншими лідерами. За його словами, наполягання Пекіна на заздалегідь визначеному форматі викликає питання щодо готовності китайського керівництва до прямих переговорів.

Водночас джерела, близькі до керівництва Китаю, стверджують, що Сі Цзіньпін зацікавлений у створенні образу історичного тристороннього діалогу. Йдеться про спільні фотографії, офіційні заяви та пропагандистський ефект такої події, але без ризику непередбачуваного розвитку переговорів.

Нагадаємо, у Кремлі допустили можливість тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені 18–19 листопада. Однією з тем потенційних переговорів могло стати завершення війни в Україні.

Як писав OBOZ.UA, у Китаї прокоментували інформацію про можливу тристоронню зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Там заявили, що не мають інформації про можливу зустріч.